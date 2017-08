Crise: com orçamento menor, UFTM corta despesas e reduz os investimentos

Crise: com oramento menor, UFTM corta despesas e reduz os investimentos

Crise

A exemplo das demais universidades federais, a UFTM está sendo levada a "cortar na carne" suas despesas para suportar o orçamento deficitário de 2017.

Menor

O orçamento deste ano é menor que o de 2016 e a situação é agravada com o aumento de custos impulsionados pela inflação, lembra a pró-reitora de Administração.

Muito aquém

Agosto está se encerrando e até ontem a UFTM tinha autorização para empenhar apenas 45% dos recursos de capital previstos para o ano, confirma Heloísa Helena Shih.

Vai faltar

E a sinalização é que faltará dinheiro para custeio, pois, do orçamento a menor, em oito meses houve a liberação de 75% do previsto (faltam quatro para fechar o ano).

Sem firulas

A objetividade do ministro da Justiça em seu pronunciamento em Uberaba é digna de elogios. Diferentemente de alguns, não jogou para a galera.

Tragédia

Ao narrar episódios de violência inseridos no cotidiano de algumas comunidades brasileiras, Torquato Jardim foi taxativo: vivemos um quadro de tragédia.

Outra força

O fortalecimento das Guardas Municipais está na pauta do secretário nacional de Segurança Pública, que integrou a comitiva do ministro.

Capacitação

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz frisou a necessidade de se dar a elas capacitação e ferramentas.

Treinamento

Secretário considera importante a participação das PMs na formação das Guardas, atualmente vedada pela legislação.

Reforma

Como líder do PSD na Câmara, Marcos Montes não pôde estar em Uberaba na manhã desta 5ª-feira, pois participava das discussões da reforma política.

Sem condenação

A prisão preventiva de um delinquente poderá ser decretada pela prática reiterada de crimes, prevê projeto do deputado mineiro subtenente Gonzaga.

Enxugando gelo

Gonzaga, que recentemente esteve em Uberaba, diz que a Polícia Militar vive a rotina de prender várias vezes o mesmo criminoso.

Resistência

Ontem, outro projeto do deputado PM foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara: impõe pena de até três anos de prisão a ato de resistência à ação policial.

Desobediência

Já a desobediência à ordem do policial ou bombeiro poderá resultar em detenção de um a dois anos e multa.

No páreo

Diante do anúncio de Almir Silva de que pretende ter mais tempo para articular sua candidatura a deputado, seu colega Marão se diz no páreo para ser líder do Executivo.

Na base

Em sua segunda legislatura, Ismar Marão (PSD) integra a base aliada de Piau no Legislativo.

Controle

Seguindo parâmetros ditados pelo Tribunal de Justiça, o Fórum "Melo Viana" adotará mais algumas medidas de segurança para juízes, servidores, advogados e partes.

Em estudos

Diretor do Foro, o juiz criminal Fabiano Veronez diz que o planejamento está sendo feito.

Presentes

Ele, o colega da 1ª Vara Criminal Ricardo Motta e o juiz federal Élcio Arruda participaram da reunião "fechada" de Piau e as polícias com o ministro da Justiça.

Promotores

Também estiveram presentes os promotores Eduardo Pimentel, Carlos Valera e André Tuma, e os procuradores federais Thales Cardoso e Felipe Augusto.

Raio-X

O uso e a cobertura da terra no município de Uberaba serão mapeados em duas safras agrícolas em georreferenciamento resultante de convênio entre Embrapa e Sindicato Rural.

Planejamento

Trabalho contribuirá para o planejamento de ações da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio, comemora Luiz Carlos Saad.

Condenada

Acusado do direcionamento de licitação para a compra de um carro pela Câmara Municipal de Frutal, em 2010, a vereadora Maiza Nunes foi condenada judicialmente.

Pena

Ela terá de pagar multa de 10 vezes o salário que recebia à época e ficará cinco anos inelegível. Cabe recurso ao TJ.

Armas

Portaria do comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, estende aos bombeiros e aos policiais militares e civis o direito ao uso particular da pistola 9mm.

Mais de um

Poder de transfixação do calibre 9mm é maior que dos demais. Um disparo pode atingir duas pessoas ou mais.

Tráfico

Presos pela PF em fevereiro, em chácara da antiga ligação de Uberaba a Água Comprida, três homem têm condenação pedida pelo MP ao juiz Ricardo Motta por tráfico.

Os acusados

Diz a peça do promotor Laércio Conceição que Paulo Roberto Turbiano, Naldson Rodrigues dos Santos e José Henrique de Almeida teriam se associado para o crime.

Droga

Na ação, de que participou também a PM, os federais apreenderam 265 quilos de maconha.

Muita grana

Eles poderiam ser transformados em R$1,6 milhão, segundo laudo da PC requisitado por Laércio.