Os frequentes roubos de cargas unem empresas em Uberaba

Marcha lenta

Depois de oito anos, somente agora houve a audiência de instrução do processo em que agentes penitenciários são acusados da prática de tortura em Conceição das Alagoas.

Interrogatório

Os acusados pelo Ministério Público sequer foram ouvidos e de muitos não se sabe mais o endereço, pois deixaram os quadros do Estado.

Excluídos

Do grupo inicialmente acusado, vários foram excluídos do processo diante da inexistência de qualquer prova de que estivessem envolvidos nos episódios de janeiro de 2009.

Complexo

O advogado Gilberto Ferreira, defensor de um dos denunciados, vê o processo como tumultuado e complexo.

Apresentação

E na próxima segunda-feira, ele apresentará à Corregedoria da PC, em Belo Horizonte, o investigador uberabense Robinson Marcos, investigado pelo Gaeco de Uberlândia.

Transição

Transição da Pró-Saúde para a Funepu nas UPAs São Benedito e Mirante começa no dia 25.

Seletivo

A contratação de profissionais de saúde e administrativos pela fundação será feita por processo seletivo a ser deflagrado.

Nada feito

Ação da Defensoria Pública pela permanência de hippies no “calçadão” desagrada o CentroForte. Fábio Lopes lembra que o espaço não é comercial, mas sim de circulação de pedestres.

Milho

Previsão da produção de milho, este ano, em Uberaba, é de 444 mil toneladas. Em julho começa a colheita da superprodução monitorada pela Secretaria do Agronegócio.

Cana

Para a cana, a previsão, ainda parcial, é de oito milhões 37 mil toneladas, o que deve manter o município entre os cinco primeiros no país.

Soja

Se lidera na cana e no milho, na região a produção de soja por Uberaba é a quarta (256 mil toneladas).

Novidade

Entusiasmado com os números, o secretário Luiz Saad ainda destaca a novidade representada pelo trigo no serrado, frisando a diversidade de culturas no município.

Alegações

Já na fase das alegações finais no processo, o promotor Laércio Conceição postula à Justiça a condenação de José Carlos Renato da Silva e Roberto César de Paula.

Furto

Os dois são acusados do furto de botas de couro e de borracha, caneleiras e camisetas, no montante de R$3 mil, da Engecon Engenharia, em fevereiro de 2015.

Cara nova

Delegacia de Conceição das Alagoas tem novo titular: o delegado Luís Fernando de Paula Bernardes, que chefiou a Delegacia de Trânsito em Uberaba.

Renúncia

Luís Fernando renunciou ao cargo de delegado regional de Paracatu para retornar à região, substituindo Cláudio Ondas, que ficou mais de duas décadas em Conceição e se aposentou.

TCO

Ontem, o diretor do 5º Departamento da PC, Heli Andrade, assegurou estar adotando providências para que a Civil em Conceição efetive TCO mesmo fora do horário de expediente.

Deslocamento

Isso evitará o deslocamento de viatura da PM até Uberaba simplesmente para a lavratura do documento em casos de prisão em flagrante por delitos menores.

Socorro!

Diretores Bravo Logística e das multinacionais Bayer e Syngenta se reuniram em Uberaba com o delegado Heli Andrade, em encontro provocado pelo deputado Tony Carlos.

Roubos

Na pauta, os frequentes roubos de cargas de fertilizantes e outros produtos com prejuízos milionários.

Seguro

A violência tem aumentado os preços dos seguros e a recusa de contratos por algumas seguradoras, e semeando o pânico entre os transportadores.

Prende e solta

Delegado Heli aproveitou para reforçar frequente desabafo: bandido não fica preso. A polícia prende e encontra o criminoso poucos dias depois nas ruas e até em outros crimes.

Acordo

Acionado por Tony Carlos, o secretário de Estado de Segurança Pública sinalizou com a criação de uma delegacia especializada no combate a esse tipo de crime no Triângulo.

Na bronca

Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas critica que a instituição está na contramão do que prega.

Comissionados

O motivo é a aprovação pela Câmara de Procuradores de Justiça, sob críticas do sindicato, de projeto que cria 800 cargos de confiança no Ministério Público.

Extinção

A proposta extingue 825 cargos efetivos de analistas, cujo preenchimento é por concurso.

Sob ameaça

Pelo menos duas agências bancárias em Uberaba são sob ameaça de interdição por falta de alvará decorrente do não pagamento de multas aplicadas pelo Procon.

Novidade (sic)

PC investigou em silêncio e constatou que, de 38 presos em liberdade condicional, em Carmo do Paranaíba, apenas oito cumpriam as exigências do benefício.

Sem controle

Sem fiscalização efetiva, muitos deles estavam praticando delitos.

Tudo igual

Também em Patos, o mesmo tipo de ação retirou das ruas vários condenados.