Um dia fomos goianos

Hildebrando Pontes em seu livro “História de Uberaba” conta à página 69 que, no dia 4 de abril de 1816, por decreto imperial, deixamos de ser goianos e viramos mineiros.

Essa história sempre me inquietou. Afinal, por que esse desmembramento de Goiás? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra e a história oficial fica sem me convencer.

Tenho comigo o precioso livro “Memórias de um zebuzeiro” do uberabense viajado, Paulo Machado Borges, o Paulinho. Dono de memória incomum, ele tece detalhes sobre a saga do Zebu. Eu já conhecia algumas, mas nos moldes originais de Paulinho, ainda não. Prosador de fala macia, responde ele à minha inquietação sobre o surgimento do “Nariz de Minas” ou, “Triângulo Mineiro”. Vejamos:

“Dona Beja, Ana Jacinta de São José, nasceu na cidade de Formiga e passou sua juventude na cidade de Araxá, tornando-se uma linda moça admirada por todos que viviam naquela região. Certo dia, quando cruzava o centro da cidade montada em seu cavalo, acompanhada de seu pajem, foi vista pelo ouvidor Joaquim Inácio Silveira da Mota, que estava na varanda de uma casa onde se hospedava”.

“Tomado de súbita paixão, mandou raptá-la e, nesse ato, seus guardas assassinaram o avô de Ana Jacinta, que reagiu ao sequestro, e a moça foi levada para a cidade de Paracatu. O rapto da jovem e a morte do avô provocaram enorme escândalo na Vila de São Domingos do Araxá”.

“Ana Jacinta [Beja] viveu em Paracatu com seu raptor durante dois anos e na ausência dele, para se vingar, sempre vivia romances com outros homens. Depois, Joaquim Inácio foi chamado de volta à Corte no Rio de Janeiro. Era amigo de Dom Pedro I e conseguiu, através dele, que Dom João VI baixasse o alvará Régio de 04/04/1816, devolvendo a Minas a região conhecida como Triângulo Mineiro, livrando-o assim de ser julgado pela Justiça da Província de Goiás pelo sequestro de Beja e pela morte de seu avô”.

Percebe-se aí a grande jogada do Ouvidor sequestrador. Mudou de lugar a divisa entre os estados de Minas e Goiás, para não ser julgado como deveria ser. Livrou-se das garras da Justiça goiana. Mais severa?

Alguma semelhança com o que estamos vendo hoje quando muda-se a Constituição apenas para atender a altos interesses?