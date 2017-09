Pode ser arquivado

Aprosoja

Sindicato Rural de Uberaba sediará assembleia para a constituição oficial da Associação de Produtores de Soja de Minas Gerais. Será no dia 20 deste mês.

Economia

A produção de soja no país é de R$25 bilhões/ano, mas o custo é alto, reclama Marcos da Rosa, presidente da Aprosoja Brasil, colocando a situação como desanimadora.

Arquivo

Poderá ser arquivado o inquérito que apurou a morte de Wesley Martineli da Silva e os ferimentos de Rafael Nunes das Chagas, baleados pelo cabo PM Fernando Augusto.

Em defesa

É o que pede o promotor Laércio Conceição, por entender que ficou provado ter agido o PM em legítima defesa própria e de mulher que estava sendo assaltada pela dupla.

Réplica

Era noite, o local escuro e os suspeitos de roubo estavam armados, segundo se apurou. Um deles com uma réplica de revólver, e ameaçando atirar no cabo e na mulher.

Condenado

Acusado de participar do furto der veículos da garagem Fox Car, arrombada, Ricardo Teodomiro Alves recorreu da sentença que o condenou a dois anos de prisão no semiaberto.

Prazo perdido

Ele protesta inocente, mas o Ministério Público afirma que o recurso foi interposto fora do prazo e não deve ser acolhido.

Receptação

É também do juiz Ricardo Motta a condenação de Danilo Alves do Vale e Rodrigo de Oliveira Carvalho a um ano de reclusão por receptação de 500kg de fio de cobre.

Pleito

A pena foi transformada em prestação de serviços, mas os dois recorrem ao TJ protestando inocência.

Quem tem...

Depois de soltar a língua contra integrantes do STF, embalados pelo álcool, Joesley Batista e Ricardo Saud estão se desculpando.

Só mentiras

Chega a ser hilário eles afirmarem em nota que é tudo mentira o que falaram sobre ministros da Corte e o procurador-geral da República.

Ato heroico

Na mesma gravação, Saud disse que relataria a seus filhos o papel que estava assumindo (a delação) com a observação de que estava ajudando a melhorar o Brasil.

Trapalhada

Com toda instituição querendo fazer o papel de outra, a delação premiada de Joesley e Saud, avalizada pela Procuradoria-Geral da República, foi uma lambança.

Perícia

A PGR deixou de recorrer à Polícia Federal para periciar as primeiras gravações apresentadas pelo empresário e bancou sozinha o acordo que agora quer cancelar.

Vaidades

Assim como entre os políticos, no sistema de segurança, incluídos MP e Judiciário, não faltam sinais de vaidades. A chamada integração só acontece em casos específicos.

Na lama

Detentor de informações privilegiadas de Brasília (a peso da grana que distribuía), Ricardo Saud chama o procurador-geral da República para o chiqueiro.

Parceria

Na troca de confidências com Joesley, inadvertidamente gravadas, o uberabense diz que, depois de aposentado, Janot iria trabalhar com o agente (duplo) Marcelo Miller.

O bruxo

Na gravação inconveniente da conversa descontraída com Ricardo Saud, o empresário Joesley Batista diz ter a capacidade de saber o que seu interlocutor está pensando.

Reação

O chefão da JBS ressalta que, com base nisso, toma suas atitudes em cima do que a pessoa está pensando, e não no que está falando.

Privilégio

Com oito anos de mandato, o ex-senador Cícero Lucena acaba de ser aposentado no Senado com remuneração integral (R$33 mil/mês).

Fatalidade

Uberabense que sofreu graves queimaduras, domingo, em Ponte Alta, ao alimentar fogo em churrasqueira, morreu na madrugada de ontem no Hospital de Clínicas.

Confissão

Depois de ouvir Palocci anunciar que Lula avalizou "pacto de sangue" em que a Odebrecht prometeu R$300 milhões ao PT, Leuces Teixeira chutou o pau da barraca.

Insanidade

Segundo o criminalista, "quem ainda acredita no PT, em Uberaba, deve ser submetido a exame de sanidade mental".

Em comum

Lula e Temer têm em comum o fato de estar caminhando para o fim de suas carreiras políticas. Além, é claro, do nome que se dá aos detalhes de que são acusados.

Compreensível

O amor de Gleisi Hoffmann por Lula tem explicação, segundo acusação do procurador-geral Janot: a senadora foi uma das mais beneficiadas com o esquema de corrupção.

Desafio

Secretário Luiz Medina confirmando para os dias 22 e 24 o desafio internacional de futebol de salão entre Brasil e Uruguai, no Centro Olímpico.

Do paraíso ao...

Que passem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda - é o que o ministro do STF sugere para Joesley e Saud.

Prejuízos

Nos últimos meses, ladrões deram prejuízos de aproximadamente R$50 mil à Igreja Católica, furtando em obras da Arquidiocese em Uberaba.

Sem CNH

Aprovado pela Comissão de Transportes da Câmara projeto que criminaliza a entrega de veículo a condutor não habilitado. Mesmo sem acidente ou perigo de dano concreto.

Drogas

Foi também aprovado projeto que torna o exame toxicológico obrigatório para a primeira habilitação A ou B.