Levantamento indica grande endividamento em repartição pública

Levantamento indica grande endividamento em repartio pblica

François Ramos – Redator Interino

Absurdo

Pesquisa desenvolvida pela economista e administradora Marlene Aparecida Zanqueta Alvares traz uma realidade alarmante: em uma instituição pública uberabense, mais de 60% dos servidores encontram-se endividados.

Alerta

A situação de endividamento dos servidores da instituição uberabense é ainda mais gravosa se observarmos que mais de 25% deles possuem dívidas com obrigações de pagamento mensal que ultrapassam 30% da renda bruta do trabalhador.

Superendividamento

Em alguns casos, o empréstimo consignado em folha chega a comprometer mais de 80% da renda mensal do servidor público.

Cura gay?

Discussão acerca da decisão judicial que incendiou as redes sociais no decorrer dos últimos dias e que supostamente atribuía ao homossexualismo a condição de doença serviu pelo menos para despertar uma importante reflexão na comunidade contemporânea.

Decisão

Independente da posição favorável ou contrária à decisão do Judiciário, precisamos pensar se realmente estamos vivendo em uma democracia. Se uma pessoa procura um psicólogo porque está em dúvida quanto à sua sexualidade e deseja assumir-se homossexual, isso é possível e apoiado, mas se estiver em dúvida quanto à sua homossexualidade não pode recorrer a este mesmo apoio?

Descrédito

Até mesmo a grande mídia assumiu posição que se distancia da neutralidade exigida para discutir uma questão tão complexa. Abraçou como “fascista e opressor” o posicionamento do magistrado e dos psicólogos que desejam apenas dar opção para quem deseja apoio na superação de suas contradições pessoais e não uma cura. Homossexualismo não é doença! E nada da decisão tão questionada nas redes sociais faz crer o contrário.

Zebra

Alguns clientes que recebem salários no banco Santander e optaram pela transferência direta para conta na agência 3988 da Caixa Econômica Federal em Uberaba tiveram que perder horas na fila para receber seus salários. Segundo a gerência do Santander, a operação de transferência foi recusada pelo sistema do banco público com base na inexistência da referida agência.

Solidariedade

Belo exemplo foi dado pelos alunos do 6º período de Direito Noturno da Unipac Uberaba. Na primeira edição de sua Gincana Direito Solidário, os estudantes arrecadaram 230 quilos de alimentos, que foram doados ao Asilo Santo Antônio.

Solidariedade - 2

Já os formandos do 8º Período de Administração da Facthus promoveram a sua “I Gincana Administrando Solidariedade”. Após quase um mês de trabalho, os futuros administradores destinaram os mais de 400 quilos de arroz arrecadados à Casa de Apoio Danielle.

Queimadas

Terreno localizado na avenida Pedro Salomão, bem nas “costas” de prédio onde funciona um grande supermercado, constantemente é alvo de queimadas criminosas. Medo dos moradores de imediações é que o fogo possa chegar aos seus imóveis.

Oportunidade

Universidade de Uberaba promove no período de 25 a 27 de outubro seu IX Encontro de Pesquisa em Educação e o IV Congresso Internacional de Trabalho Docente e Processos Educacionais. As inscrições já podem ser feitas no site do evento (www.uniube.br/eventos/epeduc/2017/).

Diferença

Preços de equipamentos de segurança residencial em Uberaba apresentam um verdadeiro disparate em relação aos preços do varejo nacional. A diferença pode facilmente superar a marca de 300%. Isso mesmo!!! Trezentos por cento!!! Depois reclamam da crise!

Pra cima!!!

Falando em alta... quem for renovar seguro de veículo automotor em Uberaba que se prepare. O preço praticado pelas seguradoras para a cidade aumentou pelo menos 10% em relação ao ano passado. A razão? Simples. A bandidagem transformou a cidade em um grande playground.

Omissão

Enquanto os bandidos transformam o cidadão de bem em refém de seus imóveis, com muros e grades, cercas elétricas e alarmes, o Estado se omite de sua responsabilidade de prover segurança. Engraçado que não se esquece de cobrar a conta: viatura para blitze não falta.

Policiamento

A ausência de policiamento nas ruas faz a sensação de insegurança ser ainda maior. A verdade é que o governo conseguiu minar a capacidade de reação da Polícia Militar e sucatear a instituição. Daqui a alguns dias vão nos mandar ligar para El-Kabong!!!

Estatísticas

A situação chegou ao extremo de que quando se registra queda nos índices de criminalidade é porque a população já desistiu da burocracia para se registrar um boletim de ocorrência e há muito deixou de acreditar que um simples pedaço de papel vai adiantar alguma coisa. É triste! Mas este é o sentimento que se extrai do cotidiano dos cidadãos trabalhadores de Uberaba.

Lançamento

Após quase três anos de estudos em Assunção, Paraguai, na Universidad Tres Fronteiras, a doutora Claudete Inês Kronbauer prepara o lançamento de mais um livro: Geração Z e seu aprendizado a partir de jogos educacionais na percepção docente e discente: uma realidade amazônica.

Modernidade

O livro assinado por Claudete Kronbauer convida o leitor a uma reflexão sobre necessária introdução dos games educativos como uma ferramenta de aprendizagem junto nas escolas brasileiras. “Sem dúvida um instrumento que pode potencializar as relações de ensino-aprendizagem.”

“Atribuir à vontade de Deus tudo o que acontece de bom e de mau implica não só em representação negativa da imagem da suprema divindade, como desencoraja os esforços pela humanização do mundo e justifica a dominação da maioria pela minoria.”

(B. Calheiros Bomfim)