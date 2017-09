Neoplasias lideram internações pelo SUS em Uberaba

Neoplasias lideram internaes pelo SUS em Uberaba

Dura realidade

Ex-presidente da Vale, o uberabense Murilo Ferreira foi incisivo em palestra a adesguianos: “O Brasil não é habitável” [do ponto de vista de segurança].

Tudo errado

Um dos executivos mais respeitados no mercado internacional, Murilo frisou que por aqui os políticos só pensam nos seus interesses e os empresários não investem.

Lá fora

Ao invés de investir em tecnologia e inteligência para a sua empresa, o brasileiro prefere comprar mansões, iates e outras coisas mais no exterior.

Aumento

Líder e Piracicabana chegaram a um acordo salarial com os seus funcionários: eles terão correção de 2,8%, inclusive no tíquete-alimentação.

Internações

De janeiro a julho, o SUS bancou 9.619 internações e tratamentos hospitalares em Uberaba.

Recordista

Excluídos partos e puerpério, as neoplasias provocaram mais de 170 internações ao mês.

Soma

No total do período, os tumores foram responsáveis por 1.198 internações pelo Sistema Único de Saúde.

Violência

Os acidentes e a violência, no conjunto das causas externas motivadoras de internações hospitalares, produziram o terceiro maior número de ocorrências: 1.082.

Reversão

Diretoria da ABCZ está confiante na reversão dos prejuízos herdados por presidente Arnaldo Machado Borges.

Vermelho

O relatório das operações de 2016 apontou para prejuízo acumulado de R$3 milhões 75 mil.

Justificando

Diretoria que saia justificou o “vermelho” com a sazonalidade própria do último quadrimestre de cada ano. Havia sido assim nos quatro anos anteriores.

Divulgação

Segundo o superintendente-geral Jairo Machado Borges, o primeiro relatório da atual diretoria será divulgado nas próximas semanas.

Reincidente

Denunciado por integrar organização criminosa desbaratada pela operação Dilúvio, desencadeada pelo Gaeco, R.O.B. voltou a ser preso nesta terça-feira.

Droga

Com ele foram apreendidos 1,5kg de pasta-base de cocaína, uma pistola 9mm (de projetil de alto poder de penetração) e quase R$50 mil em dinheiro.

Faturamento

Após processo de refinamento, a droga poderia render cerca de R$120 mil, com possibilidade de se aproximar dos R$170 mil com misturas comuns no submundo do crime.

Provisória

Reincidente em porte de arma, assaltos e tráfico de drogas, R.O.B. se encontrava em liberdade provisória desde janeiro.

Retrabalho

É das brechas da legislação, que leva ao retrabalho (“enxugar gelo”), de que tanto se queixam as polícias.

Multa

Loja que expôs veículos à venda em parte da calçada, sem autorização permitida em legislação, foi autuada ontem em cerca de R$1 mil pela Sedest.

Destinação

Ministério Público de Frutal quer uma definição sobre a destinação a ser dada a equipamentos e instalações físicas da fracassada Cidade das Águas.

Escândalo

Idealizado pelo então deputado e depois secretário de Estado Narcio Rodrigues, a Cidade das Águas virou escândalo.

Processo

Na Justiça corre processo aberto a partir de investigações do MP apontando desvio de recursos financeiros no projeto, que recebeu altas somas do Estado.

No ralo

Relatório encomendado à Uemg pela promotora Daniela Serra mostra obras paralisadas e espaços subutilizados, representando dinheiro público jogado no ralo.

Bolsonaro

Participantes de grupo de direita em Uberaba se agitam com o anúncio de que Jair Bolsonaro estará dia 19 de outubro em Uberlândia e tentam trazê-lo aqui.

Caravana

Caravana já vem sendo articulada para ir a Uberlândia, caso o deputado não possa vir a Uberaba, que, em breve, receberá outdoors pró-Bolsonaro.

Doído

Em conversa com Piau e secretários, nesta 5ª-feira, Murilo Ferreira criticou a venda das usinas hidrelétricas antes a serviço da Cemig.

Por nada

O ex-presidente da Vale lamentou que o país venda ativos para pagar dívidas e não para investir e gerar empregos.

Nem pensar

Provocado por Zé Renato Gomes, Murilo descartou a possibilidade de disputar qualquer cargo eletivo: por obediência à esposa, em primeiro lugar.

Não é páreo

Bem-humorado, o executivo disse que não seria páreo para a inteligência de Aécio Neves e a sapiência do Zé Dirceu.

Campus

Deputado Aelton Freitas anunciou à reitora Ana Lúcia que a UFTM pode avançar no processo licitatório para a construção do campus de Iturama.

Garantidos

Depois de contatos, ontem, no MEC, o líder do PR disse que R$5 milhões estão assegurados para já e outros R$5 milhões para o fim do ano.

“A vida é construída nos sonhos e concretizada no amor.”

(Chico Xavier)