Amizade é presente que Deus oferece e nos cabe aceitar

Amizade presente que Deus oferece e nos cabe aceitar

FRANÇOIS RAMOS – REDATOR INTERINO

AMIZADE: UM PRESENTE QUE DEUS OFERECE, MAS NÓS ESCOLHEMOS ACEITAR!

Único mal irremediável, a morte chega pra todos. A doença é, muitas vezes, um prelúdio. A iminência da separação, previsível ou não, motivo de aflição. Nunca estamos preparados para esse momento. É justamente a vontade de viver que nos propõe o enfrentamento da adversidade e nos faz crer que o futuro a Deus pertence, mas o presente deve ser marcado pela luta contínua para sobreviver.



O sentimento aflitivo que nos invade é superado pela esperança e pela força que você sempre demonstrou, amigo. A convicção de que a bravura de alguém que lutou contra as origens humildes para superar o ranço improdutivo do “vitimismo” e conquistar destaque profissional na Uberaba dos anos 1980 vai uma vez mais predominar.



Uma pessoa que venceu possuindo em seu currículo acadêmico um curso de eletrônica do Instituto Universal Brasileiro. Ser humano que pautou-se pelo bom exemplo acima de discursos vazios e previsíveis como era comum. Capaz de estimular uma criança de cinco anos, moradora da periferia e com poucos recursos, a crer que a vida poderia ser melhor, só precisava sonhar e se dedicar. Com certeza é alguém iluminado por Deus!



O significado da palavra amigo está associado a amor, aquele que demonstra afeto. Posso dizer convicto que este homem constitui ao longo dos meus quarenta e três anos uma das maiores referências de amizade que tive. Pessoa que sempre endereçou a todos que lhe eram ou são próximos gestos e palavras repletos de carinho.



Contrário ao que muitos dizem ou acreditam, fui criado por uma família muito pobre, morei em péssimos lugares, passei apenas por escolas públicas, estive cercado de péssimas “oportunidades”. Pelo simples fato possuir origem humilde e morar na periferia, por vezes recebi rótulos como “drogado”. Justo eu: um “careta” inveterado.



Enfim, vivi em um contexto no qual acreditar na derrota era mais simples que um inútil enfrentamento dos obstáculos para tentar crescer. Foram professores e amigos maravilhosos que me impulsionaram para sentido diverso.



Não podemos reclamar dos amigos que temos, afinal são mesmo um presente de Deus, mas quem decide se essas amizades valem a pena ser cultivadas somos nós. A cada escolha que fazemos, registra-se uma renúncia. A cada boa pessoa que colocamos em nossas vidas, afastamos aquelas que nos fazem mal.



Infelizmente nosso cotidiano é permeado de pessoas hipócritas que creditam à sorte o resultado de muito trabalho, que desmerecem nossas conquistas para disfarçar sua inércia, que consideram nossos estudos e esforços uma turbação à sua preguiça, que nos perseguem profissionalmente para ocultar sua incompetência, que impedem nosso crescimento para dar espaço aos bajuladores que satisfazem o seu ego. Enfim, o mundo é uma constante tormenta e são os amigos verdadeiros que nos dão força para prosseguir.



Por isso, sinto-me triste ao ver um amigo querido tão doente e não poder fazer por ele nada além de rezar e oferecer o meu abraço. Rogar que ele continue firme na luta que Deus lhe endereçou justamente por conhecer sua grandeza. Afinal, uma pessoa que sempre ajudou desconhecidos (que eram por ele considerados irmãos) a enfrentar o câncer como um mal que pode ser vencido, está pronto para o bom combate.



Grande referência na minha adolescência e juventude, sempre acompanhei seu envolvimento em grupos de voluntários de combate ao câncer e sua dedicação a instituições como a Casa de Apoio Danielle. A vontade de ver bem aquelas pessoas que passavam por tanta aflição sempre foi um norte de suas ações.



Valores como ética, honestidade, austeridade, amor pela família e pelo trabalho somam-se ao legado deste homem para sua família, amigos e para todos aqueles que com ele convivem. Superação é a palavra de ordem para todos os desafios que a vida lhe impôs e este momento há de ser apenas mais uma de suas vitórias.



Lembro-me de cada conversa que tivemos. Das caminhadas na orla de São Vicente para comer milho-verde cozido e falar da vida. Dos conselhos para não aceitar a derrota como uma possibilidade: os estudos são um caminho para a vitória e o conhecimento único patrimônio que não lhe pode ser retirado.

Com o crescimento profissional e acadêmico, mais uma vez trouxe palavras de incentivo. Contudo, nunca deixou de me advertir: cuidado com o mal da vaidade, ele corrompe! Mantenha-se humilde e ajude o seu semelhante!



Essa não é uma missão fácil nos dias de hoje, pois muitas vezes ajudar o próximo é como permitir que uma cobra sobreviva a um incêndio para nos fazer mal no futuro, mas pode ter certeza que sempre que penso assim me recordo da sua disposição de fazer o bem sem julgar e tento seguir o seu exemplo.

Meu amigo, nem imagina quantas vezes na vida recorro à sua sabedoria. Palavras são eternas e bons exemplos um verdadeiro guia para que possamos aprender a viver com a consciência tranquila, admitir os nossos erros e nos aperfeiçoarmos enquanto seres humanos.



Como bom espírita que é, sabe que neste momento difícil não se encontra só. Centenas de pessoas lhe endereçam vibrações positivas aqui no mundo da matéria. O mesmo ocorre no plano espiritual, pois pessoas boas contam sempre com a ajuda dos “anjos”.



A admiração por seus gestos e palavras ao longo de uma vida pautada pelo trabalho, pela caridade e dedicação ao ser humano se traduz entre encarnados e desencarnados em sentimentos que se solidificaram no tempo e que não se apagarão jamais. Afeto é a retribuição que recebe daqueles que tiveram ou têm a grande oportunidade de partilhar de sua vida. Amor é o sentimento que lhe retribuem os amigos e a família.



Nem é preciso dizer, eu sei, mas sinta-se forte e amparado. Lembre-se que Deus é um amigo revela, conforta e conduz. É uma porta que se abre sempre que batemos a procura de uma resposta para nossas aflições.



Alguns dizem que amigo não se escolhe. Eu discordo. São pessoas especiais que Deus coloca em nosso caminho, mas que sua permanência representa uma conquista. Como não agradecer por todos esses anos de pura sintonia, em que nem mesmo a distância física foi capaz de abrandar o sentimento de presença?



Obrigado! Espero que ao ler estas palavras, assim como o leitor que nos empresta sua atenção, seja capaz de uma vez mais recordar a importância de nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente vale a pena: a vida, a família, os amigos e, acima de tudo, Deus!



Continue firme em sua luta, Cilão. Jesus é um irmão que nos abraça sempre, com quem contamos nas horas mais amargas e difíceis da nossa vida. Fé! Pois, mesmo quando nos encontramos na mais profunda escuridão, Deus nos ofertará sua luz.



O fim da jornada não está próximo. Estamos juntos contigo! Pessoas boas como você não têm com o que se preocupar. Suas ações ao longo de toda uma vida só podem atrair boas recompensas.



Quero que saiba que pode contar com este companheiro, que espera ter a honra de, caso desencarne primeiro, possa lhe receber nas portas do céu (se Deus permitir, é claro... rs), mas se você partir primeiro (o que ainda vai levar muitos anos), não se esqueça de acolher este pecador repleto de imperfeições, pois ainda temos muita coisa pra conversar, seja na terra ou no plano espiritual. Fique em paz, meu amigo!