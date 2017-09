Anulação de delação premiadíssima complica situação de uberabense

Anulao de delao premiadssima complica situao de uberabense

De novo

Uberabense Ricardo Saud volta a ser notícia nacional. Agora, sob ameaça de perder os benefícios da delação premiada que fez ao Ministério Público Federal.

Amadores

Ele, Joesley e Wesley Batista, da JBS, revelaram o seu lado amador com a entrega no fim de semana de novas fitas de áudio.

Rastro

Eles se gravaram conversando e depois tentaram apagar a gravação. Nada que a perícia não conseguisse resgatar.

Vixe

No diálogo entre Saud e Joesley há referências ao STF e à própria PGR, não detalhadas ontem, mas mencionadas como "indevidas" por Janot.

Reação

Ontem mesmo, o ministro Marco Aurélio pediu que ele exponha os nomes citados pelos delatores.

Gozado

Interessante é que agora, em que há menção a gente do STJ e da PGR, Janot recorre ao sigilo.

Fé pública

No começo desta história, os delatores foram tratados como se tivessem fé pública.

Munição

Prefeito Luizinho do Doca dá munição aos seus adversários em Veríssimo.

Combustível

Ele é criticado por não ter renovado convênio com a Polícia Militar, que tem de deslocar viatura até Uberaba (cerca de 80km ida e volta) para abastecer.

Sem banco

Veríssimo está sem agência bancária, o que obriga aposentados a virem a Uberaba para receber e aqui fazem suas compras, enfraquecendo o comércio de lá.

Frustração

Entre policiais civis ainda circulam lamentos diante da negativa de autorização judicial para interceptação telefônica de integrantes do PCC em Uberaba.

Coragem

Um reconhecimento a Paulo Piau em todos os pronunciamentos de ontem, na inauguração do Hospital Regional: a coragem de levar o projeto adiante.

O risco

É que, se União e Estado furarem no compromisso de alocar recursos, as contas do hospital recairão sobre a Prefeitura.

Sofrimento

Piau destacou, então, o que o moveu: a possibilidade de minimizar o sofrimento das pessoas mais pobres, que não contam com um plano de saúde.

Lembrado

Prefeito lembrou a contribuição dada ao ex-secretário Fahim Sawan para a viabilização do hospital.

Na lista

Marcos Montes e Adelmo Carneiro Leão estão na lista dos 377 deputados sem processo no STF e, por isso, em condições de concorrer ao Prêmio Congresso em Foco.

Na frente

A votação é direta e os eleitores do petista estão mais ativos. Adelmo é o 44º para melhor deputado e aparece em 57º em "destaque na luta contra a corrupção".

Começo

A eleição está apenas no começo, registrando somente 4,2 mil votantes.

Rua nova

Tiveram início no fim de semana as obras que promoverão ligação da rua Novo Horizonte com a avenida da Saudade, passando pela antiga área do estádio "Boulanger Pucci".

Arrematada

Dívidas pretéritas do Uberaba Sport levaram o estádio a leilão e os compradores, com a intervenção do Ministério Público, destinaram área para a abertura da rua.

Rotatória

No entroncamento da rua que surge com Saudade e Hildebrando Pontes será construída rotatória.

Inversão

Com a chegada do BRT à avenida da Saudade, a Bento Ferreira, trecho que chega à avenida Dom Luís Maria de Santana terá a mão invertida.

Economia

Eventos festivos eventualmente projetados sem fontes específicas de financiamento externo estão vetados na Prefeitura até dezembro. A ordem é economizar.

Em todas

Responsável pela eliminação do Cruzeiro na 1ª Liga, o goleiro César, do Londrina, é uberabense. Jogou no Independente, onde foi meio-campista em divisão de base.

Citado

Prefeito de dois mandatos, quando não havia reeleição, Hugo Rodrigues da Cunha, já falecido, foi lembrado no discurso de Marcos Montes no HR.

Contágio

Ao enaltecer a conquista (Hospital Regional), o deputado frisou que "é preciso acreditar no contágio do bem", frase que Hugo tinha em quadro no gabinete.

União

Secretário nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde fez questão de registrar o ineditismo da união entre Uniube e UFTM na gestão do HR.

Vai voltar

"Um fato tão inédito (no país)" - destacou Francisco Figueiredo - "que voltarei aqui depois para verificar o resultado".

Integração

Estão a cada dia mais frequentes as operações conjuntas noturnas da PM, Guarda Municipal e Posturas.

Base móvel

Em breve, Uberaba receberá bases móveis de policiamento e o projeto visa à utilização de uma delas a cada três quilômetros (de raio) nas áreas mais críticas.