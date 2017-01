Nossos pets

Ninguém precisa ter animal de estimação ou pet (palavra que herdamos do inglês). Mas quem deseja ter um, precisa estar disposto a dispensar-lhe atenção, carinho e cuidados. E esses cuidados podem envolver consideráveis custos. Entretanto, mesmo com essas despesas e trabalhos, é ótimo ter um pet, especialmente porque ele nos proporciona momentos de diversão. É por isso que é possível encontrar, em diversos lares, animais domésticos mamíferos, e ainda aves, répteis, anfíbios, peixes e até invertebrados.

Dentre os pets mamíferos, gatos e cães são os mais frequentes. E eles são diferentes entre si em vários aspectos. Quem tem um cão é, literalmente, dono do cão, pois esse animal é submisso. Quem tem um gato nunca é dono do gato: esse animal, bastante independente, acha que é o dono da casa. Assim, quando alguém brinca com um cão, pode atirar objetos para que ele os apanhe uma, duas, dezenas de vezes, e o cão continua brincando, satisfeito, por alegrar seu dono, que o trata bem. Já o gato só brinca até quando ele próprio quer. Apesar de ser consagrada a comparação “brigar como cão e gato”, na verdade esses animais podem ter convivência pacífica e admirável.

Com o tempo, aprendemos a lidar com as manhas de nossos pets. Cães, por exemplo, demonstram com alegria que gostam de seus donos: abanam o rabo rapidamente e dão pulos de contentamento. Animais grandes podem até derrubar o dono, se este não estiver prevenido. E essa demonstração de amor é tudo de bom. Quanto ao gato, se lhe coçamos a barriguinha e interrompemos a brincadeira, ele nos “agride” com as duas patas e, embora chegue a nos arranhar, a intenção dele é apenas informar: “Quero mais, não pare”. Então ele ronrona gostoso (característica exclusiva dos felinos). Não há explicação alguma que expresse a gostosura que é sentir o ronronado de um gato. E já viram um gato roçar as pernas de alguém, fazendo carinho? Carinho, nada. Ele está dizendo que a pessoa é posse dele; que ela tem o privilégio de lhe servir.

Muitos pets seguem vida tranquila. Contudo é bom o dono estar preparado, pois pets podem acarretar gastos, que se relacionam a vacinas, castração (se for o caso), higienização e doenças. Cuidados de um veterinário podem ajudar para que os bichinhos não sofram. E pets também estão sujeitos a acidentes. Um certo cão de médio porte, após perder o movimento das patas traseiras por causa de um acidente, foi internado para tratamento numa clínica veterinária. Numa das visitas diárias que sua dona lhe fazia, quando ela entrou no corredor da clínica, o cão, que a viu do outro extremo, correu ao seu encontro. A emoção desse instante compensou todo o custo do tratamento.

Dentre as pessoas que merecem nosso respeito e colaboração estão aquelas que se dedicam a cuidar de animais abandonados e dos animais sem dono, e se esforçam para encontrar quem os adote. E o fazem por puro amor, afinal, animais não votam, não pagam impostos, nem costumam ser fonte de renda. As pessoas cuidadoras de animais são sensíveis a ponto de perceberem que todos eles sentem fome, sede, frio, calor, podem adoecer, têm necessidade de um lugar onde possam dormir e requerem carinho e amor. Isso inclui os animais idosos, os menos bonitinhos e aqueles com problemas físicos ou de saúde. Todos esses dificilmente são adotados.

Animais de criação e idosos; e animais de criação e crianças se dão muitíssimo bem. Às vezes, a vida de todos em um lar se transforma com a adoção de um pet. Algo admirável.

Pode ser que um dos maiores problemas por que passamos quando adotamos um animalzinho seja este: eles também morrem. O “chororô” de quem fica não tem fim. Dói demais ficar sem o animal de estimação. E o discurso é sempre o mesmo: “Não quero ter outro”. Mas em geral essa ideia dura pouco tempo. Afinal, receber o amor de um animal de estimação e dar-lhe amor são alegrias que não têm preço.