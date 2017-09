As trinta cidades do Triângulo Sul registraram alto índice de acidentes de trânsito

As trinta cidades do Tringulo Sul registraram alto ndice de acidentes de trnsito

Acúmulo

Uberabense ganhou o direito de cumular pensão especial pela morte do pai, funcionário público federal, e sua própria aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS.

Suspensão

A impossibilidade da cumulação havia sido declarada pelo Tribunal de Contas da União, que suspendeu o benefício.

Restabelecimento

O restabelecimento da pensão foi determinada pelo ministro Edson Fachin, do STF, em ação assinada pelo advogado Richard Crisóstomo Borges Maciel.

Grana parada

Cerca de R$ 30 milhões de estavam parados no Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Araguari, quando deveriam ter sido aplicados em ações de recuperação da própria bacia.

Inquérito

Descoberta foi feita em 2016 pela promotora Lilian Tobias, que instaurou inquérito civil tocado com a participação do seu colega Carlos Valera, de Uberaba.

Sem estrutura

O coordenador regional do MP Ambiental e a araguarina concluíram que os recursos deixaram de ser investidos por falta de estrutura administrativa da agência executiva.

Acordo

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas chegou, então, a um acordo com o MP para investir em mão de obra qualificada.

Contratação

Houve então a contratação da Funepu e haverá a liberação de R$ 5 milhões para a execução de ações de saneamento em diversos municípios da bacia.

Investimento

Coordenador regional do MP Ambiental, Valera comemora a celebração do acordo e os investimentos.

Reforma

Reforma trabalhista entra em vigor em novembro e o trabalhador perde alguns direitos antes reconhecidos.

Tempos gastos

Os minutos gastos na empresa em colocar o uniforme, com práticas religiosas, higiene pessoal e interação com os colegas não correrão mais por conta do empregador.

Deslocamento

Assim como também o tempo gasto no deslocamento de casa até o trabalho, mesmo em transporte oferecido pela empresa, e com o lanche antes do início da jornada.

Acidentes

As trinta cidades do Triângulo Sul, liderado por Uberaba, registraram 6 mil 026 acidentes de trânsito, com e sem vítima, entre janeiro e julho deste ano.

Os maiores

Depois de Uberaba (3,2 mil), os números mais altos foram registrados em Araxá (802), Frutal (396), Iturama (345) e Conceição das Alagoas (132).

Roubo de carga

Os mais de 130 roubos de carga ocorridos no município de Uberaba, este ano, colocam a BR-050 entre os logradouros públicos com maior incidência de delitos violentos no ano.

A fala

Liderança do PCdoB uberabense considera que o partido está à procura de sua própria identidade, o que significa “livrar-se” das amarras do PT, de décadas.

Não parece

Não é o que sugere vídeo postado pelo ex-presidente petista Josimar Rocha, de conversa com o presidente do PCdoB mineiro, Wadson Ribeiro, que esteve em Uberaba na sexta.

Retomada

Secretário de Pimentel, Wadson disse que os dois partidos estão juntos na tentativa de “retomar o País para os brasileiros”. E, segundo Josimar, contra os “golpistas”.

Combustíveis

Vereador Samuel Pereira fez postagem de mensagem no Whatsapp anunciando gasolina a R$ 3,77 e etanol a R$ 2,47 em posto de combustíveis do Abadia.

Vem pra cá!

Entusiasmado, conclamou os uberabenses a abastecerem no mesmo posto neste sábado. E, no auge do entusiasmo, disse que usaria etanol “porque é produzido aqui”.

Na mira

Com o comando da CPMI da JBS pró-Temer, Ricardo Saud está na alça de mira como um dos investigados.

Chapa branca

Para a oposição a Temer, a comissão é “chapa branca” e concentra fogo naqueles que denunciaram o presidente.

Enfraquecido

Sem a imunidade lhe assegurada antes pela delação ex-premiada, Ricardo está agora do lado mais fraco e ele próprio totalmente fragilizado.

“Cunhadas”

Esposa de detento do “fechado” divulgou áudio no fim de semana conclamando as “cunhadas” a se reunirem no Fórum “Melo Viana” nesta segunda-feira.

Irmandade

Presos de uma mesma facção se consideram irmãos e suas esposas são, por isso, cunhadas.

Queixas

Com a intervenção havida na penitenciária restabelecendo o poder do Estado, elas querem reclamar.

No topo

Secretário do Agronegócio comemora o 18º lugar de Uberaba entre os municípios brasileiros de maior valor da produção agrícola: R$ 1,1 bilhão em 2016.

Diversidade

Luiz Carlos Saad lembra que raríssimos municípios têm a diversidade de produtos de Uberaba, o que fortalece a economia, pois o torna, em valores, o 1º de Minas.

Exportação

Esta semana, produtor uberabense está exportando cenouras para a Argentina.

