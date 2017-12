Estado tira R$ 22 milhões de Uberaba com o licenciamento

Estado tira R$ 22 milhes de Uberaba com o licenciamento

Regularização

Definidos os valores das medidas compensatórias a serem pagas à Prefeitura por proprietário de imóvel construído com irregularidades.

Valores

Valor das penalidades variará de R$58,04 a R$297 por metro quadrado do que foi construído irregularmente.

Nem te ligo

Até ontem a Passaredo não havia feito contato com os uberabenses que compraram passagens para trechos por ela suspensos depois de alardear a criação deles.

Seriedade

Está faltando seriedade nas relações com os que acreditaram na sua “boa nova” anunciada com pompa.

Desativado

O telefone celular do seu contato em Uberaba, responsável por tratativas com empresas, também não dá sinal de vida.

Vendeu ilusão

Antes da suspensão dos voos, contatos foram feitos com empresas uberabenses, incluída a ABCZ, estimuladas a comprarem lotes de passagens.

Bombeiros

Batalhão dos bombeiros em Uberaba receberá dezenove dos soldados recém-formados.

Remoção

Dezessete deles substituirão homens transferidos de Uberaba para a formação dos destacamentos de Iturama e Campos Altos, e que agora retornarão.

Novo comando

Com a centralização do RH e da licitação dos bombeiros do Triângulo em Uberlândia, o tenente-coronel Nivaldo Machado retornará àquela cidade.

Substituto

O seu substituto no comando em Uberaba não está definido.

Luto

A PM enterra mais um dos seus: o cabo Lucas Rosa, de 27 anos, também baleado na invasão de Pompéu por criminosos.

Amputação

Lucas passou por várias cirurgias, teve um braço amputado, e não resistiu aos ferimentos.

Ansiedade

“Estamos todos nós ansiosos e na expectativa de que a polícia conclua o quanto antes as investigações do ‘atentado’ contra Renatinho.”

Colaboração

É o que diz o advogado Geovane Oliveira, da coligação Prospera Campo Florido, adversária de Renatinho, mas que colaborou com a apuração, segundo ele.

Punição

Diz o advogado que todos esperam pela identificação do autor do anunciado delito e que ele receba pena exemplar.

Mas...

Geovane lembra, porém, que o ‘atentado” nada tem a ver com as duas ações eleitorais impetradas contra o prefeito e que pedem a sua cassação por abuso do poder econômico.

Carnaval

Festa de carnaval de 2018 em Uberaba já pode contar com R$100 mil, emenda parlamentar de liberação garantida pelo deputado Aelton Freitas.

Sob suspeita

Polícia Civil já trabalha com algumas pistas para identificar os autores de assalto a banco de Tapira na 4ª-feira.

Armas

Algumas armas (fuzil e espingardas calibre 12) que podem ter sido usadas na ação foram encontradas dentro de tambor enterrado na zona rural do município.

Ensinando

Em Araguari, a Justiça mandou a Prefeitura limpar antes e depois os locais alvos de operação tapa-buracos.

Mistério

Ainda em Araguari, o ganhador de R$33 milhões na Mega-Sena, há uma semana, não havia aparecido até a tarde de ontem para receber o prêmio.

Obra social

Completando 70 anos no Brasil e 54 de Uberaba, as Irmãs Carmelitas ainda hoje atendem a 255 crianças no Educandário Menino Jesus de Praga.

Missa

No dia 16, a celebração de missa comemorará os setenta anos da Congregação no país, uma história iniciada em 1947 com as irmãs Inês, Grazietta, Virgínia e Eliana.

Inspeção

A cada dois anos, a partir de 2020, o proprietário de veículo será obrigado a submetê-lo a inspeção, destinada a tirar de circulação os que forem reprovados.

Exagero

A inspeção será obrigatória até para os veículos com três anos após sair da revenda na condição de zero-quilômetro.

Negócio

Com a obrigatoriedade anunciada pelo Denatran, os Detrans terão de credenciar empresas para a inspeção, já que não têm estrutura própria para isso.

Corrupção

No passado, a cada notícia de que a medida seria implantada surgiam denúncias de corrupção e de formação de empresas por policiais civis.

Estimativa

A preços de hoje, a verificação de alguns itens de segurança custaria de R$50 a R$100.

Mina

A cada dois anos, o faturamento das credenciadas em Uberaba chegaria aos R$7,5 milhões, se prevalecer o menor valor esperado.

Licenciamento

Somente com a taxa de licenciamento de veículos para 2018, o Estado levará de Uberaba algo em torno de R$22 milhões.

A ver navios

O município não tem participação na arrecadação.