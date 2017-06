Tribunal declara que horas extras de domésticas são devidas desde 2013

Tribunal declara que horas extras de domsticas so devidas desde 2013

O retorno

Entre setembro e novembro a Polícia Civil estará de volta ao Parque das Américas, de onde saiu há quase cinco anos.

Pintura

Remodelado, o prédio que abrigou a cadeia pública e a Delegacia Regional por décadas começa a ser pintado.

Segurança

Delegado Heli Grilo acredita que com o retorno da PC ao antigo ninho melhorará a sensação de segurança naquela região em razão do trânsito de veículos policiais.

Plantão

No prédio funcionarão, além de delegacias, o serviço de inteligência da PC e a delegacia de plantão, responsável pelo recebimento de presos pela PM.

Prejuízos

É preço de custo, dizem empresários do setor, referindo-se aos R$3,30 por litro de gasolina em postos uberabenses.

Vai fechar

Segundo um deles, é preço para decretar o fechamento de pontos de venda.

Simples assim

No fim de semana prolongado, passagem aérea de Confins a Uberaba e retorno custava R$1.800 contra R$1,2 mil para Uberlândia (ida e volta).

Se quiser...

Nem mesmo cobrança de explicações dessa diferença, feita no ano passado pelo Ministério Público Federal, levou à redução dos valores em Uberaba.

Bagunça

Postos com loja de conveniência 24h têm provocado aglomeração noturna de jovens, com ingestão de bebida alcoólica e algazarra que incomoda a vizinhança.

TAC

Por causa disso, pelo menos dois deles foram levados a assinar Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, fechando a loja à meia-noite.

Cerol

O combate ao uso do cerol em pipas não se restringe à lei municipal, que apenas replicou legislação estadual, e essa dá competência de ação às polícias.

Bengala

Aniversariante do sábado, o secretário Wellington Fontes é mais um a aderir à bengala. Mas, não em razão da idade, e sim por causa de problemas em joelho.

Residencial

Jockey Clube anunciando o Residencial Lago do Jockey com segurança 24 horas.

Copervale

Leilão de imóveis integrantes da recuperação judicial da Copervale Alimentos está programado para o dia 6 do mês que vem.

No pacote

Na avenida Leopoldino de Oliveira, imóveis somam mais de 2,7 mil m² e abrigam posto de gasolina, casa de carne e supermercado desativado.

Avaliação

A avaliação do conjunto de instalações é de R$5,1 milhões e o leiloeiro oficial é Gustavo Costa Aguiar Oliveira.

Pois é!

Uberaba está entre as 33 cidades mais inteligentes (e conectadas) do Brasil (a 4ª de Minas), segundo publicação da revista Exame com base em estudos da Urban Systemes.

Significado

Isso significa, segundo a revista, que em Uberaba “o desenvolvimento econômico vai além da estatística e é pensado de uma maneira mais global”.

Diferentes

Uberaba está entre as cidades com menos de 500 mil habitantes que conseguem ir contra a tendência de grandes investimentos apenas nas maiores do país.

As melhores

Em publicação de março, a Exame apontou Uberaba como a 24ª melhor cidade brasileira para se viver, de acordo com levantamento da consultoria Macroplan.

Doméstica

Para colocar as barbas de molho. O Tribunal Superior do Trabalho entende que horas extras às domésticas são devidas desde a vigência da Emenda Constitucional 72/13.

Jornada

A EC limitou a jornada da categoria em 8h diárias, regra válida desde a sua publicação e não a partir da regulamentação em 2015 como queria empregador.

É pagar

Assim, toda hora extra excedente à jornada diária feita a partir da data da EC é devida pelo patrão.

Quem pagou

Mesmo sem ter escritório ou representante em Uberaba, o próprio Uber pagou todas as multas aplicadas aos seus prestadores de serviços na cidade nos últimos 10 meses.

Na praça

Já no mercado literário o livro “O Apocalipse Segundo Jesus Cristo”, do uberabense Dioclésio Campos Júnior, a ser lançado no Museu de Artes Decorativas, sexta-feira.

Controle

Arquivo digital de cartilha do Ministério Público sobre a forma de agir de Controladoria Municipal está sendo encaminhado à Amvale.

Na mira

Cartilha reúne recomendações sobre a análise de despesas com viagens de agentes públicos – explica o promotor José Carlos Fernandes, ressaltando a importância da prevenção.

Cooperação

Termo de cooperação técnica entre Prefeituras, presidentes de Câmaras e MP, visando controle a transparência, está em fase de elaboração na Procuradoria Geral de Justiça.

Bateu

“O Brasil está um trem descarrilado, com um comandante ruim, mas não adianta trocar o maquinista agora”, ouviu-se ontem, em Uberaba, de membro do Congresso.

Situação

A frase não é de opositor ao presidente Temer, mas do situacionista Aelton Freitas.