Câmara dos Deputados aprova parcelamento do seguro obrigatório

Cmara dos Deputados aprova parcelamento do seguro obrigatrio

Sinalização

Concebra Triunfo anunciando serviços de manutenção e sinalização na BR-262. Só não explica quando retomará a duplicação na rodovia.

Hospital

Acordo feito entre Uberaba, Estado e União, resta agora somente a adesão dos municípios da região no processo que antecede o funcionamento do Hospital Regional.

Desatenção

Metade dos acidentes de trânsito ocorridos em Uberaba resulta da falta de atenção dos motoristas envolvidos, diz estudo feito pela Polícia Militar.

Outras causas

Entre as outras causas motivadoras de acidentes estão a desobediência da parada obrigatória, ultrapassagem forçada, ultrapassagem proibida e trafegar na contramão.

Na frente

Os automóveis são os veículos mais comuns nos acidentes: 6.469 no ano passado. Depois aparecem as motos com 1.410. Caminhonetes foram 593.

Ultrapassado

Vereadores continuam recorrendo ao ultrapassado modelo de viagens para um simples protocolo de correspondência destinada a deputado ou ao governador.

Confissão

Está na internet vídeo em que vereador de Delta se mostra na Cidade Administrativa para protocolar ofício para Pimentel.

Errado

Em ações que propôs contra edis da região, o promotor João Davina condena a recorrente “busca de recursos” como justificativa de viagens com diárias.

Parcelamento

Aprovado pela Câmara dos Deputados o parcelamento do seguro obrigatório de veículos, que não seria dividido apenas com o pagamento integral do IPVA.

Tramitação

Proposta será votada agora pelo Senado.

Grampeado

Centenas de conversas telefônicas de Ricardo Saud estão nos inquéritos com que a PF investiga corrupção envolvendo a JBS e políticos.

Monitorado

O uberabense foi monitorado por mais de um ano com ordem judicial, o que resultou em muitas horas de gravações “interessantes” para a investigação.

Acuado

“Cercado” e sob ameaça de prisão, o ex-presidente do PP em Uberaba se dispôs a colaborar com a Polícia Federal e o Ministério Público.

Dois pesos

Enquanto Saud diz que a entrega de dinheiro ilícito a políticos em 2014 era compromisso da JBS principalmente com o PT, Joesley Batista tem preservado Lula em suas falas.

Frequente

Principal intermediário da JBS com políticos em Brasília, o uberabense esteve na Câmara dos Deputados 127 vezes a partir de 2007, segundo registros oficiais.

Improvisação

Por absoluta falta de opção, casal com filho de três meses está há meses morando dentro de um Fiat Uno, no qual também fazem suas necessidades.

Aluguel

Alvo de crítica, o prefeito de Delta confirma ter alugado veículo para o seu gabinete, “que não tem carro nem dinheiro para comprar um”.

Carne

Marcos Estevam também explicou a FALANDO SÉRIO ter trocado empresa fornecedora de carne para a merenda escolar de 2,5 mil alunos do município.

Economia

Segundo ele, a economia é de cerca de R$400 mil/mês em relação ao contrato anterior com empresa de BH.

Sociedade

A nova fornecedora, com contrato de aproximadamente R$700 mil/ano, tem o ex-prefeito Jorge Silva entre os diretores.

Insatisfeito

E Jorge está insatisfeito com a administração por querer receber tão logo a mercadoria seja entregue, o que é impossível, afirma Marquim.

Na bronca

Policiais continuam na bronca com parte do Judiciário: homem preso há alguns meses pela PC, acusado de integrar quadrilha, voltou para as ruas pouco depois.

Outra vez

Mais recentemente, o mesmo homem foi preso pela Polícia Militar conduzindo veículo roubado e colocado novamente em liberdade 48 depois.

Previdência

Presidente Temer foi avisado por aliados que a reforma da Previdência ficará para o ano que vem. E aí é que não sairá mesmo, pois 2018 é ano de eleição e ninguém quer desgaste.

Defasagem

Prefeituras e prestadores de serviços insatisfeitos com a tabela do SUS, que não é corrigida há vinte anos.

Valores

O SUS paga apenas R$7 por um exame de raios X de tórax e R$477 por uma cirurgia de vesícula, a título de exemplos, enlouquecendo diretores de hospitais filantrópicos.

Linguagem

Advogado Mauro Morais está apelando à OAB para que interceda junto ao TJ para que a tabela de correção monetária da Corte seja disponibilizada também em Excel.

Facilitando

Segundo ele, no formato PDF há dificuldades de uso para muitos advogados menos hábeis em informática.

Crise

TV Universitária vive mais um capítulo de sua interminável crise financeira alimentada pela falta de investimento governamental. É educativa, mas não tem apoio.

Atrasos

Salários de seu reduzido grupo de funcionários completam três meses de atraso.