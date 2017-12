Sedest volta aos bancos interditados nesta segunda-feira

Interditados

Fiscais da Sedest voltam nesta segunda-feira às seis agências interditadas do Itaú, por falta de alvará.

Liberação

Na sexta-feira, 15, o departamento jurídico do Itaú procurou a Procuradoria-Geral do Município, sinalizando a regularização da situação ainda hoje.

Sem precedentes

Essa foi a primeira vez que um banco foi interditado no Triângulo Mineiro por falta de alvará.

Insegurança

A ausência de alvará pode representar também a inexistência do indispensável auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Vazou

Com a insatisfação da tropa da PM com o Governo gerando inúmeras mensagens em grupos de WhatsApp, vazou atentado contra coronel mantido sob sigilo.

Tiros

A casa do comandante do policiamento especializado na capital foi alvejada com vários disparos, em mais uma ação impune do crime organizado.

Abortada

Na semana passada, a PM conseguiu abortar mais um ataque a pequena cidade da região, percebendo a movimentação suspeita em Santa Juliana.

Olheiro

Despertou atenção o desconhecido que parecia dormir na rua, nas imediações do quartel, e que, abordado, confessou estar observando a movimentação dos policiais.

Informações

Por aplicativo de rede social, ele daria as coordenadas a companheiros que se preparavam para estourar caixa eletrônico.

Suspeitos

Em estado de alerta, os policiais abordaram dois veículos suspeitos na cidade e prenderam dois homens.

Outras prisões

Pouco depois, outros dois homens que caminhavam na zona rural foram também interceptados e presos.

Apreensões

A operação da PM resultou, ao final, em seis prisões e na apreensão de três revólveres, uma pistola 9mm, explosivos e miguelitos.

Simples assim

Para o comandante do 4º Batalhão, faltou colaboração de civis para que a PM se antecipasse ao assalto à Rodoban, na madrugada de 6 de novembro.

Comunicação

Tenente-coronel Waldimir disse que o dono da chácara alugada pelos marginais e vizinhos poderia ter comunicado a presença dos “homens mal-encarados”.

Problemão

Tribunal de Justiça de Minas prepara resolução para vetar o armazenamento de armas de fogo em prédio do Poder Judiciário.

Exceção

A exceção seria a arma relativa a processo de crime doloso contra a vida e que poderá vir a ser exibida em audiências e julgamento.

Vai espernear

Por razões de segurança, o TJ determinará que as armas apreendidas fiquem com a Polícia Civil até envio ao Exército.

Inseguras

Também as delegacias de Polícia (em sua maioria) não têm condições de segurança para isso, mas o desembargador Paulo Calmon pensa diferente.

MP na parada

Em Uberlândia, o Ministério Público pediu informações à Câmara sobre o aumento de salários dos vereadores, que passam de R$15 mil para R$18 mil.

Gozadores

Alguns edis saíram em defesa do reajuste publicamente, mas disseram que “é só correção, e não aumento”. Então, ’tá.

Advertência

Quem passa pela BR-050 que se acautele, em especial, na lombada eletrônica do quilômetro 182, pois marginais estão atuando no local.

Pneu

Eles costumam colocar pneus na pista para forçar o motorista a reduzir a velocidade ainda mais.

Mais rigor

Denatran prepara resoluções para aumentar o período de formação de condutores de veículos, o que significará mais custos para os interessados na CNH.

Na rua

Os motociclistas, por exemplo, que hoje se preparam em circuito fechado, terão um período de treinamento em vias públicas.

Placas

Denatran quer, também, disciplinar com controle a produção de placas para veículos.

Licenciamento

No ano que vem, o proprietário de veículo poderá ter o Licenciamento de forma digital. Os detalhes estão sendo acertados pelo Departamento Nacional de Trânsito.

Fique esperto

Segundo a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo.

Consequências

E tem mais: 63% das mortes por doenças crônicas não transmissíveis podem ser colocadas na conta do tabagismo, causa dessas enfermidades.

Grave

Carta Aberta divulgada pelo comando de greve da UFTM e Sinte-Med denuncia a falta de medicamentos, gaze, algodão e de outros insumos no Hospital de Clínicas.

Prejudicados

A falta de dinheiro prejudica também atividades educacionais.