Segurança pública é ouvida na reforma do Plano Diretor de Uberaba

Segurana pblica ouvida na reforma do Plano Diretor de Uberaba

Plano diretor

Atualização do Plano Diretor de Uberaba começa a ser discutido pela Seplan, que ouvirá diferentes segmentos da sociedade.

Segurança

Desta vez, a área de segurança está contemplada com comitê específico de discussão envolvendo os diferentes atores do setor.

Sob suspeita

Não raro a Polícia Federal em Uberaba investiga suspeitas de declarações com dados falsos emitidos por sindicatos para processos de aposentadorias pelo INSS.

Frequentes

Suspeitas mais frequentes e constatações de irregularidades envolvem o trabalho rural e pescadores.

Frouxidão

A favor dos irregulares conspira, segundo policial, a frouxidão da legislação para a comprovação de tempo de serviço dessas categorias.

Na Justiça

Diante de indícios de fraudes são instaurados inquéritos, posteriormente enviados ao Judiciário.

Mentira

Tem despachante justificando o atraso da regularização de documentação de veículo à falta de agenda para vistoria na Delegacia de Trânsito. Não é verdade.

Mutirão

O desmentido é do delegado Rodolfo Domingos, explicando que 2,4 mil vistorias foram feitas em recente mutirão, limpando a pauta do setor.

Ilegais

Existem também “despachantes” ilegais atuando no mercado, recorrendo a legalizado para a efetivação de serviço contratado.

Adiamento

Senado adiou ontem a votação da PEC de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A pedido de quem? Gleisi Hoffman.

Gastos do SUS

Com ocorrências diárias de acidentes em Uberaba, o SUS gasta por ano cerca de R$112 milhões com ocorrências envolvendo motociclistas no país.

Sem retorno

E os responsáveis pelos acidentes, quando identificados, não são acionados para ressarcir o sistema.

Impune

Autor do extermínio de dezenas de cães e gatos (envenenados), em Água Comprida, continua impune. Investigações não levaram à sua identificação.

Mamata

Ocupados sabe-se lá com o quê, alguns senadores da Comissão de Fiscalização e Defesa do Consumidor não apareceram para a reunião de ontem.

Sem quórum

Por isso, não houve quórum para votar projeto que trata da segurança privada em eventos esportivos.

Quem fará

Projeto tem parecer favorável do relator e imporá ao organizador do evento a responsabilidade pela segurança interna do estádio ou ginásio.

Para baixo

Na definição da Planta de Valores submetida à Câmara, a Prefeitura aplicou redução de 20% nas avaliações de mercado de terrenos, levantados por comissão técnica.

Sem aumento

Medida, como cautela, segundo a mensagem do projeto firmada pela Secretaria de Governo, objetivou evitar qualquer majoração do valor venal dos terrenos.

Outros 10%

Foram aplicados outros 10% de redução, que poderá ser revista diante das reações do mercado no futuro.

Residenciais

Para os imóveis residenciais o fator depreciativo ficou em 33%.

Isenção

Proprietários carentes de um único imóvel com até 50m², ocupado pela família, estarão isentos de IPTU.

Vai mudar

Senado sinalizou que o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, sobre o uso de aplicativos no transporte de passageiros (Uber), sofrerá alterações.

Placa comum

Uma alteração assegurada, e desejada pelo Uber, é a não exigência de placa vermelha para o carro prestador do serviço. Outras estão sendo discutidas.

Motoristas

Não sendo taxista, o motorista não poderá prestar o serviço sem recorrer ao aplicativo.

Estrangeiros

Empresa francesa (Engie) e outra italiana (Enel) arremataram, respectivamente, as Usinas de Jaguara e Volta Grande, que saem das mãos da Cemig.

Festão

Lançamento do Axé Uberaba traz à cidade, neste sábado, Gustavo Lima e Durval Lelys. Atrações do Axé serão conhecidas durante a festa.

Crise

O STF decidirá se policiais podem ficar cedidos ao Ministério Público com subordinação direta. Questão foi levantada por conselheiro do Tribunal de Contas da União.

Porte de arma

Senado referendou ontem lei aprovada pela Câmara dos Deputados concedendo o porte de arma aos agentes de Trânsito, desde que em serviço e devidamente treinados.

Treinamento

Matéria vai agora à sanção do presidente Temer para virar lei.

Segurança

Na justificativa de voto, alguns senadores citaram que os agentes de Trânsito, uma vez qualificados, poderão também auxiliar na segurança pública, pois estão nas ruas.