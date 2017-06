Farol desligado na BR-050 é o que mais multa motoristas em Uberaba

Farol desligado na BR-050 o que mais multa motoristas em Uberaba

Farol desligado

Trafegar pela BR-050 com o farol desligado, mesmo no perímetro urbano, é uma das infrações mais flagradas atualmente pela Polícia Rodoviária Federal.

À distância

Irregularidade tem sido vista à distância com a ajuda de equipamento e não há abordagem do condutor.

Descarte

Escolas municipais estão descartando exemplares dos livros “E quem quiser que conte outra história... Enquanto o sono não vem”, de autoria de José Mauro Brant.

Inadequado

Distribuídos pelo Ministério da Educação, os livros têm histórias consideradas inadequadas para crianças.

Tortura

Uma delas conta que rei quis se casar com uma das filhas e, diante da recusa, a torturou e trancou em torre.

Bomba

Justiça Eleitoral não acolheu impugnação pretendida por Renatinho e deferiu o registro da candidatura de Vanessa do Talibinha a prefeita de Campo Florido.

Nada a ver

Judiciário entendeu que a condenação cível de Vanessa (juntamente com o pai, Otaliba Júnior) a devolver R$7,8 mil à Prefeitura não é impeditivo.

Na defesa

Atuaram na defesa da candidata os advogados Geovane Oliveira (Uberaba), José Batista (de Conceição das Alagoas) e Elvis Camilo (de Campo Florido).

Ela merece

Com o reconhecimento da comunidade, o respeito dos colegas e do marido, Chafic Rassi Neto, a promotora Sandra Maria Silva Rassi está completando 25 anos de MP.

Bons serviços

Sandra tem 19 anos de bons serviços prestados em Uberaba.

Ainda não

Polícia Civil ainda aguarda passos do Ministério Público e da Justiça para submeter a processo administrativo os investigadores Robinson Marcos e Rodrigo, presos em BH.

Investigação

O MP de Uberlândia os tem como integrantes de quadrilha de policiais triangulinos e paranaenses, que tomaram cargas de drogas e contrabando de outros criminosos.

Voz isolada

Segundo fonte da PC, há contra os dois uma única citação por parte de delinquente mato-grossense. Nada além disso.

Pés no chão

As possibilidades de disputar cadeira na Assembleia Legislativa em 2018 são tratadas com os pés no chão pelo vereador Kaká.

Descrédito

Ele entende que o descrédito das grandes figuras políticas do país contamina as novas lideranças e teme pelo que as urnas dirão no ano que vem.

Modernização

Deputado Tony Carlos apadrinha nesta quarta-feira a inclusão da Casa de Saúde São José e do Hospital da Criança no Programa de Investimentos em Hospitais.

Gestão

Os dois ganharão sistema de gestão de eficiência energética, via Cemig, com foco em iluminação, esterilização de materiais, lavanderia e aquecimento solar para banho.

Cerimônia

Programa do governo mineiro inclui sistemas de geração distribuída com painéis fotovoltaicos e a cerimônia está programada para as 9h, no Palácio da Liberdade.

Sujou

Preso do regime semiaberto, trabalhando fora do presídio, deixou escapar para ouvidos atentos que levaria um celular para a penitenciária.

Nada na busca

Alertados, agentes penitenciários ficaram à sua espera e, como não encontraram o celular...

Naquele lugar

...Providenciaram então que o detento fosse submetido a exame de raios X. Não deu outra. Aparelho estava naquele lugar.

Perdeu

Juiz brasiliense negou pedido de Michel Temer de processo contra Joesley Batista por calúnia e difamação, por coisas ditas em entrevista à revista Época no fim de semana.

Nada novo

Para o juiz Marcus Vinícius, Joesley apenas repetiu o que havia dito na delação premiada, sem a intenção de caluniar o presidente.

Homenagens

Nas comemorações de mais um aniversário da PM mineira, o promotor Rodrigo Lionel, o comandante da GM Alves e o inspetor da PRF Jônio Alves entre os homenageados.

Até o fim

Aelton Freitas não endossa tudo do governo federal, mas deve ficar com Temer "até o fim", assim como o fez com Dilma.

O preço

"Somos governo, temos de pagar o preço", costuma dizer, frisando ser daqueles que apagam a luz.

Crise

Ao passar pela Câmara Municipal na segunda-feira, Aelton fez previsão sombria: o contingente de desempregados aumentará mais dois milhões até o fim do ano.

E agora?

Justiça anulou o flagrante dado em Uberlândia no então prefeito de Perdizes, acusado de estar recebendo propina de escritório de advocacia, em maio.

Renúncia

Enquanto estava preso no presídio "Jacy de Assis", por apenas dois dias, Fernando Marangoni, "por motivos pessoais", renunciou ao cargo.

Difícil

Conselho Tutelar acionado à noite passada para apagar incêndio: sogra colocou a nora para fora de casa, mas se recusava a entregar a neta de três meses.