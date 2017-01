Prepare-se para o melhor em 2017

Você quer aprender como começar 2017 com mais chances de conquistar um bom emprego ou mesmo de se destacar na área em que trabalha? Então, atenção:

Como seu currículo será o primeiro contato que uma empresa terá com você, é preciso causar uma boa impressão.

Antes de prepará-lo, então, pesquise sobre as empresas para as quais você vai entregá-lo, adaptando-o de acordo com o perfil de cada uma.

Depois, faça uma autorreflexão e informe quais são seus pontos fortes, suas habilidades e qualificações. Procure ser claro e verdadeiro, e jamais minta sobre o que quer que seja!

Deixe bem acessível como você será localizado – um número fixo, um celular e e-mail.

Cuidado com erros de português. Se for preciso, peça para alguém revisar seu texto.

Seja criativo, sem imitações, e entregue seu currículo no original, impresso em melhor qualidade, afinal, é a primeira impressão que fica.

Agora, dicas importantes para quem já tem um emprego e quer turbinar sua carreira:

Procure cursos online gratuitos dentro de sua área de atuação e saia na frente, com mais conhecimento e experiência.

Tenha atitudes positivas e proativas no ambiente de trabalho – lembre-se de que a todo instante você está sendo observado e avaliado.

Seja alguém que acrescenta, que irradia boas energias por onde passa. Uma pessoa que causa boa influência é aquela que deixa todos que a encontram mais otimistas, leves e alegres!

Escolha agir com ética e caráter – “Ética é o que você faz quando está todo mundo olhando. O que você faz quando não tem ninguém por perto se chama caráter" (autoria desconhecida). Já o filósofo Immanuel Kant afirmou: “Tudo o que não puder contar como fez, não faça!”

Guarde bem: O que você planta hoje – de bom ou de ruim - voltará pra você multiplicado. Quem sabe um dia você será o proprietário de uma empresa e aí poderá sentir na pele como é bom contar com colaboradores honestos, responsáveis e comprometidos.

Um abençoado 2017 pra você!

(*) life coach, psicoterapeuta, articulista de jornais e de revistas de circulação nacional e internacional, autora de vários livros no campo do autodesenvolvimento, apresentadora de programas em TV e rádio, e ministra palestras e cursos transformacionais no Brasil e nos Estados Unidos

Conheça melhor as suas atividades profissionais no site www.elianabarbosa.com.br

Contato: eliana@elianabarbosa.com.br