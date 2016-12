O verdadeiro espírito do Natal

O verdadeiro esprito do Natal

Que tal aproveitar este clima de solidariedade e dedicar um olhar mais amoroso aos seus relacionamentos?

Como a maioria das pessoas, você provavelmente se sente mais sensível nesta época, mais saudoso dos entes queridos distantes e, por outro lado, receoso por ter que se encontrar com alguns desafetos nas festas de fim de ano...

Então, eis aqui seis dicas para você viver o verdadeiro espírito de Natal, com leveza e felicidade:

· Cuidado para não confundir: Quando sua autoestima está baixa, você passa a vida na tentativa de agradar a todo mundo, e, nesta época do ano, acaba gastando mais do que pode, porque não entende que você é muito mais importante do que os presentes que oferece.

· Se você dá algo para uma pessoa esperando receber pelo menos o reconhecimento em troca, isso não é generosidade, e sim um investimento. E, pior, se você resolve cobrar pelo bem que faz – aí é uma venda, um negócio. Portanto, faça o bem, porque faz bem para sua alma, sem cobranças e decepções diante da ingratidão que receber de volta.

· Disponha-se a abrir o seu coração, e não a ficar julgando as pessoas ao seu redor. Entenda a natureza de cada um, e não sofra se essa ou aquela pessoa não é como você gostaria que fosse.

· Coloque-se no lugar daqueles à sua volta e analise se você tem realmente sido uma boa companhia para elas ou apenas alguém que exige e reclama o tempo inteiro.

· Assim, neste Natal e sempre, deixe sua luz brilhar, seu sorriso encantar, suas palavras apoiarem.

· Seja você o portador do maior e mais caro presente que qualquer ser humano espera ganhar: A SOLIDARIEDADE – que se manifesta não só por meio de presentes, mas, principalmente, através da compaixão, do reconhecimento do valor do outro, do afeto e do companheirismo!

Quero presenteá-lo neste Natal com o E-book O NATAL E VOCÊ, que traz profundas reflexões que podem mudar sua vida. Basta acessar este link – http://bit.ly/ebook-natal – e ler, ou fazer download em seu aparelho.

E, finalizando, receba meus carinhosos votos de um Natal pleno de Luz e Paz, e que a mensagem do Mestre Jesus esteja viva em seu coração, hoje e sempre!!!

(*) life coach, psicoterapeuta, articulista de jornais e de revistas de circulação nacional e internacional, autora de vários livros no campo do autodesenvolvimento, apresentadora de programas em TV e rádio, e ministra palestras e cursos transformacionais no Brasil e nos Estados Unidos

Conheça melhor as suas atividades profissionais no site www.elianabarbosa.com.br

Contato: eliana@elianabarbosa.com.br