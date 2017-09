Rio Grande perde volume de água e pedras aparecem

Rio Grande perde volume de gua e pedras aparecem

Sem nada

Presos ficaram basicamente com o colchão depois da revista geral feita nas celas por grupo especial da Secretaria de Administração Penitenciária e Polícia Militar.

Limpeza

Sob o rótulo de combate ao crime organizado no presídio, os agentes tiraram das celas todos os objetos pessoais dos detentos, incluídos produtos de higiene e limpeza.

Falta água

Detentos fizeram chegar às suas famílias queixa de que haviam sido deixados até sem água.

Demorou

Há tempos a penitenciária vinha precisando de uma ação como a dos últimos dias.

Controle

Eram crescentes as informações e queixas de agentes penitenciários sobre o avanço das organizações criminosas e as ameaças a eles dirigidas.

Bombardeado

E, nesse barril de pólvora, o diretor Itamar Ribeiro vinha sendo bombardeado de todos os lados: advogados criminalistas, sindicato e PCC.

Denúncia

Também a Receita Federal recebeu denúncia do que seria movimentação irregular de dinheiro em empresa de táxi.

Indenização

Autor da denúncia também chegada ao Ministério Público, mas por outros motivos, foi recentemente indenizado por empresa do setor em ação trabalhista.

Pesado

Em apenas duas reclamações trabalhistas, empregadores foram condenados a pagar cerca de R$150 mil aos reclamantes.

Chuvas

Renovando a prevenção meteorológica de ontem: chuvas chegam ao Triângulo (Uberaba no contexto) no dia 23 e se estenderão até o dia 4 de outubro.

Extorsão

Do lado do presídio de Uberaba, não são poucos os relatos de mães de jovens prisioneiros submetidas a processo de extorsão.

Fazendo grana

Algumas mães já gastaram mais de R$10 mil com as cobranças de drogas e pagamento de “proteção”, vendendo o que tinham de valor para “fazer dinheiro”.

Desprotegidas

Elas fazem confidências a amigas, mas se recusam a falar com jornalistas e a polícia, temerosas do que possa acontecer com os filhos. Parece enredo de filme, mas não é.

Na mira

Os bancos são, no conjunto, recordistas de reclamações formalizadas no Procon, causadores de 17,43% delas. Os cartões de crédito estão em 3º lugar com 10,39%.

Multados

Nos bancos privados, a multa mais alta aplicada pelo Procon chegou aos R$45 mil e foi para o Itaú.

Corpo estranho

Entre as sete multas mais altas, apenas uma não foi para instituição financeira, mas para a Algar Telecom (4º lugar), somando R$40 mil.

Esvaziada

O Estado esvaziou a audiência pública em que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia debateu a precariedade das delegacias da PC no interior.

Ausentes

Esperados, dois secretários de Estado não compareceram, assim como também o chefe da Polícia Civil, em tese o maior interessado na busca de uma solução.

O troco

A delegada Andréa Vacchiano, primeira mulher a assumir o posto e depois substituída por Pimentel, disse que a situação está muito próxima de um colapso.

É política

Segundo ela, a segurança pública não deveria ser uma questão política, “mas não é o que vemos”.

Nem aí

Trinta e dois motoristas acusados de crimes de trânsito não compareceram à audiência de transação penal do Juizado Especial, nesta quarta-feira.

Metadinha

Eles representam quase a metade das pessoas notificadas, sendo que trinta e sete lá estiveram.

Penas

Dos trinta e sete, vinte e nove motoristas tiveram como penalidade o pagamento de multa, cinco prestarão serviços à comunidade e um se recusou às opções oferecidas.

Ultimato

Por causa dos rotineiros incêndios nos canaviais, o promotor Rodrigo Leonel Barbosa, de Conceição das Alagoas, instaurou inquérito civil que tem as usinas como alvo.

Recomendação

Apuração objetiva a identificação de responsabilidades e na esteira surgiram recomendações de medidas urgentes para impedir ou minorar as graves consequências do fogo.

Monitorando

A Usina Santo Ângelo informou que possui monitoramento por câmeras e a Delta/Volta Grande, disse estar recorrendo a dois aviões, um deles pipa.

Carros antigos

Exposição de veículos, antigos, exóticos e modificados é atração da Semana do Trânsito, domingo, no Sest Senat, com um litro de leite valendo como ingresso.

Nível baixo

Revela o colega Sérgio Portari, de Frutal, que o rio Grande está com o seu nível de água mais baixo dos últimos quatro anos.

Muito baixo

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Marimbondo está com 28% de sua capacidade.

Visíveis

As bases das pilastras da ponte da divisa de Minas com São Paulo, entre Planura e Colômbia, estão à mostra, assim como as pedras do fundo do rio, agora inavegável.