Murilo Ferreira diz que mundo da Constituição de 88 não existe

Murilo Ferreira diz que mundo da Constituio de 88 no existe

Poucos

Quórum da posse coletiva de diretórios do PT, em Uberaba, nesta 5ª-feira, simbolizou o esvaziamento da sigla.

Metadinha

Dos cerca de 60 presentes, inclusive para ouvir o senador Lindbergh, um dos maiores defensores de Lula, metade era da região, na análise do ex-presidente Josimar Rocha.

Destruindo

E, segundo ele, parte dos organizadores do evento “é a turma que vem destruindo o PT em Uberaba há décadas”.

O criticado

Da turma ele cita nominalmente o deputado Adelmo Carneiro Leão, frisando que é o grupo petista comandado por político de outra sigla.

Operadores

“Operadores” de governos brasileiros não é coisa nova, já havia com FHC, disse em Uberaba o ex-presidente da Vale do Rio Doce.

Reconhecimento

Aplaudido por onde tem passado e levado a se manifestar sobre a conjuntura nacional, Murilo Ferreira não acredita em uma reforma política no país.

Interesses

Seu ceticismo vem do comportamento das lideranças políticas: cada uma delas olhando os próprios interesses.

Constituição

Para o executivo, o Brasil precisa de uma nova Constituição, moderna e de poucos artigos, pois “o mundo da Carta de 1988 já não existe”.

Atraso

Frisa Murilo ser o cúmulo do atraso a ideologia de gênero ser ainda hoje motivo de discussões.

Nem aí!

Além de usar espaço público para publicidade, na avenida Leopoldino, e resistir à advertência, loja de eletrodomésticos está sem alvará de funcionamento há um ano.

Multada

Loja foi autuada pela Sedest/Postura pelas duas irregularidades.

Receptação

Defendido pelo criminalista Guilherme Eduardo Lacerda, Gabriel Monteiro de Andrade Rocha teve sua acusação por roubo transformada em condenação por receptação.

Sentença

Sentença é do juiz Adelson Soares, fixando a pena em um ano e 10 dias de reclusão, transformada em prestação de serviços de 1h por dia. Roubo é delito punido com mais rigor.

Prisão

Gabriel foi preso pela PM conduzindo veículo que havia sido roubado por outra pessoa, e que deveria entregar a terceiro na praça Pôr do Sol.

Toxicológico

Para tirar ou renovar CNH nas categorias C, D e E, o motorista precisará estar “limpo” quanto ao uso de drogas por pelo menos 90 dias.

Regras novas

As novas regras, que incluem os laboratórios credenciados para os exames toxicológicos, foram publicadas na 5ª-feira pelo Contran – órgão máximo de trânsito brasileiro.

Controle

E por portaria do Ministério do Trabalho, as empresas precisam comunicar ao Caged os resultados dos exames a que foram submetidos motoristas admitidos e demitidos.

Vida saudável

Assistido pela RN conta com Centro de Prevenção à Saúde, clínica própria e vasta rede de conveniados.

Dependência

À luz da legislação que permite a destinação de recursos oficiais para o setor, cerca de 90% das comunidades terapêuticas de Uberaba estão irregulares.

Contramão

Com isso, houve considerável recuo na internação voluntária de dependentes químicos.

Tratamento

No sentindo inverso, avançou a oferta de tratamento via Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, mas sem internação.

Coisas distintas

As últimas décadas mostraram que internação não é significado de tratamento, funcionando na maioria dos casos apenas para afastar o dependente de situações de risco.

Custo caro

Raramente se consegue juntar em uma só clínica contenção e tratamento. Elas existem, mas são caríssimas e sem garantias de resultado, como todo tratamento de dependência química.

Consequência

Interpretado como consequência de ações como a Lava-Jato o aumento de 35% no número de matrículas em cursos de Direito nos últimos cinco anos.

Valorizada

A carreira jurídica está valorizada e Minas Gerais é o terceiro Estado com maior número de advogados registrados na OAB, perdendo apenas para São Paulo e Rio.

Bate-papo

Autores Eliana Barbosa e Vicente Higino são os convidados para noites de bate-papo em livraria espírita aberta no Shopping Uberaba (nas imediações do Bretas).

Programação

Bate-papo com Eliana será às 19h de 11 de outubro e com Vicente, na quarta-feira seguinte, às 19h30.

Cassação

Câmara de Frutal cassou ontem o quarto mandato de vereador acusado de corrupção no processo de eleição da Mesa Diretora no começo do ano: Ésio Antônio dos Santos.

Ausente

Vereador não compareceu à sessão, escorado em atestado médico expedido por clínica de estética. Não adiantou.

Atrasado

Cerca de 90% do fertilizante a ser usado no plantio que se seguirá às duas primeiras chuvas (esperadas), em Uberaba, ainda não foi comercializado. Fazendeiros com um pé atrás.