Riscos

Menos água

Lençol freático em Uberaba está com até 15 metros abaixo do nível, o que dificulta a captação em poço artesiano.

Clandestinos

A captação de água de forma clandestina no município é grande, pois há mais de cinco anos o Estado não despacha cerca de seis mil pedidos de outorga.

Uma coisa...

A morosidade estatal leva à irregularidade para a qual existem penalidades pesadas.

Incêndios

Secretário do Agronegócio procura mobilizar a região para a criação de brigadas de incêndio, em parceria com o Sindicato Rural e o Corpo de Bombeiros.

Riscos

Luiz Carlos Saad está preocupado com os riscos causados pelos incêndios (alguns deles criminosos), uma ameaça real a vidas humanas também.

Brigadas

Uma série de reuniões acontecerá nos próximos dias na zona rural na tentativa de se criar grupos treinados (pelos bombeiros) de combate ao fogo.

Prejuízos

No fim de semana, mais um fazendeiro uberabense teve grande prejuízo com incêndio em sua propriedade.

Gado

Nas imediações da estrada da Biquinha, as chamas queimaram quase tudo, incluídos animais, na fazenda de Ataíde Fatureto, ex-presidente do Sindicato Rural.



Rejeição

Treze anos depois, o ex-prefeito Toninho Heitor, de Frutal, teve suas contas de 2004 rejeitadas pelo Tribunal de Contas por causa da abertura de crédito adicional sem recursos.

Inelegível

Atual vice da prefeita Ciça, Toninho ficará inelegível, se a Câmara de Vereadores ratificar a manifestação do TCE.

Reservatórios

Codau estima que pelo menos trinta mil residências em Uberaba estão sem caixa-d’água ou com reservatório insuficiente.

Água da rua

A falta de armazenamento deixa milhares de pessoas dependendo exclusivamente da água na torneira, de fluxo ininterrupto difícil de ser mantido durante a seca.

Marcha lenta

Precariedade das delegacias da Polícia Civil no interior desperta a atenção (somente agora?) da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.

Regiões

Audiência pública sobre o tema será realizada hoje na AL, com atenções voltadas para o Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Norte.

Falta tudo

Se os deputados fizerem um giro por aqui, verão que a situação no Triângulo é a mesma. Prefeituras é que bancam da caneta ao papel higiênico nas cidades menores.

Queda

Investimentos do Estado na área de segurança despencaram de R$33 milhões em 2014 para R$1,8 milhão este ano.

LGBT

Promotor André Tuma tem palestra agendada para o 2º Fórum LGBT de Uberaba, promovido pela Prefeitura na quinta-feira.

Especialista

Fórum terá a apresentação da secretária Ângela Dib e, entre os palestrantes, Ana Lúcia Lodi, especialista da Fiocruz em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos.

De fora

Ministério Público mineiro não entrará na onda da resolução do CNMP recomendando que promotores façam acordos com acusados de delitos com prejuízos de até R$19,5 mil.

Cautela

Com a legalidade da resolução sendo bombardeada por alguns juristas, a PGJ de Minas optou por recomendar que seus procuradores e promotores não a coloquem em prática.

Agradecidos

Ainda que não se manifestem publicamente, alguns advogados criminalistas aplaudem a decisão mineira.

Valeu!

Rodrigo Janot deixou o comando do Ministério Público Federal com o reconhecimento dos brasileiros de que fez mais do que se esperava dele quando empossado.

Mais um, não!

Ele não foi simplesmente mais um procurador a assumir o posto. Fez toda a diferença. Até mesmo com os erros, próprios de quem trabalha e quer acertar.

Na frente

Entre as 30 primeiras instituições de ensino superior do Ranking Universitário Folha, divulgado ontem, apenas duas escolas particulares e a melhor colocada (19º) é a Fazu.

A quinta

A Fazu é a quinta faculdade mineira na classificação estadual.

As oficiais

Em Uberaba, a primeira faculdade oficial é o IFTM, 52º no ranking geral.

Pois é!

Sindicato dos Agentes Penitenciários sentencia: há uma estrutura criminosa bem organizada dentro da Penitenciária “Aluízio Ignácio de Oliveira”.

Facções

Segundo ela, o PCC não é forte o suficiente para ter o comando do presídio, pois não é a única facção presente.

Tomou conta

Mas, somadas as formas das diferentes facções, elas tomaram conta da penitenciária, na análise do sindicato, apontando para as reiteradas ameaças aos agentes.

Excesso

Em apenas duas horas de blitz da PRF e Sedest, dezenove motoristas foram autuados por excesso de velocidade na avenida Santana Borges, nesta segunda-feira.