Faça um ano novo!

Faa um ano novo!

"Faça coisas iguais e terá resultados iguais;

Faça coisas diferentes e terá resultados diferentes!"

Nunca este ditado foi tão forte e atual. Indústria e comércio estão apresentando resultados negativos. Mas a culpa não é só da crise.

Seguramente a crise financeira, a falta de dinheiro faz toda a diferença. Em verdade, faltam pessoas com dinheiro para poder consumir; vontade de comprar, vontade de ter produtos diversos todos nós temos, mas é fato que tudo o que é básico tem subido de preço, especialmente taxas, impostos e tributos, e isso faz com que sobre menos dinheiro para circular em áreas cujos produtos e serviços são supérfluos.

Precisamos incluir outros ingredientes: alto desemprego e baixa confiança.

Para que haja consumo, precisamos de dinheiro circulante. Cerca de treze milhões de brasileiros estão desempregados. Deste número gigantesco boa parte é composta por chefes de família, ou seja, este número sobe para bem mais de 20 milhões de brasileiros que estão com sérias dificuldades por não ter salário fixo.

Na outra ponta temos as pessoas que possuem recursos e/ou crédito. Estes podem investir e podem comprar, mas estão com medo do futuro, preferem esperar. Resultado: não compram! E não o fazem porque falta confiança no país, no Governo e, principalmente, nos Governantes!

Resta-nos, a todos, a criatividade! Independentemente se você é empresário, técnico ou profissional liberal, se está ou não empregado, o fato é que em 2017 todos precisaremos ser muito criativos, sair do quadrado, sair do lugar comum.

Definitivamente, fazer diferente para ter resultados diferentes, porque se fizer igual, tudo vai continuar igual.

Então, mãos à obra!

E um dos caminhos para isso é ler, estudar e conversar com pessoas que possam abrir sua cabeça para o novo.

De nada adianta lamentar, o melhor é agir!

Feliz ano-novo!

Feliz você melhor!

(*) Empresário, palestrante e consultor em comércio varejista

www.fulvioferreira.com.br