Estatísticas Interessantes

Estatsticas Interessantes

· Sauna previne Alzheimer. Pesquisadores finlandeses recrutaram 2.315 homens, entre 42 e 60 anos, para terem seus hábitos monitorados por 20 anos. Ao final desse estudo, foi observado que frequentar uma sauna de quatro a sete vezes por semana, hábito comum na Finlândia, diminuiu o risco de desenvolver Alzheimer em 65%.

· 4.600 é o número de espécies de baratas catalogadas. Cerca de 30 delas convivem com humanos e apenas quatro são consideradas pragas. Apesar da imagem degradante imposta às baratas pela humanidade, elas são essenciais para a nutrição dos terráqueos e para a preservação do ambiente, por serem decompositoras em cada escala global. Espalhadas pelo mundo, elas nutrem o solo, traçando excrementos e restos de plantas e de animais. E não fazem isso sozinhas; elas levam, dentro e fora de seus corpos, bactérias que quebram a matéria orgânica em minerais, como nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes fundamentais para os vegetais – processo conhecido como mineralização. E, ainda, algumas espécies desempenham papel importante na polinização de plantas, sendo relevantes jardineiras da Terra.

· Robôs podem tomar 57% dos empregos. Segundo um estudo da Universidade de Oxford, que também elencou os empregos mais vulneráveis, nos próximos 25 anos, mais da metade dos empregos atuais poderão ser automatizados, ou seja, haverá máquinas capazes de assumi-los. Os empregos mais ameaçados são os corretores de seguros, com 98% de risco de ser substituídos, total ou parcialmente, por robôs; entretanto, a maioria das profissões, de piloto de avião (54%) a economista (53%), corre risco. Os advogados (3,5%) é que estão menos ameaçados. Conforme a pesquisa, os trabalhadores que perderem o emprego serão realocados em outras funções, como ofícios que ainda não existem, onde valorizarão habilidades como originalidade e empatia, que os robôs não têm.

· Com o passar do tempo, guardar as lembranças pode ficar mais difícil. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, descobriram que comer duas porções de uvas diariamente – dois copos – ajuda a brecar a evolução dos lapsos. Isso porque voluntários com declínio cognitivo leve que receberam a fruta apresentaram uma melhora em áreas do cérebro responsáveis pela memória. Segundo o principal autor do estudo, além disso, as regiões normalmente acometidas no estágio inicial do Alzheimer se mantiveram estáveis, e aqueles que não receberam os nutrientes da uva pioraram nesse aspecto. Este efeito positivo, provavelmente, tem a ver com as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da uva.

· 55 é a quantidade de substâncias cancerosas existentes em cigarros. Apesar do progresso, diversas barreiras freiam a diminuição nas taxas de mortalidade associadas ao câncer de pulmão: Os exames modernos – cada vez mais testes moleculares serão pedidos para flagrar detalhes do tumor – podem atrasar o início da terapia; o preço dos remédios, como certos tratamentos com imunoterapia, superam facilmente os 100 mil reais; 90% dos tumores de pulmão caem na conta do tabagismo, e já há locais onde o cigarro voltou a ganhar popularidade, como na Ásia; o Brasil é um dos principais produtores do amianto, material que, quando inalado, eleva o risco de nódulos pulmonares.

