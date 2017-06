Estado põe à venda imóveis que ocupa com polícia na cidade

Estado pe venda imveis que ocupa com polcia na cidade

Nem aí

Os números atestam a gravidade do quadro: 27,35% dos pais não sabem que os filhos faltaram à escola nos últimos 30 dias e 20,5% ignoram o que eles fazem no tempo livre.

Tarefa

No pacote, 51,35% não verificam se as tarefas foram feitas e 32,9% não entendem os problemas e as preocupações dos filhos.

Faixa etária

Detalhes estão na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar feita pelo IBGE e envolvem jovens dos 13 aos 17 anos.

Mudou

Crise no mercado de carne muda o comportamento de pecuaristas de Uberaba, que passaram a apostar nos pequenos frigoríficos e em supermercados.

À vista

Muitos já trocaram as grandes vendas a prazo pelos pequenos negócios com pagamento à vista.

Sub judice

Extinção dos cartórios eleitorais das pequenas cidades fica sub judice com formalização no STF de ação contra o zoneamento anunciado pelo TSE.

Prejuízos

Ação é da Associação dos Magistrados Brasileiros, interessada na manutenção do sistema em vigor, pois a mudança cortaria gratificação de vários juízes.

Na expectativa

Efetivação do zoneamento acabaria com os cartórios de Conquista e Sacramento, por exemplo.

Distritão

Câmara dos Deputados pode reativar o "distritão" no projeto de reforma política, para o desespero de quem tem pouco voto e se agarra ao engodo das siglas nanicas.

Mais votados

Pelo sistema, que volta à pauta de discussões, estariam eleitos os candidatos mais votados para deputado ou vereador, independentemente da sigla partidária.

Aventura

Se aprovado, o modelo afugentará aventureiros, mas também poderá perpetuar quem tem mandato.

Descaso

Na ação de danos morais que ganhou contra o Bradesco, uberabense relatou que os poucos funcionários conversavam sobre outros assuntos, enquanto ele aguardava atendimento.

Indenização

Atendimento demorou quatro horas e a Justiça determinou pagamento de R$3 mil ao queixoso.

Na esteira

Na Caixa, não há queixa contra funcionários, mas a falta deles. Os clientes passam horas sentados com senhas que os remetem a mesas onde não há ninguém.

Falta gente

Fácil perceber a falta de funcionários nas agências bancárias. Mas, quem, além do cliente, e do Sindicato dos Bancários, se preocupa com isso?

Transparência

O sistema de senhas com diferentes siglas antecedendo o numeral impede que se saiba se a fila está sendo furada.

Simples assim

Na semana passada, caixa da agência Fidélis Reis recusou receber boleto de correntista que estava sem o cartão magnético. Sua assinatura sem cartão não tinha validade.

De surpresa

Secretário de Governo Antônio Sebastião foi surpreendido na segunda-feira com homenagem lhe prestada pelos prefeitos da Amvale.

Décadas

Ele tem duas décadas e meia de serviços prestados à região via Amvale, que, na administração Luiz Guaritá. ajudou a reconstruir (a partir da implodida Amgra).

Sobrenome

De tão identificado com a entidade, da qual foi secretário em diferentes e consecutivos mandatos, foi popularmente rebatizado Toninho da Amvale.

Melhorou

Subiu para 1.921.134 o número de passagens no transporte coletivo em Uberaba, em maio.

Gratuidades

As passagens gratuitas também aumentaram, chegando a 682,7 mil no mesmo período. Mais de um terço dos passageiros.

Podemos

Com representação em Uberaba, o PTN passa a ser chamar Podemos a partir de 1º de julho, data do lançamento nacional da nova sigla acolhida pelo TSE.

Nem "E" nem "D"

Em nota, o partido declara não ser de direita nem de esquerda, considerando superado esse modelo ideológico, "que não se comunica mais com a sociedade".

Uai, sô!

Estado incluiu em lista de bens a serem leiloados os imóveis em Uberaba destinados ou ocupados pelo Posto de Perícia Integrada e a Delegacia Regional, no Parque das Américas.

Sem ofensa

Isso representa desorganização ou descuido?

Direita

Criado em Uberaba grupo de WhatsApp de apoio à Direita, registrando de início manifestações pró-Bolsonaro.

À distância

As faculdades podem oferecer apenas cursos a distância, decidiu o MEC nesta 4ª-feira, a pretexto de aumentar a oferta de cursos superiores no país.

Pois é!

Com as portas sendo abertas também para o ensino médio a distância, em todos os níveis é real a possibilidade de menos empregos para professores.

CNH

Se o fiscal de trânsito puder consultar o sistema e ela existir, a apresentação da CNH pelo motorista fiscalizado poderá ser dispensada, aprova comissão da Câmara Federal.