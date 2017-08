Grave acusação esquenta disputa em Campo Florido

Grave acusao esquenta disputa em Campo Florido

Pegando fogo

Defesa do prefeito Renato de Freitas, de Campo Florido, pôs mais lenha na fogueira na briga jurídica decorrente do processo eleitoral extemporâneo naquela cidade.

Grave acusação

Diz o advogado Geovane Oliveira que os causídicos contratados em Belo Horizonte afirmam que a coligação “Prospera Campo Florido” tentou matar o então candidato.

Armação

Eles também acusam a coligação de comprar testemunhas contra o agora prefeito e perguntam: Se não obtiveram êxito no assassinato, o que é a fabricação de provas?

Outro processo

Geovane diz que acusações tão graves e irresponsáveis não podem ser ignoradas, e nesta segunda-feira resultarão em outra ação criminal.

Sem suspeito

O inquérito instaurado para apurar a tentativa de assassinato de Renatinho ainda não tem qualquer suspeito do atentado citado nominalmente.

Descrição

Em seu depoimento, o prefeito não faz descrição do autor dos quatro disparos que provocaram sua internação em Uberaba.

Inocência

São poucos, mas não é inédito o caso do advogado preso ao tentar entre na penitenciária com celular escondido em barra de doce, mandada pela avó de detento.

Televisão

Em 2015, advogado de Ituiutaba também foi flagrado com celulares dentro de um aparelho de TV enviado por parente para preso em Uberaba.

Emissários

Advogados não deveriam prestar-se a esse tipo de serviço já que os detentos têm direito a visitas.

Peso

Aparelho foi descoberto porque a barra de doce passou do peso de entrada permitida e o advogado concordou que fosse cortado um pedaço por agente penitenciário.

Desculpas

Uberabense que ofendeu PM feminino que o havia autuado por infração de trânsito foi às redes sociais se desculpar.

Ofensas

Também em rede social ele havia feito declarações ofensivas contra a policial. No pedido de desculpas se disse de cabeça quente.

Com certeza

Promotor Carlos Valera diz que o Ministério Público não se omitirá sobre o devastador incêndio do dia 20. Mas precisa receber primeiro os laudos de órgãos de segurança.

Prioridade

Também coordenador do GAECO, Valera defende que os crimes violentos tenham prioridade na produção de inquéritos e nos julgamentos.

Destaque

Procura do governador Geraldo Alkimin por Marcos Montes, em Uberaba, sexta-feira, 25, mereceu as atenções do jornalismo político nacional.

Presidência

O “tucano” quer contar com o PSD em eventual campanha para a presidência da República e o uberabense tem sua influência no partido reconhecida.

Mudança

Até meados de setembro a Secretaria de Trânsito terá mudado da avenida Santana Borges para a praça Jorge Frange.

Intimação

Na gangorra dos preços dos combustíveis em Uberaba, o Procon intima mais dois postos de gasolina para apresentarem explicações ao órgão.

Lixo hospitalar

A partir de 1º de setembro, a coleta do lixo hospitalar será de responsabilidade dos próprios geradores, conforme aviso público da Prefeitura neste fim de semana.

Funerárias

Procedimento vale também para outros estabelecimentos de saúde, farmácias, serviços de acupuntura e tatuagem, necrotérios e funerárias.

Diferentes

Cálculos de quanto os traficantes poderiam faturar com os 265 quilos de maconha apreendidos no começo do ano pela PF, feitas por ela mesma, falam em R$1 milhão 350 mil.

Cigarros

Números do Departamento da PF falam em 265 mil cigarros de um grama por R$5 a unidade.

Diferença

A PC, por sua vez, apontou para 331,2 mil cigarros de 0,80g, igualmente por R$5 a unidade, que resultariam em R$1 milhão 625 mil.

Requisitados

Os dois laudos foram requisitados pelo promotor Laércio Conceição e alicerçam suas alegações finais com pedido de pena máxima para os acusados.

Para baixo

O faturamento real do setor químico do Triângulo Mineiro, em especial o das empresas de adubos e fertilizantes, caiu no primeiro semestre deste ano.

Comparativo

Na comparação com idêntico período de 2016, feita pela Fiemg, a queda foi de 0,9%, enquanto o faturamento da indústria de alimentos cresceu 4%.

Desemprego

O nível de emprego, somados os dois segmentos, caiu 5,8% de janeiro a junho.

Mordomia

Com serviços de copeiragem e preparo de refeições, o Tribunal Superior do Trabalho gastará até R$1,5 milhão nos últimos três meses do ano.

Prorrogação

Valor é adicionado a contrato de valor anual de R$4,7 milhões e que está sendo prorrogado, revela a ONG Contas Abertas.