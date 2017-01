Profissionais de sucesso

Passada a euforia do fim do ano, muitas famílias passam a enfrentar uma expectativa singular: querem conhecer os novos professores de seus filhos.

Há tempos venho pensando no fato de que profissionais, cada qual com seu papel no desenvolvimento da comunidade, vêm se aprimorando para corresponder às novas exigências do mercado. E têm surgido muitas profissões para as novas necessidades, enquanto outras deixaram de existir.

Embora, para muitos, a profissão a seguir tenha sido definida já na infância, para outros, a escolha acontece muito mais tarde. Afinal, há inúmeras opções de profissões no ramo da saúde, das artes, da gestão, educação, comunicação e publicidade, economia e finanças, informática, do meio ambiente, da engenharia, dos serviços, da logística e transporte, segurança, moda, justiça, dos esportes, da agricultura e pecuária... E em cada profissão há diversas ocupações que podem constituir uma carreira. Um músico, por exemplo, pode vir a ser produtor musical, regente, compositor, arranjador, professor, solista de orquestra, pode tocar em eventos...

E é viável seguir mais de uma profissão na vida ou ter mais de uma ocupação por vez. Assim, um músico pode ser também bombeiro, ator ou bancário. Um arquiteto pode ser radialista e escritor. E uma ocupação pode ser a principal e a outra, passatempo. Mudanças na lei da aposentadoria trouxeram à tona a boa ideia de que o melhor é trabalhar naquilo que nos proporciona satisfação e alegria. Enfermeiro, despachante, repórter, artista plástico, pastor, padre, taxista, fotógrafo, nutricionista, dentista, advogado, ferroviário, soldado, corretor de seguro, vendedor, dona de casa, farmacêutico, secretário, jornalista, psicólogo, gari, fisioterapeuta, mecânico, coletor de lixo, porteiro, médico, bibliotecário... Todo profissional enfrenta desafios e, também, tem recompensas.

Os pais, sabendo de tudo isso por experiência, preocupam-se com a futura profissão do filho. Felizmente, nesse aspecto, têm apoio de um profissional que ajuda a formar outros: o professor. Mesmo que o trabalho deste não seja propriamente responsável pela futura profissão do aluno, o exemplo, a atitude, o modelo, a orientação, bem como as oportunidades em aula por ele oferecidas, podem ser determinantes na vida do estudante. E, mesmo que a profissão escolhida pelo aluno não exija tanto conhecimento, é certo que quem estuda conhece melhor o universo para nele atuar de forma mais assertiva.

Um profissional passa a delinear o sucesso da carreira quando, ainda criança, na escola, começa a alicerçar seus conhecimentos ao aprender letras e números. Ataulfo Alves cantou: “Que saudade da professorinha/ que me ensinou o bê-á-bá...” Em lugar especial na memória está aquela professorinha. Eu, por exemplo, jamais me esqueci da querida Dona Maria de Lima, do Primário no Grupo Escolar Raul Soares, de Araguari. Que saudade dela e de todos os meus outros professores!

País desenvolvido prioriza a educação. Não é o caso do Brasil, onde, mal remunerados, professores têm como maior prêmio apenas ver ex-alunos como profissionais bem sucedidos. É pouco. Precisa-se de políticos que valorizem o professor – esse profissional que, com carinho, forma tantos outros profissionais e com quem as famílias, seguramente, podem contar todos os anos.