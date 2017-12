Novo Cangaço repete ação de Uberaba em outras cinco cidades

Novo Cangao repete ao de Uberaba em outras cinco cidades

Acuados

A exemplo do ocorrido em Uberaba em 6 de novembro, outras cinco cidades mineiras viveram horas de terror nas madrugadas de segunda e terça-feira.

Os alvos

As ações do grupo nominado “Novo Cangaço” surpreenderam policiais em Tapira, Morro dos Ferros (Oliveira), Santa Rita de Caldas, Pompéu e Arcos.

Cerco

A tática foi a mesma empregada em Uberaba: semear o pânico em diferentes áreas, dar a sensação de que o quartel estava cercado e dificultar a chegada de reforços.

Correntes

Na rodovia de acesso a Pompéu, os marginais esticaram correntes entre duas árvores, como fizeram em ruas de Uberaba, e espalharam “miguelitos”.

Incêndio

Na fuga do assalto a Arcos, os bandidos incendiaram carro deixado em via pública como obstáculo.

Vítimas

Um cabo foi morto, outro ficou ferido, em Pompéu, e houve também outro PM baleado no peito em Oliveira (criminosos estavam postados diante de sua residência).

Pelas costas

O cabo morto e seu colega foram baleados (pelas costas e por outro grupo) quando perseguiam homens que tentaram passar corrente na porta do quartel.

À mercê

Os comandantes não assumem a deficiência, por razões óbvias, mas é fato que os pequenos efetivos deixam a PM extremamente vulnerável no interior.

Em cadeia

E com a PM fragilizada, a população fica completamente à mercê dos bandos criminosos, que chegam, fazem vítimas, explodem bancos e levam o dinheiro.

Faltam armas

A maioria absoluta das viaturas policiais (as poucas que rodam à noite) não conta com armamento para reação à altura do poder de fogo das quadrilhas.

Pé de guerra

Não faltam críticas de policiais militares da reserva ao governo do Estado. Se quem está na ativa não pode falar, os aposentados assumem o enfrentamento.

Bicho vai pegar

O Grupo de Mobilização Independente está prometendo deflagrar no dia 11 a operação “Acabou o sossego, Pimentel”.

Estratégia

Nas duas últimas semanas, as polícias mineiras estão em estado de alerta com o anúncio de possíveis ataques a quartéis, Aisps e residências.

Desviando

As ações criminosas de segunda e terça sinalizam, porém, que o anúncio pode ter sido para desviar as atenções aguçadas após o episódio de Uberaba.

Presídios

O estado de alerta é observado também pelos agentes penitenciários.

Assassinados

Este ano aumentou o número de PMs mineiros mortos por criminosos, na comparação com 2016: eram 15 até ontem.

Nem aí

Em 99% das ocorrências das invasões de cidades, os bancos são os alvos dos criminosos, mas nenhuma providência de segurança é tomada pelos banqueiros.

Mistério

E nunca se sabe quanto foi roubado em cada ação.

Inversão

PMs estão sendo mortos ou feridos em defesa do patrimônio de banqueiros, e não de pessoas físicas, também vítimas.

Presos

Dois suspeitos do assalto em Pompéu foram presos ontem à tarde na BR-262 pela PM, que precisou recorrer à força física para dominá-los. Com eles havia pistola 9mm.

Help

Proprietários no Bouganville reclamam do que se transformou o loteamento de chácaras sob a ótica deles.

Variedades

Segundo um dos queixosos, a presença de canil, as invasões de áreas – na Justiça há duas décadas – e a circulação de dependentes químicos são alguns dos problemas.

Literatura

Quatro livros nascidos do I Simpósio Sul-americano de Pesquisa Científica, da Unipac, saem em janeiro.

Especialistas

Coordenado pelo doutor em Educação François Ramos, simpósio reuniu mestres e doutores brasileiros, argentinos e paraguaios em Educação, Saúde, Administração e Direito.

Bota-fora

Armas de fogo apreendidas em inquéritos e processos em tramitação no Fórum Melo Viana foram transferidas para o Exército.

Rotina

Uma operação de rotina, que evita o armazenamento de armas no prédio da Justiça.

Inovando

Aprovada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara projeto que cria a habilitação exclusiva para veículos com câmbio automático.

Vetado

Os habilitados apenas para essa categoria de veículos não poderiam dirigir outros com transmissão mecânica. Se o PL passar pela CCJ, irá à apreciação do Senado.

Casal homo

Por falta de quórum, o Senado adiou ontem a votação do projeto de Marta Suplicy que legaliza a união estável homoafetiva, com alterações no Código Civil.

CNH falsa

Chamando a atenção da PC o anúncio em mural no Facebook de venda de CNH a R$1,5 mil.