Julgamento de Narcio sai da Justiça Estadual para a Federal

Julgamento de Narcio sai da Justia Estadual para a Federal

Julgamento

Caberá à Justiça Federal em Uberaba julgar o ex-deputado Narcio Rodrigues, processado em Frutal, informa Rodrigo Portari, jornalista naquela cidade.

Desvio

Processo tramitava na Justiça Estadual como resultado de investigações do MP sobre o desvio de recursos da Cidade das Águas (Operação Aequalis).

Competência

Como houve transferência de recursos da União para o projeto, o processo é da esfera federal, decidiu o TJ.

Recurso

A incompetência da Justiça Estadual foi questionada por advogados da defesa de Narcio e outros acusados.

Pode atrasar

Caberá ao juiz federal que receber o processo aproveitar ou não os atos praticados na Justiça Estadual.

Menos leitos

O Hospital de Clínicas já teve 350 leitos, mas a Ebserh nega ter sido a responsável pela diminuição deles para 301.

Necessidade

A redução, segundo a assessoria de imprensa do HC, ocorreu há mais de dez anos e resultou de adequações exigidas pela Vigilância Sanitária à época.

Ocupados

Na sexta-feira, o HC tinha 287 leitos ocupados, recorrendo a 22 leitos extras no PS, enquanto 32 passam por manutenção.

Taxa

A taxa de ocupação é de 95%, esclarece a assessoria, ressaltando ser a mesma dos últimos 15 anos.

Assustador

Na edição desta semana, a revista IstoÉ revela que, nos últimos dezessete anos, um mil 147 policiais militares paulistas foram assassinados. Média de um a cada cinco dias.

Afastados

E, de 2015 até a semana passada, 3,1 mil PMs estiveram ou estão afastados do trabalho, feridos a faca, tiros, atropelados ou vítimas de capotamento de viatura.

Base

Os praças – de soldado a subtenente – são a maioria das vítimas, pois representam a base da corporação e estão mais presentes nas ruas.

Inversão

Apesar dos números, não são raras, porém, as matérias jornalísticas que focam apenas em quantos suspeitos e criminosos a PM matou.

Negando

Assessoria de Imprensa nega que a Superintendência Regional de Saúde seja responsável por reunião de colegiado, noticiada por FALANDO SÉRIO.

Nomenclatura

Diz ela que a reunião mensal é da Comissão Intergestores Regional Ampliada. Ou seja, apenas uma questão de nomenclatura.

É fato

Mas é fato incontestável que o Estado não tem repassado à manutenção do Hospital Regional os 25% da sua responsabilidade.

Sua parte

Desde a inauguração do HR, em setembro, o Estado deveria repassar R$758 mil/mês ao município, e isso não tem acontecido.

Sinal

E a sinalização é de que os repasses atrasados dificilmente serão liberados.

Vida no campo

“Mesmo com o atraso de vinte dias, as chuvas levam saúde às lavouras” – sentencia o secretário do Agronegócio, apesar do pequeno atraso no plantio.

Normalidade

“Inexistem problemas com relação às chuvas para as culturas de verão”, diz Luiz Carlos Saad: “Por enquanto, tudo muito bom. A agricultura agradece”.

Investimento

Fórum de oportunidades de negócios programado para quarta-feira pode representar a deflagração de projeto de implantação de usina de biocombustível em Uberaba.

Custos

A mistura de óleo vegetal ao diesel, já usada no Mato Grosso, Tocantins e outras regiões, diminui os custos de produção.

Origem

“O óleo vegetal pode vir da soja, do milho, macaúba e muitas outras culturas” – lembra o secretário.

O detalhe

Em nota da sua assessoria de Imprensa, a Funepu disse estar colaborando com as investigações da PF (“Operação Estirpe”). Só não disse como.

Salvação

Para os antiPT em Minas, o “tucano” Anastasia parece ser o único capaz de evitar a reeleição de Pimentel em 2018 (pela falta de adversário).

Roçando

Consórcio Triunfo/Concebra aumentou suas equipes para roçar o mato às margens da BR-262, em operação que se estenderá até março do ano que vem.

Chefias

Funcionário da UFTM vê exagero no número de chefias no Hospital de Clínicas, a partir da retirada da sua gestão. A Ebserh nega.

Organograma

No site da gestora do HC são encontrados setenta e quatro cargos, que vão de superintendente a chefe de seção.

Piso salarial

Aprovado pela Comissão de Trabalho da Câmara Federal projeto que fixa em R$3 mil o piso salarial dos vigilantes.

Sem plenário

PL estará aprovado se passar por mais duas comissões, sem necessidade de ir a plenário.