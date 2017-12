Promovido a coronel comandante Waldimir deixa o 4º Batalhão de Polícia Militar

Promovido a coronel comandante Waldimir deixa o 4 Batalho de Polcia Militar

De saída

Tenente-coronel Waldimir Soares Ferreira permanece na chefia do 4º Batalhão por no máximo 45 dias, saindo para comandar a 10ª Região da PM.

No topo

Em fevereiro, o oficial atingirá o topo da carreira, promovido a coronel, o que implicará em sua saída da unidade e na transferência para Patos de Minas.

Saud no STF

A “despretensiosa” conversa de Joesley Batista e Ricardo Saud, gravada “por acaso”, em que foram mencionados ministros do STF, foi investigada pela PF.

Parcialmente

O relatório exclusivamente das citações do uberabense foi entregue à presidente da Corte, e a PF se recusou a divulgar as conclusões. “Cabe à ministra” – argumentou.

Ofensa

Vazada a conversa, à época Carmen Lúcia considerou que a dignidade institucional do STF e a honorabilidade dos ministros foram agredidas.

Competência

Falta legitimidade à LUF e até mesmo ao Tribunal de Justiça Desportiva para eliminar do Amadorão atletas e dirigentes dos quais se “ouviu dizer alguma coisa”.

Crime

A afirmação é do presidente do TJD, depois de tomar conhecimento das críticas da PM, citando que apuração e o combate a crimes são de competência das polícias.

Sob pressão

Advogado Marcelo Palis garante que o Tribunal tem cumprido o seu papel, julgando infrações desportivas, e às vezes até sob pressão e ameaça, sem proteção alguma.

Insegurança

Segundo ele, por diversas vezes o TJD pediu a presença da PM para “sessão mais complicada” e nunca foi atendido.

Sem saber

Acrescentou o presidente da Corte desportiva que tem gente falando sobre o que não sabe ao imputar responsabilidades a terceiros pela violência.

Trânsito

Vias de acesso e imediações do Centro Administrativo passarão por mudanças na semana que vem.

Inversão

A rua Álfen Paixão, por exemplo, terá mão invertida entre a avenida da Saudade e a rotatória do início da Dom Luís Maria de Santana.

Abertura

Com obras concluídas pela Sesurb, será aberta a nova via de acesso à Saudade para quem estiver na Novo Horizonte, passando em área antes do estádio “BP”.

Interdição

Lava-jato na Vila Maria Helena foi interditado ontem pela Secretaria de Meio Ambiente em razão do uso de produtos tóxicos que incomodavam a vizinhança.

Clandestinos

Na esteira das irregularidades em Uberaba, três loteamentos.

Boa-fé

Os três são clandestinos, mas compradores de lotes, de boa-fé, começam a construir casas sujeitas a demolição.

Hora de agir

Diz o advogado Rondon Fernandes que, ao invés do choro, sindicatos de trabalhadores deveriam agir contra o fim da contribuição sindical.

Ilegal

Esclarece ele que alguns presidentes já estão recorrendo à Justiça, entendendo como ilegal a eliminação da contribuição, e com ganho de causa (em Lajes/SC).

Forma errada

Qualquer mudança no imposto sindical exige lei complementar, mas usaram lei ordinária – explica.

Sem punição

Com o fechamento de agências do Itaú pela Sedest, oficial da PM lembra que até agora ninguém foi punido pelo armazenamento e furto de armas em unidades bancárias.

Insegurança

À noite, agências ficam sem qualquer vigilância física, apesar do dinheiro e das armas dos vigilantes (do dia) deixados nelas.

Pegando fogo

Nos quartéis, ainda que de forma velada, aumenta a insatisfação dos policiais com o governo Pimentel.

Greve

Com ameaças de greve geral circulando em grupos de WhatsApp, o comando geral da PM se reuniu às pressas com Pimentel para discutir o pagamento do 13º.

Remendo

Ficou acertado que uma parcela será paga dia 26 e a segunda, em 19 de janeiro.

Pertinho

A insatisfação nos quartéis, com salários parcelados e congelados há três anos, extinção da produtividade e ameaças ao Instituto de Previdência, lembra muito 1997.

Há tempos

Ação judicial que dá ao Sindicato dos Servidores o direito de cobrar seis anos de contribuição sindical resulta da administração Anderson, explica a entidade.

Consulta

Consulta será feita ao MP sobre a melhor forma de cumprimento da sentença judicial, e a decisão tomada em assembleia – diz nota da assessoria do sindicato.

Diretas

Até março, as mensagens de advertência nos maços de cigarros serão “mais diretas”, determina a Vigilância Sanitária.

Exemplos

“Você brocha, “Você envelhece” e “Você morre” serão algumas delas.

Sem noção

Vereadores de Uberlândia aumentaram os próprios subsídios de R$15 mil para R$18 mil.

Proibido

Aprovado pela Assembleia mineira projeto que proíbe o uso de celular em locais de estudos (salas de aula, bibliotecas).