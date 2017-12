Expectativa de vida do mineiro é das maiores, diz IBGE

Expectativa de vida do mineiro das maiores, diz IBGE

Recurso

Ainda sujeita a recurso a decisão do Tribunal de Justiça de Minas de remeter à Justiça Federal o processo sobre o desvio de recursos da Cidade das Águas, em Frutal.

Acusados

Entre os acusados estão o ex-deputado Narcio Rodrigues e diretores do Grupo Yser, fornecedor de equipamentos para o projeto da Fundação HidroEx.

Incompetente

Advogado de Narcio já sinalizou que recorrerá no futuro se forem mantidos os atos da Justiça estadual de 1ª instância.

Pesado

Argumentando que o processo deve mesmo ir para a Justiça Federal, Estêvão de Melo frisou que juiz incompetente (juridicamente falando) é juiz imparcial para julgamento.

Protelando

Com as artimanhas jurídicas permitidas pela lei, os advogados dos investigados vão ganhando tempo e protelando o julgamento.

Adiou

Processo já estava com audiência de instrução e julgamento programada, e agora cancelada.

Fartura

Nada menos que vinte e quatro advogados atuam no caso em defesa dos acusados.

Asfalto

Obras de recapeamento asfáltico da avenida Orlando Rodrigues da Cunha devem começar esta semana.

Tiro

“Xerife” Heli Grilo e seus homens da PC passam por treinamento de tiro, aplicado por especialistas da Academia da Polícia Civil mineira.

Escassez

Por falta de recursos, as duas polícias mineiras – PC e PM – dão poucos tiros por ano em treinamento. Uma economia forçada, em prejuízo da qualificação dos policiais.

Estímulo

Quem quitou o IPVA em dia este ano e o fizer em 2018 terá mais 3% de desconto em 2019 – anunciou o “uberabense” José Afonso Bicalho, secretário de Estado da Fazenda.

Dívida

Motoristas uberabenses acumulam mais de R$3,3 milhões em multas de trânsito não pagas nos últimos cinco anos.

Aposentadoria

Vingando a proposta do governo, de aposentadoria aos 65 anos de idade, o homem terá apenas 10 anos para gozar os proventos, pois sua expectativa de vida é de 75,8 anos.

Um pouco mais

Se mineiro, até aos 77,2 anos, segundo a última projeção feita pelo IBGE e publicada no fim de semana.

Mulheres

Para elas, a expectativa de vida é ainda maior: mais de 80 anos, se em Minas Gerais, com aposentadoria aos 60 pelas regras em discussão.

Faturamento

Faturamento dos cartórios extrajudiciais de Uberaba, no primeiro semestre do ano, chegou aos R$22 milhões, segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça.

Para cima

Um acréscimo de aproximadamente 10% na comparação com o segundo semestre do ano passado.

Sociedade

O faturamento é bruto, incluindo a fatia do Estado, sócio de todas as pessoas mineiras, físicas e jurídicas.

Parados

CNJ expõe também a quantidade de processos paralisados nos Tribunais, estaduais e federais.

Recordista

O recorde é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que inclui Uberaba, com 56.028, enquanto o TJ mineiro soma 14.314.

Socorro!

Em todo o país são 728.811 os processos paralisados.

Troca

Polícia Militar troca o comando da sua representação em Sacramento. O tenente Carvalho substitui o colega Idonis, ambos do batalhão de Araxá.

Nem te ligo

Presidente do CNJ revelou que até ontem não havia recebido dos Tribunais de Justiça as informações dos salários dos juízes em novembro e dezembro.

Ultimato

Espero que a recomendação do CNJ seja cumprida em 48h para que eu não tenha de acioná-los oficialmente – disse Carmen Lúcia aos presidentes dos TJs nesta 2ª-feira.

Imagem

Segundo ela, a demora pode dar a falsa impressão de que os tribunais agem de má-fé, “e quero terminar o ano que não temos o que esconder”. Então, tá!

Em detalhes

Planilha desejada pelo CNJ especifica o que são os subsídios e as eventuais verbas especiais.

Batedor

Ao término da confraternização dos advogados criminalistas, sábado, no 4S, mandaram batedor à frente para “verificar se o terreno estava limpo”.

“Uberabense”

Com passagem pela Procuradoria da República em Uberaba, o procurador mineiro Allan Versiani de Paula é nomeado para a equipe de Raquel Dodge.

Disputa

As águas do rio Piedade estão sendo disputadas pela cidade e o campo em Centralina.

Conflito

A escassez do manancial levou o Igam a declarar a região do Alto da Piedade como Área de Conflito Hídrico e a brecar novas outorgas para atividades agrícolas.

Multas

Com a cidade sentindo nos últimos anos os efeitos da escassez, fazendeiros têm sido multados pelo MP.