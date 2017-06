Divergência entre postos provoca inesperada queda nos preços da gasolina

Divergncia entre postos provoca inesperada queda nos preos da gasolina

"Guerra santa"

Quando donos de postos não falam a mesma língua e "brigam" entre si, quem leva a melhor é o consumidor, como se verifica nos últimos três dias em Uberaba.

Aplicativo

O uso do aplicativo Beblue por um posto, garantindo desconto aos usuários, teria levado outro a declarar guerra (de preços) à concorrência.

Redução

A redução chegou aos R$0,50 por litro e, em mensagem gravada e veiculada pelo WhatsApp, empresário chegou a dizer que poderia vender até pelo custo.

Gordura

A "guerra" mostra que o preço da gasolina em Uberaba tem de fato gordura para queimar.

Absolvição

Tribunal Regional Federal não acolheu recurso do MPF em Uberaba e manteve a absolvição de 1ª instância de empresária acusada de manter rádio clandestina.

Em casa

Ao encontrar a emissora funcionando na casa da empresária, a Anatel a considerou irregular e o Ministério Público fez a denúncia ao Judiciário.

Legalizada

Em verdade, frisou o TRF, a uberabense tem autorização para a rádio, e a mudança de endereço de antena pode configurar apenas infração administrativa, não penal.

Na bronca

Produtores externam sua insatisfação com a Patrulha Rural, motivados pela relação custo/benefício.

Grupo pequeno

Para os críticos, as despesas mensais bancadas pelo Sindicato Rural deveriam levar o Estado a melhorar a prestação de serviços.

Agressões

Nos quatro primeiros meses do ano, quatrocentos e cinquenta uberabenses precisaram de algum tipo de socorro por apresentar lesão corporal.

Para cima

Número acima daquele registrado em idêntico período do ano passado: quatrocentos e trinta e nove.

É praga

Desse tipo de violência não escapa nem a pequena Água Comprida, com seis ocorrências em quatro meses.

Liderança

O Sinpro assumiu a liderança em Uberaba das manifestações sindicais contra o governo da era pós-PT. Para ontem, tinha nova reunião conjunta programada.

Estratégia

Já o empresariado, mesmo descontente com Temer, não quer saber de manifestação, por entender que o maior beneficiado disso seria Lula.

Fazendo jus

O Triângulo faz jus ao título de rota do tráfico internacional de drogas. No fim de semana, mais 119 tabletes de maconha e outro de cocaína em estrada de Iturama.

Redução

Carga horária dos servidores municipais de Patos de Minas foi reduzida de 8h para 6h e o expediente em órgãos públicos passou a ser das 12h às 18h, como em Uberaba.

Crise

Grupo Tauá, administrador do Grande Hotel, ameaça deixar Araxá diante da falta de segurança e de limpeza no entorno, sob responsabilidade da Codemig.

Na parede

A Codemig é também colocada na parede pelo alto nível de contaminação do lençol freático no Barreiro sem que haja qualquer ação reparadora.

Câncer

Ex-moradores daquela área estiveram reunidos em abril para denunciar ocorrências de câncer entre eles, segundo dizem decorrente do consumo de água contaminada.

Mortes

Segundo o jornal eletrônico A Voz de Araxá, cerca de cinquenta óbitos podem ser atribuídos a doenças que tiveram origem nessa contaminação.

Apresentação

Também o investigador uberabense Robinson Marcos, acusado de delitos pelo Gaeco de Uberlândia, irá se apresentar à Corregedoria da Polícia Civil em BH.

Companhia

Ela será apresentado pelo advogado Gilberto Ferreira Ribeiro Júnior, que fará a defesa técnica do policial.

A denúncia

Diz o Ministério Público que policiais civis triangulinos e paranaenses se juntaram para tomar cargas de drogas, armas e cigarros de outras quadrilhas.

Perda

Conquista perde seu cartório eleitoral e passa a "pertencer" a Sacramento, queixa-se a ex-prefeita Vera Guardiero.

Segura

Atlas da Violência de 2017 coloca Araxá como a 5ª cidade brasileira mais segura em 2015, entre as com mais de 100 mil habitantes, no item "homicídios", com apenas seis casos.

Errado

A estatística da Secretaria de Segurança Pública de Minas contraria a publicação dizendo que, naquele ano, Araxá teve nove assassinatos.

Condenados

Os três homens que assaltaram a agência dos Correios de Comendador Gomes, em setembro de 2015, foram condenados pela JF em Uberaba a 18 anos de prisão.

Devolução

Eles terão de restituir os R$52, 5 mil roubados à época.

Limite

Projeto aprovado ontem pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara limita a um salário mínimo o valor das multas de trânsito, exceto por embriaguez e crimes.

Sem plenário

Se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto irá direto à apreciação do Senado.