Uberaba em todas

Subindo

Tenista uberabense João Menezes deve ganhar novas posições no ranking da ATP, depois de se sagrar campeão do torneio profissional Future de Oviedo, na Espanha.

Títulos

João superou o espanhol Edouard Lobato por 6x3 e 64, na decisão.

Duplas

E, de quebra, venceu o torneio de duplas. Ambas as conquistas no saibro.

Ranking

Com os 27 pontos ganhos, o uberabense pode aparecer entre os 500 melhores do mundo no ranking da ATP a ser divulgado na semana que vem.

Lesão

Aos 20 anos, o tenista ficou sem jogar entre novembro de 2015 e outubro do ano passado por causa de cirurgias no joelho. Ultimamente, João treina na Espanha.

Desafetos

Não é apenas em Brasília, mas, também em Uberaba, Ricardo Saud fez muitos desafetos no mundo político.

Concentração

A concentração que fazia de siglas partidárias "nanicas" sob o seu comando contrariou muita gente.

Liderados

Saud chegou a "mandar" em seis a sete delas ao mesmo tempo, nomeando parente e correligionários para suas comissões provisórias.

Reta final

Procurador geral da República tem apenas esta semana para se manter na ofensiva contra Joesley Batista e Ricardo Saud. Seu mandato termina dia 17.

Fragilizado

A partir da semana que vem, fragilizado por razões óbvias, Rodrigo Janot, certamente, passará a ser alvo dos parlamentares que contrariou nos últimos dois anos.

Delação

Entre as questões que, provavelmente, será chamado a explicar na Câmara dos Deputados estará a premiadíssima delação de Saud e Joesley.

Apressado

A pressa (inimiga da perfeição) com que o acordo foi fechado, sem que os áudios apresentados por Joesley fossem periciados pela PF, expõe o procurador chefe.

Perícia

O áudio "castigo pastelão" chegado à PGR há duas semanas e o fato de a PF ter dito que as primeiras gravações tinham trechos apagados mostram que Janot errou ou se precipitou.

Competência

A falha ainda alimenta a posição dos delegados da PF de que investigação criminal é com eles e não com o MPF.

Riscos

Quem briga com poderosos não pode deixar brechas para revide.

Revide

Está claro que muitos tudo farão para desmoralizar Janot, que perde o poder na PGR, enquanto eles se mantêm vivos no Congresso.

Missão

Centenas de jovens estiveram reunidos no final de semana no Encontro da Juventude Evangélica, aproveitando para arrecadar alimentos para o Instituto dos Cegos.

Organização

À frente do encontro estiveram o vereador evangélico Ronaldo Amâncio e o Conselho de Jovens Evangélicos com o objetivo de difundir a importância do servir ao próximo.

Zonas críticas

Áreas no entorno de hospitais uberabenses estão entre as preferências dos ladrões de carro.

Marca

Este ano, cerca de 3 mil veículos engrossarão em Uberaba as estatísticas de furtados e roubados.

Sem ofensa

Convenhamos, o contribuinte bancar almoço no Palácio da Alvorada para Temer e seus ministros discutirem a reforma da Previdência e apoio para o presidente é um insulto.

Chapéu alheio

Gentileza aos aliados foi retribuição ao almoço oferecido após o desfile de 7 de Setembro pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também bancado pelo contribuinte.

Na disputa

Na terceira apuração parcial dos votos para o prêmio Congresso em Foco (de empresa de comunicação no DF), Adelmo Carneiro está em 55º lugar (124 votos).

Curiosidades

Quem será o "viado" que Joesley diz, em gravação, ter sob contrato para "dar para quem precisa"? E para quem já recorreu aos seus serviços?

Então tá!

Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal aprovou projeto para reduzir em 50% as horas/aula obrigatórias para pilotar "cinquentinha".

Quadrilha

Ao decretar a prisão de Joesley e Ricardo Saud, o ministro Fachin, do STF, disse que há múltiplos indícios confessados de que integram organização criminosa.

Fazendo bonito

Estudantes municipais uberabenses ficaram em 2º lugar no Campeonato Brasileiro de Ginástica, na categoria de 12 a 14 anos, realizado no final de semana em Cubatão.

No geral

Por equipe, Uberaba ficou em 3º lugar, comemora o secretário Luiz Medina, lembrando que o trabalho em parceria com a Educação teve início recentemente.

In loco

Sob o comando das atletas esteve a professora Francy Mara e Medina acompanhou a delegação.

Capacidade

Em aparição na TV Band nacional, no final de semana, Marcos Montes disse que a nova denúncia contra Temer conseguiu reagrupar a base governista no Congresso.