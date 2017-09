Juiz concorda com competência do Ministério Público para evitar processos

Juiz concorda com competncia do Ministrio Pblico para evitar processos

Golpe

Instalação de vírus em programas geradores de boletos bancários está causando prejuízos em Uberaba.

Conta errada

Boleto emitido tem o pagamento direcionado para a conta legal quando digitado o código de barra e outra, dos golpistas, quando usado leitor ótico.

Rastreamento

Até ontem não havia êxito nas tentativas de rastreamento da origem do vírus.

Cautela

Pagador de contas por boleto deve conferir o código de barra antes de efetivar a transação.

Mandado

Mandados de busca e apreensão teriam sido recentemente cumpridos em Uberaba em escritório e na casa de Ricardo Saud.

Quem?

A incerteza é quanto à procedência dos policiais autores da busca e os resultados dela.

Cadê o rim

Rim destinado a transplante em Uberaba teria sido furtado na cidade em que foi retirado.

Adiado

O paciente que receberia o órgão chegou a ser chamado para se preparar para a cirurgia.

Volta à origem

São grandes as chances de Anderson Adauto voltar ao PMDB.

Condicionante

Isso acontecerá com a eventual "tomada" do partido pela ala liderada pelo deputado Adalclever Lopes, presidente da AL, aliado de Fernando Pimentel (PT).

Na base

Adalclever quer manter o PMDB na dobradinha com o PT em 2018, quando Pimentel tentará a reeleição.

Confidência

Na carceragem da PF, Ricardo Saud contou ter sido posto para fora de casa pela mulher depois da veiculação pública do áudio que o levou à prisão.

Abatimento

Fotografias mostram o abatimento físico do uberabense, que aparece com barba por fazer e semblante fechado. Não é para menos.

Vigilante

Ação do Gaeco, ontem, em Uberaba, teve na origem da investigação feita pela Prefeitura à época a denúncia do conselheiro de Saúde Aurélio Luiz da Costa Júnior.

Dados

Aurélio, já falecido, fez comparações de preços de mercado de medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde e repassou os dados que deflagraram a apuração interna.

Importância

Episódio exemplifica a importância dos Conselhos Municipais de Saúde, aqui ressaltada em recente visita do secretário nacional de Atenção Básica.

De público

Francisco Figueiredo fez a afirmação na inauguração do Hospital Regional, que tem em seu conselho gestor cadeira ocupada pelo CMS.

Dependente

Novo plano de saúde dos servidores municipais distingue agregados (pais, por exemplo) dos dependentes cônjuge e filho na cobrança de mensalidades.

Acordo no MP

Juiz uberabense vê com bons olhos a resolução do Conselho Nacional do MP autorizando promotores a celebrarem acordos em casos policiais de prejuízos de até R$19,5 mil.

Sem inquérito

O acordo, se cumprido pelo acusado do delito, dispensaria a realização de inquérito e, consequentemente, de julgamento no Judiciário.

Impunidade

Pelo menos cinco acusados de diferentes delitos em Uberaba escapam ilesos nos processos a que respondem.

Marcha lenta

É que entre o delito, passando pelo inquérito e este mês houve tempo de sobra para que houvesse prescrição das penas que poderiam resultar das ações.

Delitos

Os beneficiados com a prescrição respondem por lesões corporais, embriaguez ao volante, estelionato, furto, ameaça e disparo de arma de fogo.

Corrupção

Mesma sorte não têm três policiais civis, acusados de corrupção passiva, mas o processo se arrasta há anos.

Onze anos

O delito teria ocorrido em 2006 e a denúncia do Ministério Público formalizada em 2012. A falta de sentença ainda não leva à prescrição, diz o promotor Laércio Conceição.

Prioridade

Em 30 dias, a partir da intimação, as agências do INSS deverão garantir atendimento prioritário a advogados, decidiu a Justiça Federal em Brasília.

Liminar

Foi restabelecida liminar contestada pelo INSS, o que é comemorado pelo advogado uberabense Mauro Morais.

Condenação

Acusada de ficar com o dinheiro de clientes na venda de um imóvel, Ângela Rosa F.D. foi condenada a um ano e quatro meses de prisão, pena substituída por prestação de serviço.

Recurso

Ela está recorrendo ao TJ, protestando inocência. Promotor Laércio defende a manutenção da sentença.

Anticorrupção

Em outubro, contabilistas uberabenses ouvirão palestra do promotor José Carlos Fernandes sobre a Lei Anticorrupção.

Complicou

Prisão de Saud foi transformada em preventiva, significado de "sem data para terminar". E sairá da PF para presídio.