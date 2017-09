Confidncias

Parece

Ricardo Saud e Joesley Batista estariam sob o efeito de bebida alcoólica quando trocaram confidências em gravação que apagaram e foi recuperada pela PGR.

Jogo de poder

Áudios divulgados mostram bate-papo de pessoas íntimas, trocando opiniões sobre uma forma de se protegerem e implicar autoridades em suas tramas.

Pela culatra

Os dois, que "detonaram" meia República com suas delações, caíram do cavalo ao entregar o diálogo ao Ministério Público, por engano, parece.

Revisão

Procurador Janot pode estar se aproveitando do fato novo para, usando o conteúdo, "melar" a tão criticada delação premiadíssima de Joesley e Saud.

Pegou mal

O Brasil não digeriu os benefícios concedidos à dupla (e a Wesley Batista), que confessou inúmeros delitos na delação e diz na gravação que "não seremos presos".

Saindo fora

Prestes a deixar o comando da Procuradoria Geral da República, seria ruim para Janot deixar um esqueleto desses para trás.

Fragilidade

O argumento de que Joesley e Saud omitiram crimes em sua delação parece frágil, se considerada a credibilidade dada à dupla quando os alvos foram exclusivamente os políticos.

Desamparado

E nessa trapalhada, quem deve estar perdendo o sono é o uberabense. Corre o risco de ficar completamente desamparado e sujeito a alguns anos de cadeia.

Inimigos

Com as delações feitas em parceria com o chefe Joesley, deixando-se inclusive filmar com mala de dinheiro para fazer prova contra o destinatário, fez inimigos poderosos.

Sem colo

Se antes trafegava bem no poder, Saud agora está mal com quem dedurou (e foram muitos) e não merece a confiança dos demais. Além de ser parte fraca nessa história.

Na bronca

Mais uma vez o criminalista Odilon dos Santos se queixa formalmente da direção da penitenciária "Aluízio Ignácio".

Um qualquer

Segundo ele, os advogados são tratados como "qualquer um" quando se dirigem ao presídio para conversas previamente agendadas com seus clientes presos.

Horário

Se a visita é marcada para as 10h, não acontece antes das 11h, e, se for às 13h, fica para depois das 14h - queixa-se, frisando que os advogados têm outros compromissos.

Nem aí

E, relata o criminalista, queixas já foram feitas à 14ª Subseção da OAB, mas nada foi feito para mudar a situação.

Sem escola

Crianças de Rufinópolis, município de Veríssimo, estão sem escola, fechada recentemente. Muitas recorrem a Campo Florido.

Vai explodir

Um dos principais líderes do movimento dos PMs em 1997, o deputado cabo Júlio adverte o governo Pimentel: a coisa está pra explodir.

Descaso

Sem correção salarial na administração petista, policiais e bombeiros aguardam há tempos uma prometida negociação, cita o parlamentar.

Risco

"Se tem uma classe que pode balançar a estrutura de um Estado são os policiais civis e militares e os bombeiros” - sentencia Júlio.

Suicídios

O deputado governista diz que os casos de suicídios e psiquiátricos têm aumentado e avisa: "A bomba vai explodir".

Olho Vivo

Prefeitura deu ordem de serviço nesta terça-feira para a empresa vencedora da licitação destinada à contratação de manutenção do sistema "Olho Vivo", utilizado pela PM.

Axé

Mistura do axé com sertanejo (Durval Lelys e Gustavo Lima) no lançamento do Axé Uberaba, no dia 30.

Retorno

Seguimento da rua Novo Horizonte, a Antônio Rodrigues Braga ganhará acesso à Bento Ferreira, que terá a mão de direção invertida no sentido Saudade-Dom Luís Santana.

Advertência

Secretaria de Defesa Social fez advertência ao Circo Castelli, em fase de montagem em área do Praça Shopping: lei municipal proíbe o uso de animais nos espetáculos.

Reta final

Cotado para promoção a coronel no fim do ano, o tenente-coronel Waldimir Ferreira pode estar encerrando seu ciclo no comando do 4º Batalhão.

Suicídios

Crescimento do número de suicídios no Triângulo Mineiro preocupa órgãos de saúde mental.

Nas ruas

Araxá vai levar o tema a debates com a comunidade em cima das 42 tentativas e oito mortes no ano passado e das 40 tentativas e seis mortes no 1º semestre de 2017.

De cinema

Fosse um filme americano, sério, e não comédia, a conversa entre Joesley e Saud, conhecida nesta terça-feira, seria resultado de escuta plantada, e não de uma trapalhada.

Condenação

Ex-diretor regional da Ceasa, em Patos de Minas, Edgard Pinheiro da Silva foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão, transformados em prestação de serviços.

Desvios

Ele foi acusado de desviar recursos públicos e terá de devolver R$235 mil. Ainda cabe recurso.