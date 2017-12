Para ter Ciro Gomes, PDT de Uberaba adia convenção p/ janeiro

Para ter Ciro Gomes, PDT de Uberaba adia conveno p/ janeiro

Suspensão

A pedido da cúpula nacional, o PDT em Uberaba adiou para janeiro a convenção que realizaria este mês para a eleição de seu diretório.

Ciro

Anúncio é do presidente da comissão provisória da sigla, o advogado Jacob Estevam, frisando que mudança visa compatibilizar a agenda de Ciro Gomes.

Faz questão

O presidenciável do PDT faz questão de vir à região para visitar as principais cidades, para o que precisa de alguns dias disponíveis.

Prazo

O prazo final para as convenções de eleição de diretórios, onde existem apenas comissões provisórias, ficou para fevereiro.

Bola da vez

Pelo menos dez ações populares serão protocoladas esta semana contra o prefeito Luizinho do Doca, de Veríssimo.

Desgaste

Advogado que prepara as ações, segundo ele alicerçadas em documentos obtidos, assegura que o objetivo não é simplesmente desgastar o Chefe do Executivo.

Questionando

Denúncias são sobre nepotismo, contratação de empresa na área da saúde sem licitação, pagamento de horas-extras não cumpridas, e não cumprimento de carga horária.

Combustíveis

Uma das ações terá como alvo o posto de combustíveis da cidade, contratado pela Prefeitura e que seria de parente do vice-prefeito.

Valor

O valor do contrato para 2017 é de cerca de R$ 1,5 milhão.

Sem convênio

Sem renovação do convênio entre Prefeitura e PM, a viatura do policial não é abastecida em Veríssimo, mas, sim, em Uberaba.

Desentendimento

Policial militar lotado naquela cidade é acusado, entre quatro paredes, de ter apoiado o adversário do prefeito eleito.

Relator

Coube ao desembargador Ricardo Matos de Oliveira a relatoria do processo com que é pedida a cassação do mandato do prefeito Renatinho, de Campo Florido.

Julgamento

Se não entrar na pauta de julgamentos esta semana, ficará para o ano que vem.

Insatisfeitos

Oposição em Delta não se dá por satisfeita com a recomendação do Ministério Público para o afastamento de três parentes de vereador de cargos no Executivo.

Tem mais

Segundo eles, tem mais e os nomes devem chegar ao promotor João Davina.

Unindo forças

Samuel Pereira diz ter conseguido até agora a adesão de quinze Câmaras de Vereadores ao documento que pedirá ao Estado a redução do ICMS sobre os combustíveis.

Ano eleitoral

A esperança é que, sendo 2018 ano eleitoral, em que o governador buscará a reeleição, Pimentel esteja mais sensível.

Agradinho

Nos últimos meses, Pimentel tem intensificado suas ações no interior, distribuindo veículos para Prefeituras da pequenas cidades.

Festa

Na pobreza dos municípios, um carro doado é motivo de festa.

Na frente

O avanço de sinal vermelho derrubou o manuseio de celular e a falta do cinto de segurança nas lideranças das infrações de trânsito mais comuns em Uberaba.

Autuação

Em novembro, cento e trinta motoristas foram flagrados desrespeitando o sinal vermelho.

Celular

O telefone celular ainda é o principal causador de infrações quando somados manuseio, segurar e utilizar o aparelho, que são tipificações diferentes para enquadramento.

Monitorando

Centro de Prevenção à Criminalidade monitorou o cumprimento de cerca de 900 penas alternativas por mês, no ano passado.

Divisão

Em 2017, a média caiu para pouco mais de 230/mês com a Cefipa se encarregando das penas alternativas aplicadas pelo Juizado Especial.

Crimes

Os crimes contra o patrimônio são os mais comuns (26,3%) entre os condenados a penas alternativas.

Drogas

As drogas são responsáveis por 18,4%, mesmo percentual dos crimes relacionados ao porte irregular de armas.

Trânsito

Pequenos delitos praticados na direção de veículo provocaram 7,9% das penas monitoradas.

Reinserção

O Centro de Prevenção, que funciona em parceria com a Prefeitura, também trabalha a reinserção social de condenados pela Justiça.

Em casa

Dos assistidos, 79% cumprem prisão domiciliar ou comparecem regularmente ao órgão de controle, enquanto 21% estão em livramento condicional.

Borboletas

Em homenagem às vítimas fatais de acidentes de trânsito, a Sedest já pintou quarenta borboletas no asfalto, na campanha educativa 2017 da sua Seção de Educação.