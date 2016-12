Ficou rico

Resolveu, queria ficar rico. Passou a trabalhar muito e economizar o que podia. Ficou obcecado, até miserável. Comia carne, bife bem batido, temperadinho, mas regrado. Teve filha única só porque filho dá muita despesa. Escola para ela, uma singela e gratuita. Quem faz a escola é o aluno, justificava-se. Também não queria que a filha convivesse com futilidades de escola cara. Restaurante com guardanapo de pano, jamais. Cobrava o luxo. A sua mulher tinha um carro rodado, mas bem conservado, que comprou seminovo, no jeito. Gabava-se. Os pneus já estavam carecas, mas ela não reclamava! Além disso, só rodava na cidade, pensava. Viagem, só uma vez. Levou a família para conhecer a praia, de favor. Garantiu sua matula. Lá era uma exploração. Bebia pouco e só. Odiava os serrotes que filavam no bar. Dividir conta, então, era um suplício. Plano de saúde, o básico. Para os exames do médico do postinho. Ajudava os amigos, emprestando um dinheirinho a juros, desde que bem garantido, afinal não queria arriscar a amizade. Assim, apertando um fornecedor aqui, um prestador ali, de um modo ou outro, sempre buscando vantagem, ficou rico. Um dia sentiu uma dor. Foi ao médico. Parecia enfermidade séria. Agressiva. Correu. Melhorou o plano de saúde. Sentiu de novo. Foi internado então em lugar com recursos, mas já atrasado pela transição do plano. Piorou. Teve gasto extra. Sofreu. Chamou o gerente do seu banco, que foi ao hospital, era cliente dos bons. Leu seu extrato, pensou nos bens acumulados, prédios, fazendas... e suspirou, "fiquei rico!". No entanto, sofreu uma crise e teve morte anunciada no dia seguinte.

Sucessores, só a mulher e a filha, embora já casada. Inventário rápido, portanto. Sempre regradas, ficaram surpresas com a fortuna herdada. Inexperientes, tiveram especial auxílio do genro gastador. Esbanjaram inocentemente. Em poucos anos, sobrou só a renda de algum aluguel para as despesas básicas regulares.

É assim! Vai entender como cada um administra sua vida.



(*) Juiz de Direito