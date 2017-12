Folgados, invasores de Itapagipe conversam com fiéis em igreja

Folgados, invasores de Itapagipe conversam com fiis em igreja

Mais rigor

Dependendo apenas da sanção do presidente Temer, a pena de prisão para motorista que matar no trânsito sob efeito de álcool será de cinco a oito anos de prisão.

Mudou

A pena em vigor para o crime, se culposo, é de dois a quatro anos, mesmo se comprovada a embriaguez ao volante.

Pelas beiradas

Com direito a outdoor ao lado do vereador Franco Cartafina, o deputado federal Marcelo Aro vai tentando cavar espaço em Uberaba.

Bola

Marcelo é ligado ao futebol: conselheiro do Atlético e diretor de Ética e Transparência da CBF.

Graveto

Já o uberlandense Weliton Prado está estimulando candidatura a deputado estadual em Uberaba, também de olho nos votos daqui.

Sedução

A frase de sedução usada por ele é que, no Pros, um candidato se elegerá com 30 mil votos.

No páreo

Presidente do Sindicato Rural, Romeu Borges não alardeia, mas está abrindo caminho para disputar cadeira na Câmara dos Deputados como filiado do PEN.

Caixa-d’água

Monsenhor Valmir introduzindo vários melhoramentos na Catedral, incluindo a instalação de caixa-d’água com capacidade para 10 mil litros, neste sábado.

É guerra

Com o acirramento da violência, policiais civis passaram por uma semana de treinamento de tiros. Entre eles, o “xerife” Grilo e o vereador/investigador Marão.

Septuagenária

Com celebração de missa, a Congregação das Irmãs Carmelitas de Santa Tereza do Menino Jesus comemorará seus 70 dias de Brasil no dia 16 (domingo).

Anos 60

A chegada das irmãs em Uberaba ocorreu em 1963 por gestões do arcebispo Alexandre Gonçalves do Amaral junto à sede da Congregação, na Itália.

Socorro!

Mais duas invasões de cidades da região por bandos de criminosos na madrugada de ontem: Itapagipe e Nova Ponte.

Desafiando

As ações, somadas a inúmeros outras, mostram toda a fragilidade do Estado, incapaz de reagir.

Com poucos

Há casos em que cinco a seis homens deixaram cidades praticamente de joelhos.

Sem plano

Os ataques têm se repetido e o que se vê é o Estado sem nenhum plano efetivo de combate, identificação e captura dos criminosos.

Muitos tiros

Se nada levaram do banco em Itapagipe, os criminosos “encheram” de balas a praça da cidade, efetuando dezenas de disparos.

Pânico

Marginais percorreram várias ruas também atirando para o alto. Atraindo atenções e impondo o terror.

Na igreja

Fiéis que faziam vigília na Igreja Matriz foram abordados por dois dos ladrões, que fizeram perguntas sobre a polícia e avisaram que iriam explodir o banco.

Incógnita

Depois de três frustradas tentativas de eleição, uma candidatura de Wagner Júnior em 2018 não está confirmada. Ainda.

Até quando?

Irritante, desrespeitoso e, quem sabe, ilegal o tratamento dispensado pela Passaredo aos uberabenses que reservaram passagens para os novos trechos anunciados.

Registros

Pelo menos quatro pessoas já procuraram o Procon e formalizaram queixas contra a empresa aérea.

0800

O 0800-770-3757 da Passaredo não está funcionando de forma a sanar dúvidas. Não oferece nenhuma opção de consulta para quem liga.

Exceção

Uberaba é exceção entre os municípios da bacia do rio Araguari quando o assunto é tratamento de esgoto.

Muita sujeira

Segundo o Comitê Gestor da Bacia, 90% dos esgotos produzidos por vinte cidades da área são despejados no rio Araguari e afluentes sem tratamento.

Inversão

Uberaba, ao contrário, subiu para 98% o esgoto tratado com a inauguração da ETE Conquistinha pelo Codau.

Investindo

Acordo entre o MP e o Comitê possibilitará a contratação de projetos voltados para a qualidades das águas com investimentos de R$5 milhões.

Amputação

Um dos quatro PMs que enfrentaram os invasores de Pompéu, na madrugada de terça-feira, cabo Lucas Reis, baleado, teve um braço amputado em Belo Horizonte.

Indeciso

Samuel Pereira ainda não sabe se fará outra tentativa de chegar à Assembleia Legislativa.

Sem aventura

Vereador destaca não ser aventureiro e ressalta que uma eventual candidatura passará por uma avaliação junto ao eleitorado uberabense.

Verba extra

Tratamento de dependente químico poderá ganhar substancial reforço de caixa com a aprovação de projeto de Marcos Montes direcionando para ele bens de traficantes.