Dados

Aprovação

Apenas 3% dos pacientes do Hospital de Clínicas, no primeiro trimestre do ano, reprovaram o atendimento médico ali prestado, aprovado por 97%.

Nota máxima

Para 73%, é ótimo o serviço lhes prestado pelos médicos e de 71% o de enfermagem, apurou a Ouvidoria da Ebserh.

Piora

O nível não se mantém na UTI, em que o ótimo cai para 50%.

Desconhecidos

A exemplo de consultas anteriores, os profissionais das áreas de psicologia e serviço social são, em sua maioria, nominalmente desconhecidos para os pacientes.

Diferença

Enquanto 90% dos médicos e 83% dos enfermeiros são citados pelo nome, isso não acontece com 65% dos psicólogos e 51% dos assistentes sociais.

Apresentação

Muitos profissionais não se apresentam aos pacientes.

Muda

O quadro muda na UTI, onde todos os profissionais são nominalmente conhecidos.

Pronto socorro

Ainda que aprovado, atendimento no Pronto Socorro Adulto tem índices de reprovação mais alto com 17% em relação aos médicos e 25% quanto às acomodações.

Poupança

Proporcionalmente ao número de habitantes, o uberabense poupa mais que o uberlandense.

Comparação

Números divulgados pelo IBGE na sexta-feira mostram que, em 2016, a poupança em Uberaba era de R$ 1 bilhão 230 milhões 561 mil contra R$ 2,1 bilhões em Uberlândia.

Operações

Nas operações de crédito, o movimento em Uberlândia foi três vezes maior: R$ 11,3 bilhões a R$ 3,2 bilhões.

Direita

Criado o Grupo de Direita por alunos da UFTM, que, com postagem no Facebook, recruta membros.

Em queda

Não apenas os roubos, mas também os furtos (sem violência ou ameaça) estão em queda em Uberaba há três meses.

Os números

As ocorrências despencaram de 765 em abril para 658 em julho, passando por 733 em maio e 671 em junho.

Campeãs

As empresas de telefonia são as campeãs de reclamação no Procon em Uberaba.

Lado a lado

Tanto a telefonia móvel (11,86%) quanto a telefonia fixa (10,39%).

Saúde

As queixas contra os planos de saúde - área extremamente sensível - representam 1,21%, menos, por exemplo, que as direcionadas à TV paga (6,78%).

Balanço

Nesta terça-feira, o presidente da Fundação Procon, Rodrigo Mateus, divulgará relatório do órgão.

Pois é!

Justiça seja feita: na Anhanguera foram encontrados em alguns postos, no sábado, preços da gasolina mais altos que os praticados em Uberaba. Nem todos, é claro.

Pau a pau

O ensino religioso nas escolas, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, divide os ministros do STF.

Confissional

Até agora são três votos favoráveis ao ensino não confissional (desatrelado de uma religião específica) e dois contra. Votação será retomada dia 10 de setembro.

Pelo WhatsApp

Em Uberlândia, empregado foi à Justiça do Trabalho em busca de dano moral por ter sido demitido por mensagem de WhatsApp.

Deu brecha

Mas, perdeu. Segundo a Justiça, ele deu brecha para que isso acontecesse, pois, anteriormente, havia cobrado pagamento de salário pelo aplicativo.

Desfile

Tradição mantida: a Banda de Música da Polícia Militar abrirá o desfile de 7 de Setembro, quinta-feira.

Pracinhas

Os dois pracinhas remanescentes do grupo de uberabenses convocado para a 2ª Guerra Mundial participarão do desfile.

Do meu, do seu

Apenas com a divulgação das "suas obras", os senadores gastaram R$ 1 milhão 730 mil do dinheiro do contribuinte em 8 meses de 2017.

Perda

Bairro Mercês perdeu, no sábado, um dos seus filhos mais queridos: Manoel Brandão Filho.

Câncer

Nascido e criado na rua Afonso Rato, Manoel foi vencido pelo câncer repentino e fulminante pouco depois da superação do trauma da amputação de uma perna.

Heranças

Deixou para os filhos Fabiana e Fernando exemplos de dignidade, trabalho, amor e amizade. Foi um homem de bem.