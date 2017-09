Corrupção resulta em condenação de vereadores em Frutal

Corrupo resulta em condenao de vereadores em Frutal

Suicídios

Das cidades do Triângulo Sul, o mais alto índice de suicídios está em Frutal, com um caso para cada grupo de 1,6 mil habitantes, nos últimos cinco anos.

Na esteira

Depois, aparecem Araxá, com um caso para cada 2,8 mil habitantes, e Uberaba, com um por 5 mil.

De fora

Polícia Civil não participou da operação “Aurélio”.

Quem foi?

Fontes da PF em Uberaba asseguram que não houve participação da delegacia em cumprimento de mandado de busca em escritório antes usado por Ricardo Saud na cidade.

Aconteceu

Mas, o fato é que a operação ocorreu, inclusive com cópia de memória de computadores encontrados no local. Feita por quem é o mistério.

Fraude

Golpe do boleto com código de barras adulterado por vírus plantado por criminosos atingiu também a Central de ISS do município.

Conta errada

Adulteração faz com que o dinheiro do pagamento feito por contribuinte seja direcionado para conta dos golpistas.

Denúncia

Segundo o secretário de Finanças, Wellington Fontes, denúncias já foram encaminhadas aos órgãos competentes.

Terror dos edis

Depois de levar maioria dos vereadores de Araxá à Justiça, acusados de diferentes delitos, o delegado Cezar Felipe fez o mesmo em Frutal, onde saiu a condenação do grupo.

Cadeia

As penas para seis edis variam de dois anos e quatro meses a dois anos e 11 meses em regime aberto, e perda do mandato. Ainda cabe recurso.

Vazamento

Ainda em Frutal, a Polícia Civil investiga o vazamento de áudios inseridos no processo contra os vereadores.

Coisas pessoais

O que motiva a investigação é o fato de que o vazamento é apenas de detalhes da vida privada de algumas pessoas, revela o delegado Cezar Felipe.

Coincidência

Coincidentemente, os áudios passaram a ser veiculados em redes sociais depois que algumas pessoas tiveram acesso aos autos, o que determina uma linha de investigação.

Curioso

No desenrolar da operação “Aurélio”, policial civil ficou curioso em relação a um desconhecido que chegou à delegacia com colete à prova de balas e pistola na cintura.

Quem és?

Feito a abordagem, pois se tratava de um desconhecido, soube ser promotor de Justiça com atividades em outra cidade.

Vida saudável

Centro de Promoção da Saúde idealizado e mantido pela RN possibilita ao uberabense fugir do processo de adoecimento pela prevenção.

Menina dos olhos

De agora até outubro de 2018, o Triângulo Mineiro será a “menina dos olhos”, cantada em verso e prosa, por belo-horizontinos em campanha para o governo do Estado.

Descaso

Todos, à exceção de quem está no poder, falam que a região não tem a atenção e os investimentos que merece. Eta conversa cansativa e pra boi dormir!

Cartel

Em mensagem para a rede social, o vereador Samuel Pereira afirmou: Uberaba tem, sim, cartel, no comércio de combustíveis.

Sem medo

E bradou: não tenho medo desse cartel. Não vou me calar.

Bolsonaro

Assumindo sua postura de Direita, grupo DM Uberaba quer levar as discussões sobre Bolsonaro para dentro da UFTM, onde predomina a esquerda, na avalição de simpatizantes.

Fechado

Grupo está fechado com a candidatura de Bolsonaro a presidente e a Direita já conta com organização extrapartidária em diferentes cidades do Triângulo.

Fala muito...

Joesley Batista e Ricardo Saud fizeram jus ao ditado “quem fala demais dá bom dia a cavalo”.

Só perderam

Por conversarem mais do que devia, os dois trocaram um acordo que previa imunidade criminal por uma cela na penitenciária da Papuda, em Brasília.

Transferido

Joesley, por responder a outro processo, em São Paulo, foi transferido ontem para aquela cidade.

Sem controle

Pelo acordo cancelado pela Procuradoria-Geral da República, empresário e Saud poderiam morar fora do país.

Jurado

O famoso criminalista Kakay, também advogado de Joesley, diz que Saud corre riscos na Papuda, pois estaria em cela com delatados por ele e, por um deles, jurado de morte.

Ilógico

Convenhamos, procedimento ilógico do comando da penitenciária, se verdadeiro. Afinal, ele é o responsável pela integridade dos presos.

Outro nível

Enquanto preso sob a custódia do Estado é deslocado de camburão de uma cidade para outra, a turma da União vai de jatinho ou avião de carreira.

Discrição

Operação “Aurélio” exibiu uma das características marcantes do promotor João Davina: ser avesso a holofotes.

Esperteza

Advogado de Geddel Vieira, que disse sob risco de estupro, não requereu que ele ficasse no chamado “seguro”, ala ou cela que todo presídio tem, mas, sim, que fosse para casa.