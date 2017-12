Assaltantes dos Correios são condenados a 22 anos

Assaltantes dos Correios so condenados a 22 anos

Indiciamento

Como era esperado, a CPMI da JBS pede o indiciamento do uberabense Ricardo Saud.

Aprovado

O relatório final da comissão foi aprovado e inclui os irmãos Batista no indiciamento, mas preserva figuras da República.

Pra nada

CPMI foi apenas mais uma comissão como tantas outras criadas no Congresso e nas Assembleias Legislativas.

Tíquete

Depois de consultado o secretário de Finanças, o de Administração, Rodrigo Vieira, anunciou que hoje o tíquete-alimentação dos servidores já tem crédito novo.

Gangorra

A redução da verba de gabinete de 14 vereadores, já decidida, mexerá nas contas do Legislativo a partir de 2021.

Matemática

O corte representaria cerca de R$150 mil/mês, mas os gabinetes de mais sete vereadores custarão R$130 mil.

Salários

Em subsídios os novatos custarão R$88 mil/mês.

Fora do ar

Rádio Uberaba está completando um ano fora do ar. Empresário Jota Júnior teria feito proposta para comprar a emissora.

Retroativo

Sindicato dos Servidores venceu pendência judicial e quer que a Prefeitura desconte dos funcionários e repasse cinco anos de contribuição sindical.

Futuro

De 2018 em diante o desconto não mais será obrigatório, segundo a reforma trabalhista.

Sobrevivência

Recentemente, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, José Lacerda, sentenciou que, sem a contribuição obrigatória, muitos sindicados desaparecerão.

Lá como cá

Fase final do Campeonato Amador de Uberlândia será disputado no Parque do Sabiá. Motivo: a violência.

Recomendação

A recomendação é do Ministério Público, depois de briga entre torcedores, em semifinal, com invasão de campo e tentativa de agressão ao árbitro.

Vergonha

Em Uberaba, há alguns anos as finais são realizadas no “Uberabão” também em razão da violência e graves ameaçadas detectadas pela Inteligência da PM.

Punição

Diz o comandante Waldimir Soares que a LUF sabe o que vem ocorrendo no Amadorão, mas não pune exemplarmente os responsáveis.

Cirurgia

Ex-vereador Ademir Vicente está se recuperando de cirurgia no rim.

É segredo

Entre 2014 e 2017, a Presidência da República fez mais de cem compras de uísque, vinho e cerveja no cartão corporativo. Mas, os detalhes são “segredo de Estado”.

Segurança

Nada que não se enquadre na vergonha nacional, a explicação da secretaria-geral da PR para o sigilo: “Questão de segurança nacional”.

Negociando

Ainda em fase de negociação a venda da RN para grupo de Ribeirão Preto prestador de serviços no setor.

Dosimetria

A requerimento do criminalista uberabense Tiago Juvêncio, o STJ determinou ao Tribunal de Justiça do Paraná que reveja a pena aplicada a Eder Augusto Bazzan.

Demais

Corte considerou exagerada a pena de 12 anos e cinco meses por manter em depósito ou vender produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Ofensa

Para o ministro Nefi Cordeiro, os 12 anos ofenderam os princípios da razoabilidade.

Clone

Em dois anos, são mais de seiscentas as denúncias de uberabenses de que tiveram clonadas as placas dos seus veículos.

Venda de férias

Os juízes poderão vender a cada ano 60 dias de férias prêmio a que tiverem direito e não gozaram. Permissão está em projeto submetido à Assembleia Legislativa.

Outra condenação

Já condenado a 14 anos de prisão por assalto aos Correios de Pirajuba, Edinaldo Bandeira pega mais oito anos e oito meses de prisão por ação semelhante em Pedrinópolis.

Autoria

A sentença é do juiz federal Élcio Arruda, que condenou outro envolvido no delito: Napoleão Ferreira Lopes pegou 13 anos e 24 dias.

Fechados

Os dois estão presos e não podem recorrer em liberdade.

Marcha lenta

A morosidade em clínica credenciada pelo Detran em Uberaba, para uma simples inclusão de uma letra na CNH, provocou reação nesta segunda-feira.

Desrespeito

Segundo ele, o atendimento estava agendado para 8h, mas começou às 9h30 com a fotografia acontecendo às 10h e, às 11h, o cliente permanecia lá.

Na fila

Outras quinze pessoas aguardavam atendimento.

Mesmo lugar

Na mesma clínica, outro uberabense narrou ter ficado das 13h às 15h45, na terça-feira.