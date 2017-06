Bradesco é o número um em dívida acumulada de multas do Procon

Bradesco o nmero um em dvida acumulada de multas do Procon

Repeteco

A exemplo do que ocorria na década de 80, em especial, os fazendeiros começam a contratar seguranças armados para defenderem suas propriedades no Triângulo e em Uberaba.

Desânimo

Reflexo da crescente violência no campo e no desânimo em ações repressivas objetivas do Estado.

Devedores

O Bradesco lidera a lista de devedores de multas aplicadas pelo Procon em Uberaba por desrespeito à lei da fila.

Volume

Com dívida de R$1 milhão 166 mil 576, o Bradesco responde por 36% do montante devido pelos bancos.

Levou embora

Apenas com a taxa de incêndio, cobrada de empresas, o Estado tirou de circulação em Uberaba, entre janeiro e maio, R$1 milhão 762 mil 524.

Mês a mês

Dos R$39,5 mil, a receita do Estado saltou para R$1,6 milhão no mês passado.

Região

Em Araxá, em cinco meses deste ano, foram recolhidos R$537,8 mil; em Conceição, R$3,5 mil; Frutal, R$263 mil; Iturama, R$124,1 mil e Perdizes, R$65,03.

Santo Antônio

Duas missas (às 9h e às 19h), um bazar durante todo o dia e festa junina com quadrilha de idosos marcarão o Dia de Santo Antônio, nesta terça, no asilo da praça Thomaz Ulhoa.

Leite

Entrada é um litro de leite e na recepção aos convidados estarão a benfeitora Edna Idaló e demais voluntárias.

Punição

Bradesco terá de pagar indenização de R$3 mil a uberabense que deixou aguardando em fila de atendimento por mais de quatro horas.

Bomba

Episódio é de 2015 e a sentença do juiz Narciso Alvarenga, mantida em grau de recurso do banco por Turma Recursal.

Pois é!

Em 2008, enquanto relator de processo contra o deputado Paulinho da Força, Paulo Piau propôs a cassação do seu mandato, mas a Comissão de Ética não aprovou a medida.

A acusação

Paulinho respondia a denúncia de participação em esquema de desvio de recursos do BNDES.

Veredicto

Piau viu culpa no colega e, mesmo pressionado, seu parecer foi pela pena máxima que a Câmara poderia determinar.

Eis que...

Nove anos depois, Paulinho, ainda deputado, tem a suspensão dos seus direitos políticos determinada no TRT da 3ª Região por improbidade no uso de recursos do FAT.

Desvio

Milhões de reais do Fundo de Amparo do Trabalhador foram repassados à Força Sindical para a promoção de cursos para desempregados e as irregularidades foram inúmeras.

Na parede

Desconfortável a situação de Renatinho, candidato a prefeito em Campo Florido, cargo que disputou e perdeu em 2016.

Anulação

Pleito do ano passado foi cancelado com a cassação de candidatura do eleito Ronaldo Bernardes.

Investigado

Renatinho, que é investigado pela PF sob suspeita de abuso do poder econômico na eleição que perdeu, está com prestação de contas ainda pendente no TRE.

Doações

O Tribunal quer explicações sobre algumas doações.

Frutas

Projeto a ser votado impõe a prioridade de a arborização de áreas públicas em condomínios ser de árvores frutíferas.

Chancela

Proposta é do vereador Alan Carlos.

Pagando

Este ano o brasileiro trabalhará 153 dias (cinco meses e dois dias) apenas para pagar impostos, diz estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.

Seguro

A obrigatoriedade da contratação de seguro por morte e invalidez por empresas que recorrem a motoboys foi aprovada ontem por comissão da Câmara dos Deputados.

Motociclistas

Os beneficiados seriam motociclistas e seus dependentes.

Leila Navarro

Eleita pela revista Veja uma das melhores palestrantes do país, Leila Navarro estará em Uberaba no dia 21, para abrir Fórum de Gestão de Pessoas, da Fiemg.

Suporte

A Arquidiocese de Uberaba continuará proporcionando suporte jurídico ao padre Fabiano Gonzaga, agora para recorrer da pena de 15 anos de prisão em Caldas Novas.

Assistência

Além disso, padre que é psicólogo continuará se dirigindo a Caldas Novas uma vez por mês para dar assistência psicológica a ele, diz assessor de imprensa da Igreja.

Inocência

Fabiano nunca assumiu o delito de que é acusado, dizendo-se inocente durante todo o inquérito e o processo.

Efetivos

Cerca de 1,5 mil concursados já foram convocados e assumiram cargos na Prefeitura, substituindo contratados.

Extintor

Contrariando o Contran, órgão máximo de trânsito no Brasil, Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou a volta da obrigatoriedade de extintor nos veículos.

Tramitação

Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o PL não irá a plenário, sendo submetido diretamente ao Senado.