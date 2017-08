Degradação da APA do rio Uberaba é medida pelo Ministério Público

Degradao da APA do rio Uberaba medida pelo Ministrio Pblico

Degradação

Mais de 50% das pastagens na área de proteção ambiental do rio Uberaba estão degradadas.

Constatação

Situação será checada "in loco" por técnicos do IFTM e da UFTM a pedido do promotor Carlos Valera, coordenador regional das Promotorias do Meio Ambiente.

Providências

A comprovação do que se conhece preliminarmente levará à possibilidade de recuperação da área voluntariamente. Sem a disposição, outras medidas serão tomadas.

De olho

Ainda na área ambiental, empresa está respondendo a procedimento no Ministério Público de Sacramento.

Árvores

Consta que árvores teriam sendo derrubadas e enterradas e a punição até aqui encaminhada é de compensação de R$200 mil a ser firmada em Termo de Ajustamento de Conduta.

E tem mais

Ainda em Uberaba, empresa está submetida à Justiça pelo MP Ambiental para recolher caçambas de lixo deixadas em área de preservação.

Nova entrada

Encaminhado à execução projeto que tornará a rua Segismundo Carlos, no Parque das Américas, em nova entrada para Uberaba.

Semáforos

Na semana que vem, equipamentos semafóricos serão instalados no cruzamento daquela via com a avenida João XXIII.

Acesso livre

Quem se dirigir à região do campo do Bonsucesso pela Segismundo Carlos, no sentido centro-bairro, poderá acessar a João XXIII sem a interferência de semáforo.

Chico Xavier

Nova entrada será batizada "Chico Xavier", pois servirá de acesso ao Memorial que leva o nome do médium e à Casa da Prece para o viajante vindo da BR-050.

Óleo no rio

Filmagem de mancha de óleo vista domingo no rio Grande, à altura do DI-3, e feita por ruralista, chegou ao procurador da República Thales Cardoso.

Incêndio

Relatórios do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental sobre o devastador incêndio de domingo entre Uberaba e Conceição ainda não chegaram ao MP.

Investigação

Quando chegarem, tanto em Uberaba quanto em Conceição, serão instaurados procedimentos para a apuração de responsabilidades.

Simples assim

Correios não estão distribuindo correspondências em alguns bairros de Uberaba por falta de pessoal.

Penalizados

Com isso, moradores de pelo menos seis bairros ficam prejudicados, não recebendo sequer avisos de cobrança.

Ação

Está em curso na Justiça Federal ação protocolada por entidade representativa dos consumidores brasileiros, com sede em Uberaba. Há tempos.

Água

Não está faltando, mas a seca está a exigir economia no consumo de água.

Elogios

De servidores municipais só se ouve elogios aos serviços a eles prestados pela RN no período em que foi o plano de saúde contratado para a categoria.

Pena máxima

Promotor Laércio Conceição postula, em alegações finais, pena máxima para três homens acusados de tráfico em Uberaba.

Uma a uma

Pelo crime de tráfico, ele sugere 15 anos de prisão e outros 10 anos por associação criminosa.

Multa

Ele quer ainda que Paulo Roberto Turbiano, Naldson Rodrigues dos Santos e José Henrique de Almeida sejam condenados a multa de mais de R$12 mil para cada.

Volume

Os três foram presos pela PF acusados da posse para comercialização de 265 quilos de maconha, que poderiam ser transformados em 331,2 mil cigarros da droga.

Mandados

Uberaba tem mais de quinhentos mandados de prisão a serem cumpridos.

E o espaço?

Se todos fossem cumpridos, quase que outro tanto de presos teria de deixar a penitenciária "Aluízio Ignácio", pois não haveria espaço suficiente para todos.

Está valendo

No Distrito Federal, a Justiça negou liminar a pedido de suspensão do pagamento retroativo de auxílio-moradia a conselheiros e procuradores do TCU.

Ação popular

Ação popular contesta o pagamento, que envolve o período de 2009 a 2013 e representa R$209,5 mil no bolso de cada beneficiado. Uma boa poupança.

Montante

O auxílio custou o montante de R$1 milhão 185 mil ao Tribunal de Contas da União.

Selecionada

Uberaba está entre os oito pontos regionais selecionados pelo governo do Estado para implantar sistema de segurança pública ainda a ser anunciado.

Autoria

A revelação é do secretário de Estado de Defesa Social, delegado federal Sérgio Barboza, que aqui esteve 5ª-feira.

Bases

Cidade receberá algumas bases para o policiamento regionalizado a ser posto em prática pela Polícia Militar.