Município tem em 2017 o ano menos violento já registrado desde 2015

Municpio tem em 2017 o ano menos violento j registrado desde 2015

Queda

Uberaba registrou em setembro o menor número de crimes violentos dos últimos três anos: 196 contra até 380, de julho de 2015.

Índices

No acumulado do ano, a queda de ocorrências é de quase 13%, na comparação com 2016.

Menor média

A média de registros mensais em 2017 também é a menor em três anos.

Laudos

Delegado Heli Andrade amanheceu em Goiânia para pegar cópia das perícias a que foram submetidos telefones apreendidos com trio suspeito do assalto à Rodoban.

Pistas

A quebra do sigilo telefônico dos dois homens e uma mulher presos em Caldas Novas pode facilitar a identificação de envolvidos na ação criminosa que teve Uberaba como alvo.

Negando

Assessoria de Comunicação do HC nega que o superintendente Luís Pertile esteja deixando o cargo.

Recorde

Este ano, o número de consultas produzidas pelo complexo do Hospital de Clínicas deve superar a marca de 2016 e chegar a mais de 190 mil.

Mentira

Prefeito de Patrocínio confronta o Ministério Público, rotulando de mentirosa a denúncia de que teria comprado o resultado de licitação do seu interesse em 2007.

Ataque

Em nota de sua assessoria, Deiró Marra ataca o ex-prefeito Júlio César Elias, a quem teria pago R$1 milhão por concessão de ônibus.

Inimigos

As “mentiras” que alicerçam a denúncia do MP são atribuídas a Júlio César, seu inimigo político.

Nada a ver

No comunicado, a assessoria usou grande parte do texto para citar outros processos a que responde o ex-prefeito.

Duplicação

Duplicação da BR-262, entre Uberaba e Nova Serrana, ainda não iniciada, pode demorar mais dez anos.

Prorrogação

Prazos iniciais previstos em contratos de concessão de rodovias podem ser renegociados, nos termos de medida provisória.

Crítica

Criminalista Leuces Teixeira volta a criticar o Estado, agora pelo grande número de estagiários nas serventias do Judiciário em Uberaba.

Concursados

Segundo ele, o Estado recorre a mão de obra barata (cerca de R$900), deixando da lado os concursados que aguardam nomeação.

Emenda

Deputado Aelton Freitas anunciando a liberação de R$500 mil pelo Ministério da Saúde para a construção de Unidade de Atenção Especial em Frutal.

De olho

“Xerife” Heli Andrade tem tempo de serviço suficiente para requerer a aposentadoria na Polícia Civil, mas continua seduzido pela investigação de delitos.

Biometria

Apenas 50% dos eleitores uberabenses se submeteram à biometria, indispensável para quem quer votar nas eleições do ano que vem.

Riscos

Nesse ritmo, Uberaba corre o risco de não aproveitar mais do que 40% do seu potencial de votos, o que significaria deixar de ter representação em Belo Horizonte e Brasília.

Imagine!

Se o governador já não dá muita bola para a cidade apesar dos seus dois parlamentares, imagine como seria com nenhum.

Socorro!

Segundo a ONG Contas Abertas, o Congresso Nacional custará ao contribuinte R$1,2 milhão por hora em 2018.

O futuro

Três garotos de Uberaba, nascidos em 2006, foram aprovados na peneirada feita para a escolinha de futebol do Fluminense, em Xerém.

Início

No início do ano, os três estarão se apresentando ao clube. Um deles, filho do vice-presidente da Funel, Flavinho Bernardes.

Sem plantão

Quem precisar de um advogado criminalista neste sábado, das 11h às 16h, pode ficar a ver navios. A menos que possa dar um pulo até a MG-190.

Dia deles

É que a turma estará se reunindo no 4S para comemorar o Dia do Advogado Criminalista, celebrado exclusivamente em Uberaba por projeto do vereador Kaká.

Inacreditável

Grupo de uberabenses entregou R$2 milhões para aplicações a desconhecido que se apresentou como corretor da Bolsa de Valores. O desfecho é o do script.

Economias

Uma única vítima entregou R$1 milhão ao homem que, em seguida, zarpou para Belo Horizonte.

Negociando

Um grande negócio na área da Saúde em Uberaba está para ser concretizado.

Legalização

Lotes do Estado ocupados há mais de 80 anos por famílias verissimenses estão sendo legalizados em ação do deputado Tony Carlos e do prefeito Luizinho do Doca.

Muita água

De janeiro a novembro choveu 1.479mm em Uberaba, que tem média anual de 1.600mm.