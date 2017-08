Reverso

Depois dos alarmantes números do ano passado e nos cinco primeiros meses 2017, os crimes violentos estão em declínio em Uberaba, e pelo segundo mês consecutivo.

Percentual

Na comparação com maio, a queda oficialmente registrada é de cerca de 38% em julho, passando pelos 30% de junho.

Roubos

Os roubos, um dos delitos considerados violentos, despencaram de 345, em maio, para 230, no mês passado, uma queda de 33%.

Em casa

Corregedoria da Polícia Civil instaurou vários inquéritos para apurar a conduta de escrivã já afastada das suas funções pelo delegado regional Francisco Gouvêa.

Mandado

Na residência da policial foi cumprido mandado de busca e apreensão e encontrados materiais que deveriam estar na delegacia a que ela está lotada.

Cartório

As buscas foram estendidas a dados em cartórios de Uberaba.

Fiança

As suspeitas que levaram à instauração dos inquéritos envolvem, inclusive, dinheiro de fiança paga por pessoas presas e liberadas mediante o pagamento.

Sinalização

Ainda de acordo com o delegado regional, outros inquéritos poderão surgir como consequência de desdobramentos de procedimentos no Judiciário.

Que fase!

Em pouco mais de um ano, vários integrantes da PC em Uberaba passaram a responder a acusações de corrupção.

Presos

Oito deles chegaram a ser presos em operações do Gaeco. Quatro foram condenados de três anos a três anos e seis meses de prisão, outros aguardavam julgamento e um foi absolvido.

Haja fôlego

Foram oito horas de depoimentos ouvidos ontem pelo juiz Nélzio Antônio Papa Júnior no processo nascida da eleição extemporânea de Campo Florido.

Abuso

O vencedor Renatinho, já empossado como prefeito, é acusado de abuso do poder econômico.

Gasolina

Acusação está centrada basicamente no volume de gasolina adquirido na véspera e no dia da eleição por um apoiador da campanha. Foram cerca de R$17 mil.

Alegações

As duas partes apresentarão agora suas alegações finais à espera da manifestação do MP e a decisão do magistrado.

Em conjunto

Operação de sábado na praça da Mojiana foi a primeira de uma série que PM, Guarda Municipal e Posturas deflagrarão em conjunto.

Revogação

Defensoria Pública postula no Judiciário a revogação da prisão preventiva de uberabense acusado do tráfico de drogas. Diz ser desnecessária a medida cautelar.

Discordância

Promotor Laércio Conceição é contra a revogação, citando que, apesar de primário, o investigado foi preso com 88 pedras de crack e dois tabletes de maconha.

Habitual

Para o representante do MP, a significativa quantidade de drogas demonstra o habitual envolvimento do rapaz com o crime.

Na rua

Dois presos em flagrante por roubo (delito praticado à mão armada ou grave ameaça) tem sua liberação também requerida pela Defensoria Pública.

Pois é!

Para outro acusado de tráfico, que se encontra no cumprimento de pena por delito semelhante, advogado contratado também pediu sua libertação.

Alegação

Mesmo estando condenado e agora preso pela reincidência, o advogado diz não haver necessidade de que ela seja mantido na penitenciária.

Ceguinho

Humorista Geraldo Magela se apresentará em Uberaba domingo, em promoção beneficente da Fundação Cultural.

Pra rir

"Ceguinho é a mãe", o nome do espetáculo anunciado pelo presidente Antônio Carlos Marques, com 1kg de alimento como ingresso e troca a partir desta quarta-feira.

Absolvido

Defendido pelo criminalista Tiago Juvêncio, R.S.S. foi absolvido da acusação de roubo.

Na esteira

Foram igualmente absolvidos F.W.S. e D.J.P., também investigados e acusados do roubo de R$20 mil na Botinas Levfort e celulares dos funcionários da empresa, em 2007.

Mutirão

Delegado de Trânsito organiza mutirão para minimizar (ou por em dia) a fila de espera no setor de vistoria de veículos.

Salto

Os atendimentos diários, com a colaboração de alguns investigadores e da chefia, saltaram de 140 para 324, anuncia Rodolfo Rosa Domingos.

Emplacamentos

Com o esforço concentrado, os emplacamentos pulam de 56 para 135, estima o policial.

Verdade?

"Xerife" Heli Grilo nega veracidade à mensagem que, em rede social, traz fotografia e diz ser de estuprador de homens e mulheres em Uberaba, Perdizes e Conceição.

Bandidagem

Em Frutal, casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 40 celulares furtados sábado na Festa do Peão, em Barretos.