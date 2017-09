Surto de bactéria deixa Hospital de Clínicas sob intervenção da Vigilância Sanitária

Surto de bactria deixa Hospital de Clnicas sob interveno da Vigilncia Sanitria

Intervenção

Com a greve dos funcionários da EBSERH, afloraram informações de que o Hospital de Clínicas está sob intervenção da Vigilância Sanitária desde 14 de setembro.

Bactéria

Intervenção foi decretada em razão de surto da bactéria Klebsiella Pneumoniae (KPC).

Resistente

A KPC é micro organismo modificado geneticamente no ambiente hospitalar e resistente aos antibióticos.

Recomendação

O procurador da República Thales Cardoso e a promotora Cláudia Marques recomendaram aos grevistas que mantivessem 75% trabalhando dada a gravidade do surto.

Riscos

Segundo eles, sem o percentual, pacientes correriam riscos, pois estariam prejudicados os protocolos de controle da bactéria (que pode causar pneumonia e infecções).

Plano

Estimulada pelo secretário do Agronegócio a criação de um plano de mobilização (de pessoas e equipamentos) para ser acionado em situações de calamidades na zona rural.

Necessidade

Luiz Carlos Saad diz que seria uma espécie de “defesa civil rural”, necessidade ressaltada pelas inúmeras ocorrências de incêndios na região.

Caminhando

Os primeiros passos já foram dados e o grupo integrado por Saad, seu colega do Meio Ambiente, Messias Pimenta, ruralistas e Corpo de Bombeiros voltou a se reunir na terça.

Luto

Polícia Militar está de luto com a morte do “cabo” Jupeir Alves de Oliveira, que, por décadas, atuou no almoxarifado do 4º Batalhão.

Câncer

Jupeir foi vítima de câncer, diagnosticado três semanas antes.

Polêmico

Uberaba também perdeu, ontem, o empresário Tião Silva, folclórico, polêmico e visionário.

Racha

Nos anos 80, depois de frustradas tentativas de tirar a ACIU das mãos de grupo de empresários que a dominava, Tião fundou a ASSÍDUA , Associação das Indústrias.

Passo adiante

Na esteira da ASSIDUA (depois extinta) e suas feiras da indústria, o empresário participou da fundação do CIGRA para agrupar industriais do Vale do Rio Grande.

Radialista

Se expedido por sindicato ou federação da categoria, a carteira de radialista será reconhecida como documento de idade.

Aprovado

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai agora ao Senado.

Absurdo

Buscar atendimento de balcão na CEF da Leopoldino de Oliveira é teste de paciência.

Esvaziados

Exatamente no horário do almoço, em que trabalhadores encontram um tempinho para ir ao banco, a maioria das estações de atendimento fica vazia.

Marcha lenta

Ontem, idoso, senha em mãos, esperou atendimento por uma hora (das 11h7 às 12h), e desistiu.

Tempo perdido

Incrível como o Congresso joga dinheiro público no ralo. Depois de um ano de discussões, a Câmara rejeitou a adoção do “distritão” nas eleições parlamentares.

Como dantes

As eleições de deputados no ano que vem serão no modelo tradicional. Gastou todo esse tempo para quê?

Revisão

Colocado em tramitação na Câmara de Vereadores o projeto que altera a planta de valores para base de cálculo para o lançamento de tributos municipais.

Isenção

Projeto assegura a isenção de IPTU para os imóveis de até 50m2, pertencentes a famílias que comprovem sua pobreza.

Ressarcimento

Petrobrás ressarcirá R$ 5 milhões, em produtos, à Prefeitura como consequência da frustração do projeto de implantação da Planta de Amônia.

Incentivos

Ressarcimento decorre de incentivos então assegurados pelo município para a viabilização do empreendimento, que começou a sair do papel e foi interrompido por Dilma.

Asfaltamento

Os R$ 5 milhões serão ressarcidos à Prefeitura na forma de insumos voltados para o recapeamento de vias públicas.

Uber

Projeto que regulamenta o uso de aplicativos no sistema de transporte de passageiros poderá ser votado semana que vem pelo Senado.

Autorização

Tendência é de aprovação do projeto que já passou pela Câmara, e exige autorização das Prefeituras para o serviço.

Boas relações

Neste período de seca, o rio Claro tem importante participação no abastecimento de Uberaba, facilitada pelas boas relações do CODAU com os irrigantes da bacia.

Todos ganham

As tratativas possibilitam a captação de água para o consumo em Uberaba e a produção agrícola da região, sem conflitos.

Diálogo

Negociações têm como interlocutores Luiz Guaritá pelo CODAU e Cláudio Otoni, presidente da Associação dos Irrigantes do rio Claro.

“Auxiliando aos outros para quem possam viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver”. (Emmanuel)