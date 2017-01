A dor de sentir-se sozinho

Uma das causas da depressão é o sentimento de não sentir-se amado. Nós nos queixamos sempre de que nos falta alguma coisa. Muitas vezes evitamos entrar dentro de nós mesmos e sofrer a angústia de que há vazio interior que nos esmaga. Não sabemos do que se trata. Nosso coração está quase sempre irrequieto. É um medo difuso. Impalpável. Para muitos é o medo da morte. Do fim de tudo. Estamos agarrados às coisas sensíveis que nos rodeiam e nos assustamos com o mistério do desconhecido que nos aguarda. O que nos aguarda no “depois da morte”? Como é o lado de lá? Confiamos em Deus. Sabemos apenas que é uma “luz inacessível”. Acontece que esses pensamentos “do não saber” nos roubam a paz. Se isso acontecer, o mais certo é que perdemos o sentido da vida. Nossos dias se tornam vazios e nossas noites se enchem de insônia. É difícil viver assim. Sem paz.

Quando os primeiros cristãos se encontravam saudavam-se com a palavra “shalom”, o que significa “paz”. Era o costume dos judeus. Jesus repetia esta expressão quando se encontrava com seus discípulos. Também os árabes usam a mesma expressão que os judeus, “salaam", embora vivam trocando tiros há milhares de anos, mas a saudação continua a mesma. Desejar a paz é desejar um “bom” dia. Repetimos a expressão todos os dias, mas perdemos sua profundidade. Paz significa um equilíbrio interior. As coisas podem estar estourando por fora, mas dentro estão em ordem e possuem um sentido, um estado permanente de harmonia. É uma visão não fragmentada de tudo o que somos e temos. É de natureza espiritual. Não está na linha do ter nem do poder. É o objetivo das grandes religiões, do Cristianismo, do Budismo, do Taoísmo. É a libertação das amarras do medo, do egoísmo, da angústia.

Hoje se fala muito em “visão holística”. É o termo da moda. Trata-se de uma visão abrangente. Ninguém está fechado dentro de si, mas aberto para os outros e, com os outros, aberto para a Natureza. A consciência, segundo eles, deve ser uma consciência planetária: estamos ligados a todas as coisas. Quando descobrimos que somos pessoas, filhos amados por Deus, quando descobrimos que todos aqueles que estão ao redor de nós são também pessoas, filhos amados por Deus, quando descobrimos o sentido da Natureza que, por amor, nos foi entregue, só então começamos a compreender que tudo tem sentido. Por isso vale a pena viver.