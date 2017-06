Juiz que se aposentou em Uberaba se diz envergonhado do TSE

Fechado

Decisão de não conceder reajuste salarial para os servidores da Câmara está tomada pelo presidente Luiz Dutra.

Sem recuo

Tanto que, na semana passada, sequer aceitou receber colegas que queriam reabrir conversações sobre o tema.

Envergonhado

Juiz aposentado em Uberaba, Célio de Carvalho confessa ter “me sentido mal” ao assistir ao julgamento da chapa Dilma/Temer no TSE.

Fora da regra

“Qualquer estudante de Direito sabe que o magistrado, na busca da verdade, pode, ainda que de ofício, determinar qualquer prova no processo” – lamentou.

Vergonha

“Lamentavelmente, ao que parece, quatro ministros desconhecem essa norma singela de Direito Processual” – lamentou, para se dizer envergonhado.

Anos 80

Célio de Carvalho foi juiz em Uberaba nos anos 80 e, depois de aposentado, assumiu a Secretaria de Assuntos e Negócios Jurídicos na administração Hugo Rodrigues da Cunha.

Despesa

Com a entrada em funcionamento do Hospital Regional, as despesas anuais da Prefeitura com internações saltarão para mais de R$ 45 milhões.

Pois é!

País mergulhado em extraordinária crise política e os partidos engordando seus cofres com o dinheiro do Fundo Partidário.

Rateio

O PT recebeu mais de R$ 35 milhões este ano, seguido por PSDB com R$ 29 milhões e PMDB com R$ 28 milhões. No total foram R$ 370 milhões para 35 partidos (e “decos”).

Apreensão

Apreensão de um caminhão durante vistoria no pátio da Delegacia de Trânsito em Uberaba virou notícia na página do Detran na Internet.

Investigando

Está alterado o chassi do veículo, em processo de transferência de propriedade, pelo que houve a apreensão e a instauração de inquérito para apurar responsabilidades.

No silêncio

A facilitação em Uberaba de emplacamento de veículos furtados e roubados, ocorrida há alguns anos, é alvo de processo em tramitação no Fórum “Melo Viana”.

Perigosa

A atividade de agente de Trânsito está perto de ser declarada perigosa na CLT em razão da exposição do trabalhador em cruzamentos no controle do tráfego e em blitze.

Riscos

O relator do projeto em tramitação no Congresso, deputado Vicentinho, argumenta que os agentes de Trânsito estão sujeitos a situações de risco muito graves na rotina da atividade.

Habilitação

Em média, cerca de 60% dos candidatos à obtenção da CNB “A” (moto) têm sido aprovados mensalmente em Uberaba, este ano. Foram 181 de 298 inscritos entre janeiro e março.

Para poucos

Na categoria B, a média de aprovados está ainda pior este ano, baixando para menos de 20%.

Os números

De 1 mil 102 candidatos, apenas 202 foram aprovados no primeiro trimestre do ano.

Outra vez

Representação da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas mudou de endereço pela segunda vez.

Insegurança

Ela saiu do prédio da avenida Nelson Freire por motivos de (in)segurança, passou pela UAI da Santa Beatriz e agora estacionou no Sindicato dos Servidores Municipais.

De mudança

A UAI estadual está de mudança para o Praça Shopping, que recorre à estratégia de colocar órgãos públicos naquele espaço para atrair eventuais compradores.

Desocupadas

Impressiona a quantidade de lojas fechadas no Praça Shopping. Algumas nunca foram abertas e outras simplesmente fecharam.

Mais controle

Postos de gasolina poderão ser obrigados e expor informações sobre a quantidade de combustível em seus tanques sob o preço anunciado.

Aprovado

Projeto de lei com este objetivo foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.

Repasse

O percentual de aumento ou de redução no preço do combustível nas refinarias será repassado na bomba na mesma proporção, o que não tem sido observado.

Estoque

E, enquanto durar o estoque, o preço não poderá ser corrigido.

Crime

Prevendo pena de detenção de três meses a um ano para os infratores, o projeto não precisará ir a plenário, se passar pela Comissão de Constituição e Justiça.

Gordura

A inesperada queda nos preços da gasolina em Uberaba, para abaixo dos R$ 3 pelo Posto Estoril, assustando a concorrência, mostra que há gordura a ser queimada.

Poxa!

Em Araxá, a CBMN repassou R$ 1 milhão para as categorias de base do Araxá Esporte, que ficou sem idêntica soma em 2016 por estar com documentação irregular.

Frota

Com mais de 220 mil veículos em circulação, Uberaba tem a 5ª maior frota de Minas (perde apenas para BH, Uberlândia, Contagem e Juiz de Fora) e a 54ª do País. Dados do IBGE.

“A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora”. (Kierkegaard)