Câmara não leva a sério denúncia de Saud sobre Fachin

Cmara no leva a srio denncia de Saud sobre Fachin

Minimizou

Implicitamente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não deu importância à afirmação de Ricardo Saud, de ter feito “campanha” para Edson Fachin chegar ao STF.

Recusa

A CCJ recusou o pedido de deputados governistas, que queriam ouvir explicações do ministro.

Sem ofensa

Das duas uma, a CCJ não deu crédito à fala do uberabense ou não valeria a pena levá-la adiante, já que o lobby teria ocorrido junto aos próprios congressistas.

Morador de rua

De 30% a 40% dos moradores de rua na cidade não são uberabenses.

Aumento

Até mesmo pequenas cidades do Triângulo convivem com o aumento do número de moradores de rua, que, em sua maioria, resistem ao acolhimento do serviço público.

Gatunagem

No ano passado, 10,9 mil acessórios de veículos foram furtados em Minas Gerais, segundo major Flávio Santiago, ex-Uberaba e atual chefe da Sala de Imprensa da PM em BH.

É mais

É oficial, mas pode não representar a realidade, pois muitas vítimas de furtos preferem “não perder tempo” em denunciá-los, não acreditando em algum resultado prático.

Desmonte

Portaria do Detran, a ser publicada, disciplinará o cadastramento dos depósitos de ferro-velho e a comercialização de peças usadas no Estado.

Hortas

Vice-prefeito Ripposati, empenhado na revitalização do programa Plantando e Colhendo Saúde, representado pela criação de hortas em terrenos baldios no perímetro urbano.

Normas

Projeto de lei a ser enviado à Câmara de Vereadores estabelecerá novas diretrizes para o programa de produção de hortaliças.

Faz tempo

Novamente em Uberaba, a banda italiana Double You fez um dos shows de inauguração da Univerdecidade, em 1996.

Assédio

Na pauta para possível votação na Câmara dos Deputados, esta semana, a inclusão no Código Penal da figura do assédio moral.

No trabalho

Seria considerada crime no trabalho a depreciação reiterada da imagem ou do desempenho do trabalhador ou servidor público, sem justa causa.

Punição

Se aprovado o PL, o assédio poderá resultar em pena de detenção de um a dois anos.

No fechado

Os dois condenados pela Justiça Federal de Uberaba por tentativa de assalto à agência dos Correios em Pirajuba não poderão recorrer da sentença em liberdade.

Condenação

Um deles, Edivaldo Pereira de Vasconcelos, era foragido da Justiça com sentença transitada em julgado por homicídio.

Histórico

Em sua ficha criminal figuram também tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.

Cúmplice

Edinaldo Bandeira da Costa responde a outro processo por roubo a agência dos Correios em Vila Boa, Goiás.

Fragilidades

Muitos criminosos têm evitado ações nas grandes cidades, preferindo as pequenas comunidades para explosões de caixas eletrônicos e assaltos a agências dos Correios.

Exposição

Os poucos policiais dessas localidades ficam mais vulneráveis diante do fator surpresa e superados numericamente por quadrilhas de cinco a dez integrantes.

Reforço

Este foi um dos motivos de o Comando Regional da PM ter reforçado seus destacamentos na região.

Língua afiada

Com a aparente autoridade de quem conhece o sistema pelo lado de dentro, Joesley Batista rotula o presidente Temer de “chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil”.

Oito ou oitenta

O empresário frisou que quem não está preso está hoje no Planalto e que é gente perigosa.

Do mesmo saco

Pois é, Lula e Dilma embolsaram mais de R$80 milhões da JBS, em conta aberta especialmente para isso, em 2009, segundo Joesley.

Vai render

Em audiência pública, quarta-feira, a Câmara dos Deputados vai debater a violência obstétrica, que atingiria 25% das mulheres que tiveram filhos em parto natural.

Crítica

Diz a deputada Laura Carneiro que o Brasil ainda não adotou práticas humanizadas de atendimento na saúde.

Pé torto

Por iniciativa do vereador Ismar Marão, o Dia do Pé Torto será incluído no calendário popular de Uberaba.

Dependência

Apenas nos três primeiros meses do ano, o Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde atendeu 76 novos pacientes dependentes químicos em busca de tratamento.

Taxação

A ilegalidade dos jogos de azar deu ao Estado prejuízos de R$400 bilhões em tributos nos últimos setenta anos.

Bicho

Os cálculos de especialistas indicam que somente o “jogo do bicho”, o mais popular no País, movimenta R$12 bilhões ao ano com os seus 350 mil pontos de aposta.

Legalização

Câmara e Senado discutem diferentes projetos de legalização dos jogos, do bingo ao “jogo do bicho”.