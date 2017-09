Estado não assume eliminação de curva perigosa em Veríssimo

Estado no assume eliminao de curva perigosa em Verssimo

Sem grana

Na falta de dinheiro para eliminar a curva que antecede a ponte de acesso a Veríssimo, o Estado anunciou que sinalizará o local com advertência aos motoristas.

Mãos vazias

Esse foi o resultado de visita do prefeito Luizinho do Doca ao DEER, do qual saiu com as mãos vazias em verdade.

Para ajudar

Mas, o "generoso" DEER permitirá que a Prefeitura, com a ajuda da iniciativa privada, "detone" pedra perigosa do trajeto, melhorando a visibilidade.

No acumulado

Apesar de quedas nos últimos três meses, de até 30%/mês, a redução de crimes violentos em Uberaba, no acumulado, é de 8%. Mas, antes baixar do que aumentar.

Precariedade

Bancos continuam expondo bancários e clientes a situações de risco com poucos investimentos na segurança de suas agências.

Faz de conta

Em alguns deles, as câmeras de vídeo instaladas por força de lei são tão ruins que é impossível a identificação de alguém pelas imagens.

Ultrapassado

Se não bastasse o uso de máquinas ultrapassadas, as agências também não fazem o monitoramento de imagens em tempo real.

Terror

Indescritíveis os momentos de terror vividos por gerente do Bradesco e familiares, mantidos sob mira de revólveres por mais de dez horas de segunda para terça-feira.

Prejuízos

Podem se aproximar dos R$40 milhões os prejuízos de uberabenses e seguradoras, este ano, com veículos furtados e roubados.

Loucura

A média tem sido de dez veículos furtados por dia.

No ralo

Quase oito anos de trabalhos perdidos com as suas inevitáveis despesas na tentativa de punição de presos encontrados com chip de celular na penitenciária.

Sem crime

Inquérito foi instaurado em 2009 e, agora, o Ministério Público chegou à conclusão que "portar chip (mesmo em presídio) não é crime.

Autoria

O responsável pela entrada do chip na penitenciária não chegou a ser identificado, como na maioria absoluta das vezes em que houve apreensões.

Como assim?

Lerin disse ontem que algumas escolas do Estado não puderam receber equipamento de ar-condicionado "porque as paredes não aguentariam".

Sem ofensa

É o caso de perguntar ao Estado se essas paredes continuam de pé e se não representam riscos para estudantes e professores.

Justo, mas...

Pode até ser justa a suspensão pela OAB da carteira de advogado do ex-procurador da República Marcelo Miller. Mas, e quanto aos demais suspeitos que estão por aí?

Casquinha

Quando se cai em desgraça ou a fase é ruim, todo mundo quer tirar uma casquinha.

Vira policial

Aprovada em 1º turno pelo Senado PEC que transforma o agente penitenciário em policial penal. Proposta ainda passará por três sessões antes de ir à Câmara Federal.

Companheirismo

Ao substituir o colega Anthony Garotinho, preso quando no ar na rádio Tupi, o radialista que assumiu o microfone justificou: "A voz [do Garotinho] foi embora".

Gás oficial

Em recuperação extrajudicial, a Triunfo, concessionária da BR-262, pode ganhar um fôlego do governo federal.

Duplicação

Medida Provisória aumentará de cinco para 14 anos o prazo para a duplicação de trechos de rodovias terceirizadas, caso da 262, entre Uberaba e a Nova Serrana.

Sujou

Ex-secretária de Saúde de Vazante, no Alto Paranaíba, teve bens colocados em indisponibilidade pela Justiça para ressarcir gastos da Prefeitura com suas viagens a lazer.

Sem noção

Mulher fez duas viagens a passeio com o marido, como se fossem de trabalho, e colocou as fotos em rede social.

Restrição

Financeiras atuando em Uberaba estão jogando no Detran a culpa das dificuldades do primeiro emplacamento de veículo financiado. Não é bem assim.

Registro

Em verdade, a comunicação do contrato ao Detran, que antes era automática, agora necessita entrada no sistema para a formalização, diz o delegado Rodolfo Domingos.

De fora

A Polícia Federal não teve qualquer participação no episódio da tentativa de assalto ao Bradesco, um crime de competência das polícias estaduais. Nem foi comunicada.

Por acaso

Os policiais (estaduais) identificados na agência pelos assaltantes, o que os fez correr, em verdade estavam ali por acaso e tratando de assuntos pessoais.

Mais táxis

Deflagrado pela Sedest processo de permissão para dez novos táxis.

Inscrição

Interessados têm até o dia 9 de outubro para se habilitar.

Diferente

A novidade no processo é que Paulo Piau autorizou a eliminação do modelo leilão antes existente, o que tira a disputa do campo econômico e leva para o profissional.