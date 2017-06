Padre foi condenado por abusar sexualmente de garoto em Caldas Novas

Furou

Fracassou a tentativa da defesa do padre Fabiano Santos Gonzaga de confundir a juíza Valeska Baruki: ele foi condenado a 15 anos de prisão em Caldas Novas.

Reforma

Foram anexadas aos autos fotos da sauna reformada em que o padre teria assediado sexualmente garoto de 14 anos, para contradizer a descrição do ambiente feita pelo menino.

Não colou

A tentativa de induzir a juíza a erro prevaleceu por apenas uma semana, até que a delegada Sabrina Leles conseguiu fotos de como era a sauna antes da reforma pós-episódio.

Denúncia

Além disso, a advogada do padre, de Frutal, do território da Arquidiocese de Uberaba, foi denunciada à OAB por ter pedido vistas do processo e retardado a sua devolução.

Sem confissão

O religioso jamais admitiu o crime e disse que a história foi obra do transtorno mental do menino, que é deficiente. Ainda cabe recurso contra a sentença.

Lágrimas

Deputado Caio Narcio foi às lágrimas ontem ao falar à Comissão Geral sobre os Desafios do Combate ao Câncer, na Câmara Federal.

Em casa

Caio citou a mãe - Ana Cássia, vítima do câncer aos 49 anos - e seu sofrimento com a doença, que começou nos pulmões e chegou ao olho, deformando-lhe o rosto.

Emocionado

Desde o início da sessão, o deputado, que abraçou o projeto de reestruturação da oncologia no Triângulo, liderado pelo "Hélio Angotti", se mostrou emotivo.

Sem dinheiro

Em sua fala, Felipe Toledo, administrador do hospital uberabense, se queixou da crônica falta de recursos, que retarda o início do tratamento de pacientes.

Defasagem

A tabela de remuneração dos hospitais que acolhem pacientes com câncer não é corrigida há dez anos.

Filas

Vítimas pobres da doença enfrentam filas para tudo: da consulta à quimioterapia ou radioterapia.

Inverdade

Consultada por FALANDO SÉRIO, a ex-prefeita Lauzita negou que a Prefeitura de Delta tenha deixado de faturar R$700 mil para a Saúde na sua gestão.

Sistema

Segundo ela, por problemas de sistema, os dados dos últimos três meses de sua administração não foram lançados no SUS, o que representaria cerca de R$150 mil.

Retroativo

E nada impediria ao seu sucessor fazer o lançamento para o recebimento retroativo, explicou.

Sob ameaça

Promessas de campanha eleitoral não foram cumpridas e 120 famílias de assentamento em área privada estão com ordem judicial de despejo.

Desacordo

Não houve acordo de valores para a desapropriação entre o proprietário do imóvel e a Prefeitura.

De volta

Defensoria Pública do Estado sai em defesa dos hippies, querendo a sua presença e a comercialização dos seus produtos no calçadão.

Pegadinha

Lideranças empresariais mineiras, incluído o uberabense Altamir Rõso, estão revoltadas com a "pegadinha" armada pelo PT na Assembleia Legislativa.

Endosso

Com as bênçãos da Fiemg, empresários assinaram documento de apoio ao refinanciamento de dívidas das empresas com o Estado, e foram sacaneados.

Na surdina

Ao projeto original, que de fato teve o aval de empresários, foi acrescida emenda aumentando a alíquota do ICMS para os combustíveis e outras medidas tributárias.

Enganados

Em resumo, os signatários do documento trabalhado via Fiemg foram ludibriados e agora usados como se tivessem pedido a aprovação do aumento. Mas, nem doido pede isso.

Imperdível

Uberaba sedia hoje um dos principais encontros da área no país: o 5º Workshop Brasileiro de Fertilizantes. A partir de 8h, no Centro de Cultura "José Maria Barra".

Especialista

Presente estará uma das maiores autoridades em processos da indústria de fertilizantes no mundo, o britânico John Siden.

Falta gente

Quem vai à CEF/Leopoldino está tomando chá de cadeira de até duas horas ou mais para falar com gerente de conta.

Denunciado

Procurador da República Ângelo Goulart, que seria infiltrado da JBS em investigação federal com mesada de R$50 mil/mês, foi oficialmente denunciado por corrupção.

Noite do pastel

Programação da festa em louvor a Santo Antônio, no asilo, tem "Noite do Pastel" nesta 4ª-feira, logo após a missa. Amanhã a noite será "dos caldos".

Nada feito

Juiz criminal impronunciou denunciados pelo promotor Laércio pela morte de Jonas Euzébio (Nego Love).

Falta de provas

Magistrado entendeu que não há provas para se processar Edinilson Cacildo Marçal Silva, representado pelo criminalista Tiago Juvêncio, e Luís Henrique Rodovalho.

Uma dúzia

Em fevereiro de 2015, na Vila São Vicente, Nego Love foi alvo de doze disparos de pistola 380, em disputa pelo controle de território de tráfico, segundo o MP.